Omul, demis de inteligenta artificiala?

Aceasta victorie, minimalizata de unii specialisti ai sahului pentru neobisnuit de slaba mutare a maestrului din deschiderea jocului 6, atesta dificultatea de a asocia inteligenta cu masinile.In fapt era semnalul transformarii sociale care-si creste continuu viteza si influenta astazi.Un avans al tehnologiei ce pune in discutie capacitatea procesarii de informatii si luarii de decizie a mintii umane.Dincolo de progresele tehnologiei precum machine learning si deep learning ceea ce-i preocupa pe specialisti este impactul pe care deplina dezvoltare a inteligentei artificiale il poate avea asupra societatii. Deoarece zonele de impact sunt multiple merita mentionate principalele doua dintre acestea in functie de magnitudea fiecareia dintre ele.Statisticile despre inteligenta artificiala in afaceri si tehnologie se schimba rapid. Fie ca este vorba de efectul inteligentei artificiale asupra startup-urilor sau investitiilor, fie de robotica, Big Data, asistenti virtuali, prezentarea pietei sau cautare si recunoastere vocala, statisticile ofera o mai buna intelegere a stadiului actual de dezvoltare a inteligentei artificiale si a domeniului sau de aplicare.Asadar, pana in 2025 piata globala a inteligentei artificiale este estimata sa atinga 60 miliarde de dolari. Datorita inteligentei artificiale PIB-ul global va creste cu 15,7 trilioane dolari in timp ce la nivel de companie poate creste productivitatea cu 40%, potrivit Accenture.Aproximativ 75% din dispozitivele electronice pe care le folosim contin o forma sau alta de inteligenta artificiala. Potrivit Google in 2020 robotii vor fi suficient de inteligenti ca sa glumeasca si chiar sa flirteze.De la povestirile despre roboti scrise de Isaac Asimov la robotii zilelor noastre, tehnologia converteste imaginatia in realitate.Astazi industria comertului retail a intrat deja in etapa magazinelor cu autoservire si fara plata in numerar, cu oglinzi virtuale ce simuleaza probarea articolelor de imbracaminte, cu optimizarea stocurilor si analiza fluxului de vizitatori.Actuariatul industriei de asigurari primeste ajutorul inteligentei artificiale pentru identificarea riscurilor, personalizarea preturilor si asistenta client.Industria bancara are ajutorul inteligentei artificiale in prevenirea fraudelor prin invatarea tipurilor de tranzactii frauduloase, acordarea de credite si segmentarea clientilor.Depistarea incidentelor de securitate si timpul accelerat de raspuns se fac mult mai facil cu ajutorul inteligentei artificiale. Industria media va fi afectata prin generarea de continut automat din compilarea informatiilor accesand mai multe surse, eliminarea stirilor false, analiza datelor, eliminarea subiectivitatii, analiza de continut.Potrivit unui recent raport al PWC pana in 2030, 38% dintre locurile de munca din SUA vor fi inlocuite de inteligenta artificiala sau automatizare. Probabil ca in Romania procentul va fi unul superior.Ce se intampla cu aproape jumatate din populatia unei tari amenintate de pierderea locului de munca?Reconversie profesionala, venit minim garantat? Intr-o lume tot mai tehnologizata solutiile la aceste provocari nu sunt usor de gasit. Tot in aceasta lume nu doar relatiile profesionale vor fi afectate, fenomen deja manifest, dar si relatiile personale.Virtualizarea mediilor de lucru dar si a interactiunilor umane schiteaza un univers de avatare. Se prefigureaza sa ne vizitam la mari distante doar ca personaje virtuale. Scoala si spatiul de dezbatere se muta online si perspectiva conducerii se deschide catre o lume virtuala guvernata de o inteligenta artificiala.Se creeaza o retea multistratificata de algoritmi genetici care sa interpreteze multietajat informatia asemenea unei retele neuronale capabila sa administreze in mod eficient si fara partizanate.In acest context, ce se va mai alege din sistemul actual de vot, cum va arata contractul social? Reguli sociale si arhitecturi ale conducerii sau reprezentare consacrate de mii de ani sunt obligate sa se reorganizeze sau sa dispara.Mediul politic foloseste acum campanii targetate, monitorizeaza opinia publica si anticipeaza temele de interes cu ajutorul inteligentei artificiale. Se va intampla asta si maine? Daca la scala istoriei, maine inseamna in 2030 atunci poate ca raspunsul este da. Astazi doar se planteaza semintele acestei fundamentale schimbari.Inteligenta artificiala deschide o noua etapa de progres ce contine automatizarea transportului, cyborg tehnology si machine learning. Raspandirea pe scala larga a masinilor inteligente, comunicarea dintre un brat robotic si creierul unui pacient infirm si prezicerea viitorului in baza datelor din trecut fac tranzitia catre un viitor care promite. Povestile Sci-Fi de ieri devin rapid realitate astazi. Lumea de maine va fi foarte diferita de cea de astazi. Mult mai diferita decat e cea de azi fata de cea de ieri. Istoria se accelereaza.1. Angajati un specialist in domeniul inteligentei artificiale2. Identificati problemele pe care vreti sa le rezolvati in companie cu ajutorul acestei tehnologii3. Prioritizati zonele de interventie pentru activitatile care aduc cea mai mare valoare4. Evaluati capacitatile interne de gestionare a acestor proiecte5. Consolidati echipa de experti si incepeti un proiect pilot6. Sanitizati si structurati datele existente in companie cu ajutorul unei echipe dedicate7. Operati cu cantitati mici de date la inceput8. Integrati activitatile asistate de AI in rutina zilnica pentru a creste productivitatea cu 40%