Deutsche Telekom va renunta in doi ani la tehnologia Huawei

Cel mai mare operator european de telecomunicatii va inlocui componentele Huawei din retelele sale de baza, ca parte a procesului de rutina de schimbare a acestor produse, sustine publicatia, citand surse din interiorul DT.Reprezentantii Deutsche Telekom nu au comentat informatia.La finele lunii mai, Guvernul american a decis sa impuna restrictii Huawei, acuzand cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii ca este vulnerabil la implicarea in activitati contrare cu securitatea nationala sau cu interesele din domeniul politicii externe.Deutsche Telekom AG este cea mai mare companie europeana de telecomunicatii, cu operatiuni in mai multe tari din Europa Centrala si de Est, inclusiv in Romania si in Marea Britanie.Deutsche Telekom controleaza un pachet majoritar din actiunile Hellenic Telecommunications Organization (OTE), care, la randul sau, detine 54,01% din Telekom Romania. La jumatatea lunii august 2014, Romtelecom si Cosmote Romania au anuntat ca vor fi reprezentate comercial prin intermediul brandului Telekom Romania, iar produsele si serviciile vor fi oferite sub brandul 'T'.