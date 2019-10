Aplicatia CPQ StudioScope: analiza de profitabilitate gata intr-un click

Goana dupa discounturi vs. nevoia de a lansa oferte profitabile

Munca unui agent de vanzari cu aplicatia CPQ StudioScope

Profilul clientului - tipul de servicii pe care acesta ar fi dispus sa le contracteze

Durata relatiei contractuale - cati ani ar fi dispus clientul sa mentina contractul

Valoarea totala a profitabilitatii clientului.

Fie ca lucrati in domeniul bancar, telecom, medical, de investitii sau asigurari, aveti de rezolvat o ecuatie complexa: atragerea unui numar mare de clienti prin oferte speciale si atingerea tintelor de profitabilitate.Competitia acerba din toate aceste domenii le ofera clientilor o arma de negociere puternica: oferta alternativa de la alt furnizor de servicii. Daca aveti deja implementat un soft de ofertare , probabil ca puteti evalua posibilitatea prezentarii unei contra-oferte. Insa, in cele mai multe cazuri, acest lucru dureaza, trecand prin mai multe stagii de analiza si aprobare.Intre timp, clientul potential poate accepta oferta competitorului, chiar daca varianta dumneavoastra ar fi mai avantajoasa pentru el. Acesta este unul din aspectele problematice pe care le rezolva aplicatia CPQ StudioScope Haideti sa urmarim cateva scenarii inspirate din activitatea zilnica a agentilor dumneavoastra de vanzari. Acestea va vor ajuta sa intelegeti rolul jucat de StudioScope in compania dumneavoastra.Multi clienti se adreseaza furnizorilor de servicii pentru a obtine o oferta mai buna dupa cativa ani de contract. Fie doresc un discount, fie un serviciu suplimentar pentru acelasi abonament lunar.In aplicatia CPQ StudioScope, agentul introduce doleantele clientului si vede imediat rata de profitabilitate a noului pachet. Peste scorul limita, oferta este pre-aprobata, iar agentul poate incheia un act aditional la contract. La nivelul limita, propunerea este derogata catre un superior (managerul de vanzari, managerul regional de operatiuni etc.). Sub nivelul limita, oferta este respinsa.Toate aceste optiuni ii sunt prezentate agentului pe loc, printr-un singur click. Astfel, clientul poate primi imediat confirmarea propunerii in cazul in care este avantajoasa pentru companie.Dupa cum am amintit mai sus, clientii au la dispozitie multi furnizori de servicii dintr-un domeniu si de obicei lanseaza cereri de oferta catre mai multe companii. Inarmati cu ofertele primite, ei incearca sa impinga cat mai departe negocierile pentru un discount.Acesta este un moment in care agentul de vanzari trebuie sa actioneze rapid si eficient. Cu aplicatia CPQ StudioScope analiza contra-ofertei este trimisa catre manager, care primeste imediat o notificare in acest sens.Managerul poate accepta oferta daca limita de profitabilitate este acceptabila sau poate propune o oferta alternativa pe care agentul de vanzari o va prezenta clientului. Toate aceste operatiuni se desfasoara rapid, fiecare persoana implicata in procesul de evaluare primind notificari instant, pe email sau direct in softul de ofertare StudioScope.Un alt aspect important in calcularea profitabilitatii ofertelor este probabilitatea ca clientul sa ramana loial companiei un timp mai lung sau mai scurt. Agentii de vanzari si managerii trebuie sa calculeze valoarea totala a fiecarui contract (client lifetime value) pentru a valida sau nu un discount personalizat.Aplicatia CPQ StudioScope furnizeaza un chestionar pe care clientul il va completa, care va determina cu precizie:Astfel, agentul de vanzari poate decide daca un anumit client se califica pentru o oferta cu profitabilitate redusa prin durata lunga de mentinere a contractului. De asemenea, agentul poate pregati un pachet de servicii care are cele mai mari sanse de acceptare din partea clientului.Toate functiile si facilitatile acestui soft de ofertare au un singur scop final: sa mentineti un echilibru stabil intre profitabilitate si nevoia de a acorda discounturi pentur a atrage sau pastra clienti.Cu StudioScope, portofoliul dumneavoastra de clienti va fi unul valoros, care aduce beneficii companiei. Veti putea elimina din start potentialele contracte neperformante sau veti putea modifica structura ofertei pentru a le creste profitabilitatea.