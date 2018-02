O privire de ansamblu asupra softurilor din cazinourile romanesti

Ce trebuie sa stiti cu privire la softurile operatorilor de jocuri de noroc online

Daca te intrebi din ce e facut un casino online viziteaza cazinoonline.com pentru o analiza completa. Daca te gandesti sa-ti lansezi o afacere, vom lua exemplul singurului casino 100% romanesc, Baumbet Casino.Acest operator are in spate firma romaneasca Baumbet Games, care dezvolta softuri de casino si are o experienta de 23 de ani pe piata, fiind recunoscuta atat in tara, cat si in strainatate. Ce presupune un soft de casino?Presupune accesul clientului la un portofoliu de jocuri, in conditii de maxima siguranta.In cazul Baumbet, sunt prezente atat jocuri dezvoltate in-house, cat si jocuri distribuite clientilor prin incheierea unui parteneriat cu NetEnt - o alta firma producatoare.Colaborarea dintre cei doi aduce diversitate, calitate si o serie de facilitati. Softul de cazinou trebuie sa garanteze o navigare usoara, trebuie sa faciliteze accesul la o platforma fluida si trebuie sa garanteze o mecanica de plata corecta.Din acest motiv, pentru ca un operator romanesc sa-si obtina licenta de la ONJN - Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, trebuie sa faca dovada unui audit tehnic.Ulterior, softul trebuie sa permita integrarea procesoarelor de plata si sa satisfaca cele mai exigente conditii ale operatorilor bancari.Un casino online ce va permite sa depozitati sume de bani folosind cele mai populare metode de plata, precum Visa, Mastercard, Neteller, Skrill sau transfer bancar, este un operator de incredere.Pentru a se alinia la normele in vigoare, softul trebuie sa permita incarcarea documentelor clientilor, documente cu regim confidential, la cele mai inalte standarde de siguranta si rapiditate.De aceea, operatorii investesc puternic in siguranta, iar cei mai multi operaza cu tehnologii de criptare extrem de avansate.In ultimul rand, cand vorbim de amuzament si distractie, vorbim de cazinoul live. Printr-o transmisie live, in real-time, la standarde HD, puteti accesa un joc cu dealer real, din confortul casei dumneavoastra.Bineinteles, softul trebuie sa fie destul de permisiv incat transmisia sa fie fluida, sa puteti vedea instantaneu orice miscare a dealerului, sa puteti reactiona la timp in cazul deciziilor din timpul jocului si sa puteti interactiona liber atat cu dealerul, cat si cu ceilalti participanti la joc.Va supunem atentiei compania numita Evolution Gaming, care cu siguranta nu v-ar refuza o colaborare, in cazul in care intruniti toate conditiile de mai sus.Mai mult, acest lider mondial in piata softurilor de cazinou, a reusit performanta de a-si optimiza softul pentru dispozitivele mobile - atat telefon cat si tableta - indiferent de sistemul de operare.Dumneavoastra, clientul, puteti accesa majoritatea cazinourilor pe mobil, in conditii de maxima siguranta, fara a sacrifica nimic din atmosfera unui cazinou real - si toate datorita eforturilor acestor vizionari!