A inceput Ora de programare pentru toata Romania

Scoli si licee din toata Romania au inregistrat deja peste 1.500 de evenimente pe harta interactiva integrata in website-ul www.hourofcode.ro . Inscrierile raman deschise in continuare, evenimentele putandu-se desfasura oricand"Lansamalaturi de invitati de seama, a caror prezenta ne intareste convingerea ca educatia IT are tot mai multi sustinatori in Romania. Cu pestela aceasta editie si mai bine de, Ora de programare creste frumos si sigur, devenind unul dintre evenimentele educationale favorite ale elevilor si profesorilor romani", afirma, organizatia ce coordoneaza proiectul in Romania si care aduce educatia mai aproape de tehnologie.Astfel, la evenimentul de lansare Hour of Code au participat, alaturi de 20 de copii de diferite varste, domnul Darrin Kowitz din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii, doamna Ligia Deca, Consilier de Stat in cadrul Departamentului Educatie si Cercetare din cadrul Administratiei Prezidentiale, domnul Michael Ellison, Country Manager al Raytheon Romania, partener national al Hour of Code; Cornel Amariei, unul dintre cei zece finalisti ai competitiei internationale Ten Outstanding Young Persons 2018 si Forbes 30 under 30, precum si reprezentanti ai presei."Impreuna cu invitatii nostri am discutat despre educatie, tehnologie, meseriile viitorului, ca si despre importanta implicarii companiilor din mediul privat in promovarea educatiei IT ca o completare necesara a sistemului actual de educatie. Alaturi de noi s-a aflat si un grup de 20 de copii, care au participat la o ora de programare alaturi de toti cei prezenti la eveniment", spune Alin Chiriac.Orele de programare din tara se desfasoara in saptamana, intitulata Saptamana Educatiei in Tehnologia Computerelor (Computer Science Education Week).Tema editiei din acest an este creativitatea: "Informatica este deopotriva creativa si distractiva, iar viitorul nu se poate scrie fara a cunoaste limbajul necesar, adica cel al tehnologiei. Cosmologul Stephen Hawking a spus ca, fie ca vrei sa descoperi secretele universului ori sa poti avea o cariera in secolul 21, bazele programarii sunt esentiale pentru oricine. Hour of Code este locul perfect pentru a le descoperi", adauga Alin Chiriac, CEO & Fondator ADFABERCode.org, initiator Hour of Code, este o asociatie nonprofit din Statele Unite dedicata promovarii educatiei IT in scoli, dar si in randul femeilor, un segment slab reprezentat in acest domeniu profesional.Adfaber.org este o organizatie nonprofit ce promoveaza tehnologia in domenii in care aceasta poate avea cu adevarat un impact pozitiv pentru imbunatatirea vietii oamenilor, precum educatia si sanatatea.Mai multe detalii despre Hour of Code: www.hourofcode.ro