TotalSoft anunta preluarea ABS ca parte a strategiei sale de crestere

infuzie de know-how si resurse

La finalizarea procedurilor de fuziune, actionarii ABS vor detine 20% din actiunile TotalSoft.

Ca parte a strategiei sale de crestere, TotalSoft isi propune sa infiinteze o noua divizie de business, axata pe consultanta in management, si sa isi consolideze serviciile existente de retail si outsourcing.Astfel, compania va integra echipa de 50 de consultanti si portofoliul de clienti ale ABS. Combinatia de resurse va oferi valoare adaugata clientilor locali si internationali si va extinde oferta de servicii ale TotalSoft.", a declaratDe asemenea, odata cu inceperea procedurilor de fuziune, Gorkem Tursucu, Director General al ABS, va fi numit Chief Operations Officer al TotalSoft, responsabil cu cresterea si dezvoltarea operatiunilor companiei, precum si transformarea TotalSoft intr-un partener digital inovator pentru clientii sai.Cu o experienta de peste 20 de ani in consultanta, Gorkem Tursucu a fondat si gestionat operatiunile ABS in ultimii 12 ani.Anterior, a detinut pozitii de conducere in companii globale precum Arthur Andersen si Ernst & Young, fiind responsabil cu numeroase proiecte de consultanta in management si corporate finance, in mai multe industrii.Totodata, a gestionat proiecte de imbunatatire a eficientei proceselor pentru companii globale publice si private, in regiuni precum Comunitatea Statelor Independente, Europa Centrala si de Est, India si Orientul Mijlociu.TotalSoft este unul dintre cei mai importanti furnizori regionali de sisteme informatice de business (ERP, HCM, CRM, DM si BI) din Europa Centrala. In prezent, TotalSoft are o echipa de 470 de angajati si proiecte in 46 de tari, pe patru continente.PWC claseaza TotalSoft unul din cei mai importanti furnizori paneuropeni de solutii software de leasing.Charisma Leasing a fost aleasa de mai multe grupuri importante de leasing, precum Deutsche Leasing, Raiffeisen Leasing, BNP Paribas si Volvo Financial Services, ca solutie standard de grup, care sprijina operatiuni multinationale.TotalSoft este o filiala detinuta integral de catre Logo Yazilim A.S (Logo), cel mai mare furnizor independent de software din Turcia.Cu o experienta de peste 30 de ani, Logo este una dintre companiile de software cu cea mai rapida dezvoltare, oferind solutii si servicii inovatoare prin intermediul a peste 800 de parteneri.ompania este prezenta pe 45 de piete internationale si deserveste peste 85.000 de clienti din Europa, Orientul Mijlociu, Africa si Asia.Logo este prima companie publica de IT din Turcia si are o capitalizare de piata de peste 400 milioane de dolari.