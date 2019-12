Romania paradoxurilor in IT: Campioni europeni in cybersecurity, dar novici la abilitati digitale

In tot acest timp, in clasamentul statelor europene privind abilitatile digitale ale populatiei, tara noastra nu reuseste, de ani buni, sa iasa din umbra ultimelor locuri, fiind stiut faptul ca mai mult de o cincime dintre romani nu au folosit niciodata internetul si mai putin de o treime nu au abilitati digitale de baza.La prima vedere s-ar putea spune ca intre cele doua zone nu ar exista vreo legatura foarte stransa, insa daca privim in ansamblu ne putem da seama cu usurinta ca lipsa abilitatilor digitale si a educatiei in cazul publicului larg reprezinta o problema, iar doar cu laurii unor tineri talentati intr-ale securitatii cibernetice nu se poate face primavara...Organizata pe parcursul "Lunii securitatii cibernetice", competitia European Cyber Security Challenge 2019 - editia cu numarul 6, care a avut loc in perioada 9-11 octombrie, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, a adus pe pozitia intai echipa Romaniei, formata din 11 tineri cu pasiune pentru rezolvarea enigmelor din spatiul virtual.Pe parcursul a trei zile de concurs, in care de multe ori scorurile intermediare au fost extrem de stranse, echipele participante au avut de rezolvat 38 de exercitii cu 77 de sarcini.Unul dintre partenerii evenimentului, Bit Sentinel, detalia: "Echipele au avut o medie de 18 probleme noi pe zi, ce au acoperit zone din cele mai diverse: de la securitatea aplicatiilor web, criptografie, inginerie inversa, exploatarea sistemelor informatice, pana la programare, inginerie sociala sau investigatii IT. Provocarile au fost inspirate din viata reala, iar problemele au fost rezolvate in medie intre doua si patru ore, cea mai usoara fiind rezolvata in aproximativ 45 de minute, iar cea mai complexa in peste 8 ore. Echipa Romaniei a facut cu brio fata presiunilor si a lucrat eficient contra cronometru pentru a-si asigura locul in top. Se vede clar o evolutie si o maturizare a echipei, fiecare membru avand un set de cunostinte si abilitati tehnice care au permis echipei nationale sa abordeze intreaga gama de probleme propuse de organizatori".Ziua in care a fost anuntata ierarhia finala si, implicit, echipa castigatoare a fost destul de lunga si plina de suspans, in conditiile in care organizatorii au sistat, cu 24 de ore inainte de momentul final, afisarea publica a clasamentului intermediar. La acel moment, echipa Romaniei urcase pe primul loc al competitiei, acumuland 7.432 de puncte, la distanta de 234 de puncte de a doua clasata, Italia, si la 550 de puncte de pozitia a treia, ocupata de Austria.In cele din urma, la Gala de Premiere organizata la Cercul Militar National din Capitala, seful Departamentului de Securitate Operationala din cadrul Agentiei Europene pentru Securitatea Retelelor Informatice si a Datelor (ENISA), Demosthenes Ikonomou, a anuntat ca Romania a castigat titlul de campioana europeana la competitia European Cyber Security Challenge 2019, in fata unor natiuni cu traditie in domeniu, precum Germania, Marea Britanie, Estonia, Spania sau Danemarca.Nationala Romaniei, antrenata de catre expertul in securitate cibernetica Ioan Constantin, a fost formata din: Robert Vulpe (capitan), Robert Dobre, Dragos Albastroiu, Ioan Dragomir, Mihai Dancaescu, Cristian Done, Matei Badanoiu, Alexandru Top, Tudor Moga si Mihai Cioata.La editia din 2019 a European Cyber Security Challenge au luat startul echipe din: Austria, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Franta, Germania, Grecia, Elvetia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Romania, Spania, Portugalia si Marea Britanie. In acelasi timp, doua tari - Finlanda si Malta - au fost prezente pe post de observatori ai competitiei.Clasarea pe primul loc in ierarhia europeana a expertilor in securitate cibernetica reprezinta o premiera pentru echipa Romaniei, dupa ce, la doua dintre editiile anterioare ale concursului (2016 - in Germania, la Dusseldorf, si 2017, in Spania, la Malaga), nationala noastra s-a clasat pe pozitia a II-a.European Cyber Security Challange (ECSC) este o initiativa a Agentiei Europene pentru Securitatea Retelelor Informatice si a Datelor (European Union Agency for Network Internet Security - ENISA) si