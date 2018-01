Transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat - simplu si fara dureri de cap

Nu este usor sa operezi schimbari importante in sistemul de salarizare sau de inregistrare in contabilitate aproape peste noapte. Insa cu ajutorul unui program de salarizare performant, cum este WizSalary, munca echipei de contabilitate devine simpla, rapida si eficienta.Dupa cum deja stie fiecare angajat si angajator din Romania, Guverrnul a decis ca toate contributiile sociale (sanatate, pensii) vor fi platite numai de catre angajati.Angajatorul va deduce in continuare aceste sume din salariul brut, insa nu va mai achita nimic din fondurile proprii pentru salariati.In aceste momente de confuzie si, uneori, chiar de suspiciune din partea salariatilor, un soft de salarizare modern si dezvoltat special pentru nevoile angajatorilor din Romania cum este WizSalary poate dezamorsa potentialele conflicte.Inregistrarea clara si corecta a tuturor contributiilor si retinerilor din salariu prin calcule computerizate este singurul mod in care tranzitia de la un mod de calcul la altul se va face usor, in conformitate cu legea si fara stari de tensiune intre diferite departamente.Poate ca deja ati simtit intrebarile nerostite ale angajatilor dumneavoastra. "O sa imi scada salariul net?" "Este o manevra pentru a reduce personalul?" "De unde stiu ca sunt retinute corect sumele pentru contributii?"Este de inteles nelinistea angajatilor, deoarece este o prelungire a nelinistii pe care o simtiti si dumneavoastra. In orice colectivitate, starea de spirit generala este cea inspirata de lideri.Iata de ce, pe langa alte motive, utilizarea unor softuri de afaceri este benefica pentru activitatea companiei.O echipa manageriala care lucreaza cu incredere si are mereu sub control datele financiare si formulele de calcul, va inspira acest sentiment de incredere si angajatilor.Ceea ce face WizSalary atat de cautat de managerii de IMM-uri este facilitatea cu care se pot introduce noi formule de calcul, taxe si impozite pentru veniturile realizate de salariati.Odata ce ati introdus in sistem procentele impuse prin lege, fiecare salariu va fi calculat de modulul computerizat performant al softului de salarizare, iar departamentul de contabilitate poate verifica rapid si eficient aceste calcule.Astfel, le puteti comunica angajatilor dumneavoastra in mod clar si sustinut de cifre ce se va intampla cu salariile acestora dupa implementarea modificarilor impuse de lege.De asemenea, veti putea intelege cum se vor modifica datele financiare pentru fiecare angajat in parte si, in functie de situatia economica a firmei, puteti decide modificarea salariului brut.In final, WizSalary este un soft de salarizare capabil sa genereze fluturasi de salariu in care toate datele sunt inscrise corect, clar si usor de inteles.Chiar daca salariatii dumneavoastra nu inteleg la inceput ce si cat s-a dedus din salariul lor brut, echipa din departamentul de contabilitate le va putea explica usor, cu documentul in fata.Schimbarea, asa cum spune un proverb, este singura constanta in viata. Insa cu ajutorul softului de salarizare WizSalary si a celorlalte instrumente de afaceri dezvoltate de Wizrom Software, puteti sa va adaptati tuturor schimbarilor rapid si eficient.Wizrom Software este partenerul tuturor intreprinzatorilor din Romania care au nevoie de solutii software pentru afaceri adaptate nevoilor IMM-urilor si companiilor mari.