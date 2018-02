Ce este un sistem ERP si cum poate imbunatatii activitatea afacerii tale

Potrivit definitiei, Sistemul de Planificare a Resurselor Intreprinderii (abreviat ERP in limba engleza) este instrumentul software care faciliteaza integrarea tuturor informatiilor dintr-o organizatie intr-o platforma unica.Scopul ERP este sa asigure transparenta datelor in cadrul unei organizatii si sa faciliteze accesul la orice tip de informatie utila in desfasurarea activitatii.Istoria sistemelor ERP dateaza inca din anii 1960 cand acest tip de aplicatie software era folosit cu preponderenta pentru asistarea procesului de productie, dar sistemele ERP au inceput sa ia forma aplicatiilor actuale abia din anii '90.Dar sa luam un exemplu concret. Sa presupunem ca sunteti CEO al unei companii aeriene majore (exemplul este valabil si pentru o firma de transport, care detine mai multe tiruri si angajati).Compania dvs. are aproximativ 100 de avioane care zboara catre 50 de orase diferite din intreaga lume. Aveti aproximativ 10.000 de angajati in 12 tari diferite si peste 20 de milioane de clienti in fiecare an. Gandeste-te numai ce inseamna sa conduci o companie de genul acesta.Se poate intampla ca intr-o buna zi rapoarte financiare sa arate ca situatia companiei nu este deloc roz. Costurile sunt in crestere, iar profiturile sunt in scadere.Cum vei remedia lucrurile pentru ca respectiva companie sa devina profitabila? Rezolvarea unei singure probleme nu va fi cu siguranta de ajuns.Va trebui sa faceti imbunatatiri in intreaga companie, de la intretinerea avionului si pana la marketing si fidelizarea clientilor. Pentru asta aveti nevoie de ERP, adica de un Sistemul de Planificare a Resurselor Intreprinderii.Prin implementarea unui sistem ERP, toate datele privind activitatea companiei pot fi automatizate: de la biletele vandute, preluarea comenzii pentru bilete intr-un portal (Business to business sau business to consumer) sau prin alte canale, pana la facturare, in orice moment existand posibilitatea verificarii datelor si identificarea eventualelor neconformitati.Pe acelasi principiu, un sistem ERP este recomandat in alte firme, mai mici sau mai mari din domeniul constructiilor, distributie etc. aducand importante beneficii in ceea ce priveste reducerea costurilor operationale, optimizarea stocurilor, cresterea nivelului de onoare al comenzii, imbunatatirea cashflow-ului, eliminarea birocratiei etc.