face parte din Planul de Actiune pentru Implementarea Strategiei de Securitate Cibernetica a Uniunii Europene (UE).Evenimentul de la Bucuresti a fost organizat de Serviciul Roman de Informatii (SRI), Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) si Asociatia Nationala pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI), in parteneriat cu Orange, Bit Sentinel, certSIGN, Cisco, Microsoft, Palo Alto Networks, eMag, Clico si Cybertas.Calendarul ENISA arata ca, in 2020, competitia europeana dedicata securitatii cibernetice va avea loc la Viena, in timp ce concursul din 2021 va fi organizat la Praga. Ulterior, Norvegia (in 2022) si Italia (in 2023) vor fi gazdele ECSC."Nu avem platforme digitale suficiente si trebuie sa investim masiv in educatie si abilitati", avertiza, in primavara acestui an, comisarul european pentru economia si societatea digitala, Mariya Gabriel, prezenta la Cluj-Napoca, la deschiderea evenimentului "Startup Europe Summit 2019".Aceasta afirmatie poate constitui laitmotivul si directia catre care toate statele membre ale Uniunii Europene (UE) ar trebui sa mearga. Lasand la o parte inovatiile din tarile nordice si nivelul extrem de ridicat al acestora in materie de digitalizare, inclusiv in administratia publica locala si centrala, in Romania nivelul abilitatilor digitale si interconectarea de date intre institutiile statului sunt inca deficitare.In acelasi timp, partea de educatie digitala se afla intr-un stadiu incipient, iar la orizont descoperim doar unele initiative din mediul privat.Pe fondul acestor informatii, statisticile existente in prezent scot in evidenta faptul ca peste 50% dintre cetatenii europeni se declara neinformati in materie de amenintari digitale, iar 70% dintre intreprinderi au cunostinte minime privind aceste riscuri, in timp ce 80% dintre organizatiile europene s-au confruntat cu cel putin un incident de securitate cibernetica.Un raport publicat in iunie, anul acesta, de Comisia Europeana (CE) arata ca Romania se claseaza pe locul 27 din 28 de state membre ale UE in cadrul Indicelui economiei si societatii digitale (DESI), la fel la in anul 2018.In acest context, totusi tara noastra inregistreaza cele mai bune rezultate la dimensiunea "Conectivitate", datorita disponibilitatii pe scara larga a retelelor fixe de banda larga de mare si foarte mare viteza, in special in zonele urbane.Pe de alta parte, in ceea ce priveste serviciile publice digitale, Romania are cea mai scazuta performanta dintre statele membre, in pofida ponderii mari a utilizatorilor de e-guvernare (pe locul 7 in UE).De asemenea, 45% dintre locuintele din Romania sunt abonate la servicii de banda larga de foarte mare viteza, tara noastra clasandu-se astfel pe locul al treilea in UE. In ceea ce priveste specialistele din domeniul TIC, Romania este bine situata in clasament, aflandu-se pe locul al 16-lea datorita faptului ca 1,3% din romance lucreaza in domeniu.Executivul comunitar mentioneaza Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) ca o realizare importanta a Romaniei in 2019. In schimb, in privinta dimensiunii capitalului uman, Romania se situeaza pe locul 27 in randul tarilor UE, cu mult sub media europeana.Nivelurile competentelor digitale de baza si avansate raman cele mai scazute in randul statelor membre ale Uniunii. Astfel, doar 2% dintre persoanele cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani au competente digitale de baza (57% la nivelul UE in ansamblu), iar 10% au competente digitale avansate, fata de o medie a UE de 31%.Totodata, Romania inregistreaza in continuare cel mai scazut nivel de utilizare a serviciilor de internet dintre statele membre, cu 21% dintre persoanele cu varste cuprinse intre 16 si 74 de ani care nu au utilizat niciodata internetul, in comparatie cu media UE, de 11%.In schimb, utilizarea retelelor sociale este mai raspandita in Romania decat in toate celelalte tari ale UE: 86% dintre utilizatorii de internet apeleaza la retelele sociale, fata de 65 %, media europeana.In plus, cetatenii romani au utilizat apeluri video (51%) peste media UE (49%). Cu toate acestea, utilizarea serviciilor bancare si a celor de cumparaturi, muzica, materiale video si jocuri (10%, 26%, respectiv 63 %) este sub media Uniunii, in principal din cauza lipsei de incredere in tehnologia digitala, se arata in statistica intocmita de Comisia Europeana.