Donatie record pentru ca Universitatea Oxford sa studieze cat de etica este inteligenta artificiala

Banii donati de Stephen Schwarzman urmeaza sa fie folositi pentru a finanta un nou centru dedicat disciplinelor umaniste care va gazdui si un institut care va studia aspectele etice ale inteligentei artificiale.Stephen Schwarzman este presedinte, director general si co-fondator al fondului de investitii Blackstone, care gestioneaza active in valoare de aproximativ 500 miliarde dolari."Timp de aproape 1.000 de ani studiul disciplinelor umaniste la Oxford a fost un element central al civilizatiei si invatamantului occidental. Trebuie sa ne asiguram ca intelegerea si principiile sale pot fi adaptate la lumea dinamica de astazi", a spus Schwarzman.Conducerea universitatii Oxford a subliniat ca noul centru va analiza impactul inteligentei artificiale, care va "reprezenta o provocare asupra a ceea ce inseamna sa fi om si va modifica majoritatea aspectelor vietilor noastre".Aproximativ un sfert din studentii de la Oxford studiaza discipline umaniste, inclusiv limbi moderne, teologie, filosofie si limba engleza. Potrivit informatiilor publicate pe pagina de Internet a Universitatii, invatamantul la Oxford a inceput in anul 1096. Institutia a fost recunoscuta in mod oficial la inceputul secolului 13 si intre timp aici au invatat 27 de prim-ministrii ai Marii Britanii, inclusiv Theresa May si potentialul ei succesor Boris Johnson.Printre noile facilitati care vor fi construite gratie donatiei lui Stephen Schwarzman se numara o sala de concerte de 500 de locuri si un amfiteatru de 250 de locuri.Stephen Schwarzman a facut donatii semnificative si universitatilor americane. In luna octombrie a donat 250 milioane dolari pentru Massachusetts Institute of Technology si 150 milioane dolari pentru Universitatea Yale.