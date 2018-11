Echipat pentru performanta: 5 facilitati de baza ale unui soft ERP de top

Cum puteti fi sigur ca lucrati cu un soft ERP performant?

1. Capacitatea de integrare cu alte softuri de business

2. Accesare in cloud

3. Flexibilitate in configurare

4. Posibilitatea de scalare

5. Generarea de rapoarte de business intelligence

Intr-o economie globala in care viteza adaptarii la conditiile pietei este una dintre regulile de baza ale succesului, castigatorii cursei sunt cei care stau mereu cu un pas in fata concurentei.Acest pas poate fi facut doar daca managerii au la dispozitie toate informatiile necesare atunci cand au nevoie de ele, oriunde s-ar afla. Un soft ERP productie sau ERP distributie performant este consilierul permanent pe care puteti conta atunci cand trebuie sa luati o decizie strategica.Fara siguranta calculelor precise si a prognozelor detaliate pe care vi le ofera programul, sunteti precum parasutistul care sare fara sa se asigure ca parasuta sa chiar functioneaza.Echipa Wizrom Software dezvolta solutia software ERP WizPro ERP in mod continuu si este permanent conectata la cerintele clientilor. Ne bazam pe informatii primite de la manageri din diferite industrii pentru a pefectiona functiile si modulele softului ERP si a adauga noi facilitati.Tinand cont de cele mai frecvente cerinte ale companiilor de top la care am implementat WizPro ERP, acestea sunt cele 5 facilitati de baza ale unei solutii ERP software de top:Un soft ERP performant este capabil sa interogheze automat baze de date, sa preia informatiile necesare si sa execute automat fluxurile de lucru programate. Pentru aceasta, este necesar ca suita ERP sa interfateze cu alte softuri: programul de gestiune, de inregistrare a comenzilor venite de la clienti, softul CRM etc.WizPro ERP poate interfata cu cele mai des utilizate softuri de afaceri fara erori si fara pierderi de date pe parcursul transferului. Softul ERP este actualizat in permanenta pentru a asigura compatibilitatea cu noile versiuni ale programelor cu care interfateaza.Un manager modern este mereu in miscare: intre reprezentante si puncte de lucru din diferite orase si tari, intre intalniri de afaceri sau participari la conferinte profesionale. Chiar daca sunteti departe de birou si computer, aveti in permanenta nevoie de informatii corecte si in timp real despre procesul de productie sau distributie.Un sistem ERP cu accesare in cloud, cum este WizPro ERP, va permite sa va logati in orice moment, de pe orice dispozitiv conectat la internet, cu numele de utilizator si parola. Mai mult, odata ce v-ati logat pe un dispozitiv, veti fi automat logat pe toate celelalte dispozitive confirmate pe care le utilizati.O solutie ERP software nu este un produs tip ",marime universala", cu aceleasi caracteristici si functii pentru toti clientii. In functie de industrie si de specificul activitatii, fiecare companie are nevoie de o combinatie unica de module si functii.Fiecare instalare a solutiei ERP software WizPro ERP este customizata pentru a include modulele necesare clientului si acces rapid la cele mai des utilizate functii. Astfel, angajatii dumneavoastra vor avea la dispozitie un instrument de lucru perfect adaptat operatiunilor companiei.Cresterea cotei de piata si a pozitiei financiare ale companiei nu sunt doar cuvinte frumoase incluse in pagina de Misiune si Valori de pe site. Acestea sunt cele doua scopuri de baza carora li se circumscriu toate actiunile pe care le intreprindeti. Odata cu dezvoltarea companiei, activitatile sale devin mai complexe si mai mari ca volum.Un program ERP performant pentru compania dumneavoastra este unul care poate sa faca fata acestor schimbari. WizPro ERP a fost creat ca o optiune pe termen lung pentru orice companie, oricat de ambitioase ar fi planurile acesteia de dezvoltare. De la primul milion la prima suta de milioane a cifrei de afaceri, WizPro ERP va ramane acelasi partener constant si de incredere.Toate datele acumulate de compania dumneavoastra au o valoare uriasa - cu conditia sa aveti acces la ele in mod organizat si coerent. Astfel generarea de rapoarte de business intelligence reprezinta una dintre functiile cele mai importante ale unui soft ERP performant.Solutia software ERP WizPro ERP va ofera in orice moment rapoarte centralizate, prezentari grafice, prognoze si calcule comparative care va permit sa stiti nu doar cat de performanta este compania dumneavoastra, ci si in ce directie trebuie sa va indreptati pentru a evolua.