Orasul inteligent nu e un moft, e o necesitate. Pe cand si in Romania?

Orasul inteligent se construieste cu viziune

Romania poate avea orase inteligente

Romania lipseste din acest clasament.Realizat de prestigioasa IESE Business School, clasamentul include, dar nu include si Romania. Sa fie din cauza unor limitari metodologice de cercetare sau pur si simplu din lipsa de date si exemple de orase inteligente din Romania? Nu stim.Ceea ce ramane ca o trista remarca este faptul ca tarile vecine precum Bulgaria, Ungaria, Ucraina sau Serbia sunt reprezentate prin capitalele lor in acest clasament, darClasamentul isi propune sa fie un instrument pentru primari, city manageri, companii si factori interesati ajutandu-isa imbunatateasca calitatea vietii rezidentilor din orase.Studierea celor mai avansate orase in functie de fiecare din cei 10 factori analizati este o sursa de inspiratie pentru identificarea celor mai bune practici pentru inovatie, sustenabilitate, echitate si conectivitate.Nu este suficient ca un oras sa performeze intr-o singura privinta pentru ocuparea unei pozitii de frunte in acest clasament. Este nevoie ca performanta sa fie constant pozitiva la toate cele 10 capitole analizate.Altfel orasele in cauza vor produce dezechilibre.Este foarte dificil de conciliat puterea economica cu coeziunea sociala si mobilitatea sau transportul cu mediul. De aceea, masurarea succesului este un proces in derulare complex care necesita viziune din partea celor implicati.Si totusi, daca ar fi sa selectam un oras din Romania care s-a remarcat prin implementarea unui proiect de oras inteligent, acesta este. Realizat in parteneriat public privat acest proiecteste concentrat pe comunitate si mediul de afaceri.- Prin convertirea tehnologiilor moderne pentru imbunatatirea calitatii vietii.- Prin transformarea orasului intr-un mediu prietenos pentru afaceri si lansarea de start-up-uri.Scopul? Cresterea eficientei economice, cresterea calitatii vietii si reducerea costurilor.Motivele reusitei? Strategia de dezvoltare 2014-2020 elaborata impreuna cu Banca Mondiala, atragerea a pestein ultimii 10 ani.Alba Iulia este singurul oras cudin Romania ceea ce-i da coerenta in promovare si vizibilitate.Tot sistemele digitale dau transparenta in cheltuirea banului public, Alba Iulia aflandu-se sub monitorizarea Moody. Consecinta implementarii acestor tehnologii este cresterea demografica si teritoriala a orasului. Recunoasterea reusitei sta in cooptarea orasului ca partener inla nivel european.De ce am mentionat Alba Iulia? Ca sa arat ca. Poate ca nu suntem (inca) in clasamentul celor mai inteligente orase, dar putem fi. Important este sa avem alesi cu viziune, oameni de implementare priceputi si lideri locali care sa agreeze un plan comun de dezvoltare.Schimbarea conducerii adminstrative nu are voie sa incline balanta deciziilor decat in folosul cetatenilor si orasului.Acordul comun in privinta calendarului de implementare pe directiile agreate este esential si trebuie respectat.Astfel se construieste increderea factorilor implicati in transformarea asezarilor urbane in orase inteligente. Sunt generate rezultate, sunt depasite afilierile partinice si creste speranta cetatenilor in viitor.Nivelul de trai al cetatenilor depinde de nivelul de competitivitate al orasului in regiunea de dezvoltare, al regiunii comparativ cu nivelul tarii si al tarii cu lumea.Numai facilitand dezvoltarea unor componente precum capitalul uman, coeziunea sociala, economia, mediul, guvernanta, planificarea urbana, atractivitatea la nivel international, tehnologia, mobilitatea si transportul, Romania devine competitiva. Orasul inteligent nu e un moft, e o necesitate.