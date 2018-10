AttoSoft - cele mai inovative solutii software in mediul business

Produse software oferite de AttoSoft in mediul business

Intr-un mod comprimat spus, compania se ocupa de implementarea programelor abordand tehnici inovative capabile sa atinga performanta. In realitate, activitatea companiei poate fi descrisa in linii generoase, incluzand de la crearea de software competitiv -si alte numeroase module - si pana la crearea unor noi functionalitati in ceea ce priveste conceptele e-commerce (inclusiv solutii mobile).Unul dintre cele mai importante produse pe care specialistii companiei il ofera este sistemul informatic de tip ERP. Nu exista companie, indiferent de marimea si activitatea pe care o desfasoara careia sa nu ii fie necesar un astfel de sistem capabil sa integreze in totalitate informatiile intr-o singura baza de date.De astfel, in anul 2012, cand prin lege incasarea TVA s-a modificat, AttoSoft le-a inlocuit clientilor sai vechile aplicatii cu versiuni de software retail fundamentate pe tehnologia client - server.Pe de alta parte, modulul CRM integrat cu ERP reprezinta optiunea cea mai buna atunci cand se doreste ca vanzarile unei companii sa nu mai fie conditionate de agendele consultantilor in vanzari. Prima compania care a utilizat modulul a fost AttoSoft, rezultatele obtinute contribuind eficient la obtinerea performantei in relatia cu clientii companiei. Integrat in sistemul ERP, acesta va oferi mecanisme eficiente atat pentru filtrarea partenerilor, cat si o evidenta concludenta a istoricului de achizitii.Un alt produs pe care AttoSoft il ofera este programul de gestiune din DataLight - tipul acela de produs cu care vechiul program de gestiune trebuie inlocuit. Unprecum DataLight Gestiune 3.0 le ofera celor care il utilizeaza posibilitati numeroase: participare activa la activitati specifice de ofertare, activitati de aprovizionare si vanzari. Mai mult, cu un astfel de modul de contabilitate pot fi gestionate optim si relatile financiare cu clientii si furnizorii.DMS - Elo Digital Office este un alt produs care imbogateste portofoliul AttoSoft asigurandu-i un plus de valoare. Cu ajutorul acestui modul, documentele pot fi arhivate rapid si, mai mult de atat, automat. Poate ca unul dintre cele mai importante aspecte ale DMS, tine de faptul ca poate fi utilizat fara cunostinte de programare - in ideea in care configurarea traseelor determinate automat poate fi configurata simplu de catre utilizator.Programele software pe care AttoSoft le ofera sunt gandite astfel incat sa acopere cea mai mare parte a activitatii unei companii. De exemplu, la proiectarea soft-ului DataLight SFA s-a urmarit obtinerea unui produs care sa eficientizeze procesul de vanzari si sa-i scada costurile. Foarte important, prin implementarea acestui soft se elimina eroarea umana si costurile generate de aceasta.Interesant inca de la maniera in care a fost gandit, modulul Cost Controll le ofera antreprenorilor posibilitatea de a-si organiza companiile pe o structura arborescenta de centre de profit, centre pe care utilizatorii modulului le pot defini simplu. Fara a fi necesar sa se faca prelucrari intermediare de date, profitabilitatea pe centrele de profit nu va mai fi o necunoscuta.In concluzie, toate aceste programe oferite de AttoSoft.ro se materializeaza in solutii care eficientizeaza substantial activitatea unei firme. La astfel de solutii se adauga serviciul de asistenta clienti, oferit in regim non-stop tuturor celor care intampina probleme si isi doresc o rezolvare rapida pentru acestea.