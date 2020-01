Beneficiile si obstacolele implementarii unui software de gestiune a stocurilor

Aplicatiile software pentru gestiunea stocurilor simplifica substantial procedurile de gestionare a produselor din depozite prin automatizarea proceselor care pana nu demult se faceau manual.Softurile de gestiune a stocurilor sunt in general usor de implementat si ofera informatii contabile in timp real administratorului, indiferent unde se afla acesta.Mai jos sunt enumerate 7 beneficii imediate ale implementarii unui program de gestiune a stocurilor . Un sistem eficient de gestiune a stocurilor inseamna cu pana la 10% mai multe vanzari. In acelasi timp, evidenta produselor cu trecere mare si a celor care nu se vand te ajuta sa iei decizii informate cand vine momentul sa actualizezi stocurile.. Stii cand trebuie sa comanzi marfa, cand ai prea multe sau prea putine produse dintr-o anumita gama. Ai acces la informatii contabile complete si actualizate privind stocurile, livrari si vanzari, produse care se vand bine sau se apropie de termenul de expirare. Datele sunt disponibile in timp real, oriunde te-ai afla.Evidenta in timp real a stocurilor te ajuta sa estimezi corect fluxul de marfa si sa dispui de produsele necesare atunci cand ai nevoie. Clientii tai vor aprecia asta.Programul de gestiune a depozitului permite emiterea pe loc de facturile, bonuri, chitante sau avize, pe hartie alba sau pretiparita. Pentru ca softul de gestiune automatizeaza multe procese, angajatii tai vor fi disponibili pentru alte sarcini.Programul de gestiune stocuri si facturare realizeaza diferentierea automata intre receptii si vanzari (incarcarea, respectiv descarcarea stocurilor). Acesta preia on-line datele de identificare ale clientilor/furnizorilor in momentul efectuarii unei receptii / vanzari.Software-ul de gestiune permite vizualizarea instantanee a diferitelor rapoarte de stoc si a inventarului. Deasemenea, face posibila modificarea in timp real a preturilor, de pe orice dispozitiv care are instalat programul de gestiune a magazinului, oriunde s-ar afla utilizatorul.Programul de gestiune si facturare este integrat usor in procesele de lucru existente ale companiei, permitand importul si exportul catre principalele programe de contabilitate financiara din Romania: Saga, WinMentor, Contnet, CIEL etc. Datele pentru preluarea si transferul nomenclatorului de produse, retetelor sau partenerilor pot fi exportate in diferite formate digitale.Alaturi de beneficii, exista si cateva provocari in implementarea unui sistem automatizat de gestiune a stocurilor, asociate in general proiectelor informatice.Trecerea la o noua solutie de gestiune presupune preluarea datelor din vechiile aplicatii, din fisiere dispersate sau registre de evidenta.Operatiunea in sine poate reprezenta un obstacol pentru administrator, cand nu este efectuata de specialisti pregatiti sa opereze intr-un timp scurt si intr-un mod minim invaziv. Nu in ultimul rand, instruirea corecta a angajatilor reprezinta un proces esential.Una din companiile care ofera servicii de tranzitie complete este SelectSOFT, dezvoltatoarea GestSel, unul dintre cele mai apreciate programe de gestiune din Romania . La serviciile lor au apelat companii din diverse domenii, de la industria horeca, FMCG, bricolaj sau fashion.