Premiera mondiala: 30 de pasi pentru 3 minute de baterie pe mobil. Cea mai mare podea inteligenta a fost inaugurata la Bucuresti, in inima corporatiilor

Podeaua cinetica, o premiera mondiala pentru o cladire de birouri, realizata de compania de tehnologie Pavegen, transforma greutatea pasilor in energie electrica, utilizata ulterior pentru alimentarea altor mecanisme inovatoare din lobby. Cele doua suprafete de podea instalate in Globalworth Tower au o arie cumulata de 40 metri patrati, cea mai mare dintr-o cladire de birouri din lume;

Fiecare pas facut pe suprafata podelei Pavegen genereaza aproximativ 3 jouli de electricitate si 5 Watt/ persoana, ceea ce echivaleaza cu aprinderea a 3 becuri LED timp de o secunda sau 6 secunde de conversatie pe un telefon inteligent;

Cel mai mare perete verde natural intr-o cladire de birouri din Europa de Sud si de Est, cu 12 tipuri diferite de plante, beneficiaza de un proces de intretinere conectat cu senzori si complet automatizat. Sistemul de 158 mp utilizeaza apa recirculata imbunatatita nutritional, care este tratata cu ajutorul osmozei. Fotosinteza este ajutata de proiectoare reglate la un nivel precis de luminozitate, dispuse de-a lungul gradinii verticale;

Cel mai mare perete interior de ecrane din sud-estul Europei, cu o suprafata de 110 mp si o lungime de 50 m;

Un spatiu de relaxare pe 4 niveluri sub forma de gradene, care beneficiaza de incalzire reglabila, unic in Romania, construit din marmura si dotat cu incarcatoare pentru laptopuri si pentru telefoanele compatibile cu tehnologia de incarcare prin wireless;

Pepper, noul angajat Globalworth. Robotul umanoid ii va intampina pe oaspeti in receptie si le va oferi informatii utile.

Printr-un proiect pilot unic in Europa Centrala si de Est, realizat in parteneriat cu Schindler, 4 dintre lifturile din Globalworth Tower sunt dotate cu proiectoare care ruleaza materiale video pe usile exterioare.

Receptia este decorata cu nori LED suspendati, care pot fi programati sa genereze efecte vizuale personalizate.

Lawrence Kemball-Cook este CEO al companiei de tehnologie Pavegen si inventator al podelei cinetice si a explicat in cateva cuvinte cum a creat aceasta minune tehnologica si cat de incantat este ca isi vede visul implinit chiar la Bucuresti."Cand am venit in Romania, in 2013, visam sa creez designul pentru o podea care sa produca energie. Am incercat sa gasesc o fabrica in care sa realizez acest produs si sa-mi indeplinesc acest vis", isi aminteste Lawrence."Astazi, in 2019, stau aici in fata dumneavoastra pe cea mai mare astfel de podea din lume. N-as fi putut nici macar sa visez ca va putea deveni realitate intr-un timp atat de scurt, de la design la productie, si chiar la implementarea acestui produs intr-o cladire uimitoare ca aceasta (Globalworth - n.red).Ideea de a realiza o astfel de podea care sa produca energie electrica mi-a venit dupa ce am lucrat pentru una dintre cele mai mari companii de energie din Europa. M-am intrebat:M-am gandit foarte mult la aceasta idee si am dezvoltat-o incet. Si, acum, fiecare pas facut pe aceasta podea produce 5 W de energie. Cu cat te misti mai repede, cu atat mai multa energie se creeaza. Si cu cat esti mai greu, cu atat mai multa energie generezi.Energia generata de aceasta podea este folosita pentru iluminat si, in plus, podeaua capteaza date importante (pentru utilizatorii acestui lobby - n.red.).Noi credem in birouri distractive, frumoase. Eu calatoresc in lume sase luni pe an si sunt uimit sa gasesc aici (la Bucuresti - n.red) o cladire de birouri atat de futurista.Pentru ca nu este vorba doar de bani aici, ci despre oameni. Si asta face si podeaua noastra. Astfel de podele sunt folosite de Google, Cisco, Intel si chiar si de Guvernul SUA, si este impresionant sa vedem ca acum oamenii din aceasta cladire, 5000 la numar, vor face aproximativ 30.000 de pasi pe zi pe aceasta podea si vor crea energia necesara pentru iluminatul acestui lobby.Dar daca am monta o astfel de podea pe fiecare etaj din aceasta cladire, imaginati-va ce am putea face.Asadar visul meu cel mare este ca, atunci cand mergi spre serviciu dimineata sa generezi energia necesara pentru iluminat, la fel si cand pleci de la birou, seara.Iata ca acest vis a devenit realitate aici si le multumesc celor de la Globalworth ca au avut incredere intr-o companie mica precum a noastra, din Londra", incheie Lawrence.Intrebat care a fost investitia in solutiile inovatoare, Valentin Neagu, Chief Asset Management Officer Globalworth, a tinut sa precizeze investitia financiara nu este nici de departe cea mai importanta in acest proiect."Scopul este acela de a aduce tehnologia in folosul comunitatii. Nu ne gandim in termeni de investitie. Ne concentram in special pe zambetele care au aparut, mai mult decat pe costuri. Noi investim in oamenii din cladirea noastra.Fiind o solutie inovatoare, avem nevoie de un istoric, 6 luni, un an, ca sa vedem exact cata energie generam, cum o stocam, cum o putem suplimenta. Cum putem conecta absolut toata cladirea. In momentul acela putem face o analiza financiara, dar nu acesta este scopul. Scopul nostru este de a demonstra ca putem implementa energia verde in cladiri. Vedeti, cand stim ca noi putem sa cream energie, atunci devenim mai constienti si mai responsabili", a declarat Valentin Neagu pentru Business24.Cladirea Globalworth Tower, cu un trafic zilnic de aproximativ 30.000 de persoane, devine astfel un etalon al inovatiei si sustenabilitatii in spatiile de birouri."Tehnologia face parte din ADN-ul companiei noastre, iar astazi, datorita ei, aducem birourile viitorului in prezent. Un loc de munca in care putem genera energie prin miscare, in care vizitatorii se pot relaxa si lucra intr-un lobby confortabil, inconjurati de elemente din natura si asistati de roboti, toate acestea sunt realitatea din cea mai mare comunitate de business din Romania, comunitatea Globalworth" - a declarat Dimitris Raptis, Deputy CEO si CIO la Globalworth.Receptia cladirii, un mic ecosistem circular, ofera angajatilor si persoanelor care o tranziteaza o serie intreaga de solutii inovatoare:Incadrata in Clasa A, cu 26 de etaje, o inaltime de 120 m si o suprafata inchiriabila de 54.000 mp, cu multipli chiriasi si accesibilitate excelenta, Globalworth Tower este prima cladire din Sud-Estul Europei care a primit recunoasterea LEED Platinum, cea mai ridicata certificare verde. Cladirea beneficiaza de spatii de birouri complet reconfigurabile, lumina naturala si iluminare artificiala cu reglare automata, sistem de recuperare a apei de ploaie si diverse functii eco. Printre chiriasi se numara Vodafone Romania, Huawei, Nesspresso, Ferrero, Bunge, Prime Kapital, Anritsu, Crowdstrike, Aera Technology, Cazacu & Asociatii, Inditex, Global Vision, NNDKP, Wipro, Mega Image/Delhaize Group si Globalworth.