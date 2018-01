Industria romaneasca de jocuri video ar putea atinge o valoare de 300 de milioane de dolari, in urmatorii ani

"Industria romaneasca are peste 6.000 de angajati si o cifra de afaceri de aproximativ 150 de milioane de dolari. Ne dorim dublarea ei, in urmatorii ani. In ultimii ani au avut loc lansari de jocuri foarte mari, titluri de renume international, precum FIFA sau Assassins Creed, care s-au dezvoltat in Romania. Este o mare realizare pentru noi", a spus Butnariu.El a precizat ca vede si in randul studiourilor independente de gaming o crestere accelerata."Numarul acestora aproape ca se dubleaza de la un an la altul. Avem deja studiouri independente care au reusit incasari de peste un milion de euro pe parcursul unui an", a precizat oficialul RGDA.Potrivit acestuia, asociatia a inceput un dialog cu Guvernul."Infiintarea asociatiei noastre a avut loc acum 4 ani. Intre timp, am realizat conferinta industriei noastre care va ajunge la a treia editie anul acesta, pentru a promova industria romaneasca (de jocuri - n. r.) si nu numai. Anul trecut am inceput si un dialog cu Guvernul, o colaborare cu Ministerul IMM-urilor prin intermediul caruia am inceput sa participam la targuri internationale", a adaugat Butnariu.