Romanii fac jocuri video de 156 milioane de dolari pe an

In prezent, in Romania, exista peste 80 de studiouri de game development, dintre care mai mult de 50 se afla in Bucuresti, alte orase cu o prezenta notabila a industriei fiind Cluj, Timisoara, Brasov, Craiova si Iasi. Industria este formata din peste 6.000 de angajati care lucreaza in studiourile din Romania ale companiilor internationale sau in studiouri independente cu capital romanesc, numarul lor crescand cu un procent de 2% fata de 2016."Industria de game development din Romania continua sa se dezvolte iar trendurile de crestere, atat locale cat si globale, sunt incurajatoare. RGDA actioneaza in mod sustinut pentru stimularea investitiilor in industrie si pentru dezvoltarea antreprenoriatului local din zona de gaming, iar in urmatorii ani ne asteptam la cresteri semnificative in zona dezvoltatorilor independenti, si ca atare la mult mai multe produse promitatoare dezvoltate in Romania", mentioneaza Catalin Butnariu, presedinte RGDA.In acest sens RGDA a dezvoltat in ultima perioada un dialog constant si transparent impreuna cu autoritatile centrale pentru a prezenta oportunitatile si provocarile industriei din Romania. O dezvoltare sustenabila si o crestere cu adevarat semnificativa pot fi atinse beneficiind de sprijin din partea statului, asa cum se intampla si in alte tari in care acest sector este bine dezvoltat.Industria s-a remarcat, in 2017, prin dezvoltarea sau co-dezvoltarea in Romania a unor titluri recunoscute international precum seria FIFA (Electronic Arts), Asphalt StreetStorm (Gameloft), Assassin's Creed Origins (Ubisoft), Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (Ubisoft), Need for Speed (Electronic Arts) si Iron Blade (Gameloft), dar si prin jocuri dezvoltate de studiouri romanesti independente precum Brawlout (Angry Mob Games), Door Kickers: Action Squad (KillHouse Games), Gray Dawn (Interactive Stone), LigaUltras si ScoreRivals (Green Horse Games), Tap Busters (Metagame), The Adventures of Elena Temple (GrimTalin) sau Euro Truck Driver (Ovilex).RGDA va organiza, in perioada 4-5 octombrie 2018, cea de-a treia editie a conferintei DEV.PLAY.