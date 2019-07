Istoria gamingului din anii '60 pana astazi

Cea mai mare colectie de jocuri video este de 10607 titluri si este detinuta de o singura persoana;

Cel mai mare turneu de gaming a atras peste 2.5 milioane de participanti;

Cel mai scump joc din lume costa nu mai putin de 125000 de lire

Exista concursuri, exista o multime de bani care se invart in domeniu. Practic, gamingul este o societate in miniatura care se dezvolta din ce in ce mai tare. Cum s-a ajuns la aceast punct? Cum s-a ajuns de la jocurile simple din anii '60 la PUBG? Istoria jocurilor video incepe in anii '60, in Institutul de Tehnologie din Massachusetts. Jocul cu care s-a inceput s-a numit "Spacewar" si implica doua nave spatiale care se luptau intre ele. Componentele foarte scumpe au facut comercializarea jocului sa fie posibila abia prin anii '70, ani in care noutatile din domeniu au inceput sa apara pe banda rulanta. Astfel, in 1972 a fost lansata prima consola de jocuri pe televizor: Magnavox. In anii '80 apare un alt jucator in domeniu: computerul. Fanii jocurilor pe televizor au facut tot posibilul sa transpuna jocurile de pe console pe computer si au reusit cu brio. Evolutia jocurilor pe computer a fost extrem de rapida. La inceput au aparut jocurile single player, dupa care au evoluat jocurile multiplayer, jucate mai mult online. Cu siguranta, pentru titlu se lupta o multime de titluri, insa majoritatea gamerilor accepta ideea ca jocul cel mai important a fost DOOM. Aparut in 1993, acesta a conturat foarte bine ideea genului First Person Shooter si a dat nastere unei adevarate nebunii. Pe baza Doom au aparut o multime de shootere captivante. Astazi, acestea sunt jucate de milioane de oameni si creaza adevarate universuri prin detaliile grafice pe care le ofera. Gamerii din Romania au intrat ceva mai greu in contact cu primele jocuri video. Prima consola de jocuri pe televizor, spre exemplu, a fost Terminator 2, prezenta in mai toate casele in perioada anilor '90. Daca inceputurile au fost timide, evolutia a fost foarte rapida, romanii ajungand rapid pe lista celor mai mari pasionati de gaming. Astazi, gamingul este o industrie. Exista competitii internationale si chiar federatii cu jucatori profesionisti. Anumite jocuri reusesc sa dezvolte foarte mult jucatorii din punct de vedere personal, oferindu-le atentie la detalii, dezvoltandu-le capacitatea de comunicare si invatandu-i sa castige. Anvergura gamingului este atat de mare incat s-au atins recorduri incredibile: Marea problema a gamerilor de astazi este diversitatea. Exista atat de multe jocuri bune si foarte bune incat este greu de ales cel mai bun joc, care sa ocupe tot timpul destinat acestei activitati.