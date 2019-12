Niciodata nu e prea tarziu: Ce trebuie sa stii ca sa faci reconversia profesionala spre IT

De ce sa te indrepti spre IT

Ai pur si simplu un blocaj temporar sau chiar este timpul unei conversii profesionale?

De cat timp ai nevoie sa inveti un domeniu nou? Esti dispus si iti permiti sa investesti acest timp?

Cum ai putea sa eficientizezi timpul de invatare a unei meserii noi?

Cat de usor este sa intri in IT, dupa ce ai invatat sa faci programare? Vor companiile incepatori?

Inainte de toate, sunt deschise companiile din Romania la ideea de reconversie profesionala?

Care sunt semnele ca ai nevoie de o schimbare in cariera

Ce pasi sa faci ca sa poti intra in IT

Informeaza-te de pe internet

Urmeaza cursuri de specialitate

In cat timp poti sa inveti programare

Cum sa te angajezi in domeniul IT, ca incepator

Tot pentru multi dintre romani noul an inseamna schimbari in cariera. Se pare ca aproape un sfert dintre romanii care lucreaza nu se mai identifica cu domeniul in care activeaza (arata studiile facute de platformele de joburi de la noi).Cu toate astea, reconversia profesionala nu este vazuta ca cel mai usor proces pe care poti sa-l faci. A ramas in picioare vechea convingere cum ca daca nu ai diploma de specialitate, nu poti lucra in alt domeniu. Lucrul acesta incepe sa se schimbe in, arata un studiu realizat de Codecool - scoala de educatie in IT - si Brainspotting.Nu este nevoie neaparat sa ai studii de specialitate. Limbajul de programare in zilele noastre poate fi invatat la fel cum am invata o noua limba straina.Conform aceluiasi studiu , Romania are un deficit anual de peste 15.400 de programatori. Companiile sunt in cautare de programatori iar firmele de recrutare si oamenii de HR nu gasesc suficienti candidati cat sa acopere locurile disponibile.Piata de IT a crescut foarte mult in Romania, in ultimii ani.In 2019, a depasit pragul de 5 miliarde de euro (de 5 ori valoarea din 2003 si dublu fata de 2013), cu o rata de crestere de 14,3%, contribuind cu 6% la PIB-ul Romaniei (versus 0,5% in 2003).Companiile investesc din ce in ce mai mult la noi in tara si au nevoie de personal.. spune Catalin Stratulat, Delivery Head Europe,Industrial & Engineering Services Wipro.Spune Andreea Stanescu, General Manager, London Stock Exchange Group.Pentru cei care simt ca au alte nevoi profesionale, stagneaza la job-ul curent si sunt, totodata, pasionati de tehnologie, pare ca trecerea spre domeniul IT este cea mai buna idee in contextul actual al pietei.Insa, o schimbare de acest tip necesita mai mult timp de gandire si trebuie facuta strategic. Sunt mai multe intrebari pe care ar fi bine sa ti le adresezi, cum ar fi:Daca esti unul dintre cei care se afla la rascruce de drumuri si ar avea nevoie de raspunsuri si cateva alte sfaturi utile, te invitam sa citesti mai departe.Raspunsul imbucurator este "DA" - multe dintre companiile in cautare de IT-isti sunt deschide sa intervieveze potentiali angajati fara vechime in domeniu.in cadrul studiului cred ca reconversia profesionala este o solutie pentru acoperirea deficitului de angajati programatori din tara sisi sa le ofere training., spune Claudia Tamasi, Country Manager, Codecool Romania.Multi dintre cei care cauta un alt domeniu sunt motivati de salariile mai mari. Si, asa cum auzim peste tot, IT-ul este unul din cele mai bine remunerate domenii.O alta parte dintre cei care au facut sau au in gand schimbarea activitatii profesionale invoca, de obicei, lipsa de sens care le copleseste starea de spirit, mai ales atunci cand merg la serviciu. Pur si simplu, au impresia ca nu se regasesc in ceea ce fac, ca nu contribuie la dezvoltarea lor personala si profesionala, ca nu invata nimic nou si ca lipseste ceva.Daca este si cazul tau, cel mai probabil, este timpul sa accepti ca este nevoie sa spargi rutina si sa o iei pe un alt drum.Lipsa programatorilor pe piata de angajare din Romania nu este singurul motiv pentru care sa alegi IT-ul. Acesta este doar un simptom al unui fenomen mai mare, global, despre care suntem cu totii constienti:Este greu sa ne imaginam o lume fara tehnologie - fara aplicatii, website-uri, gaming, programe automate pentru masina pe care o conducem sau masina de spalat si, mai nou, fara IoT. Toate acestea ruleaza programe in spate, scrise de programatori.De ce ai nevoie ca sa poti deveni programator, daca diploma de facultate de profil iese din ecuatie?In primul rand, programatorii sunt oameni foarte pasionati de ceea ce fac. Iar. Inainte de a face marele salt, te poti documenta de pe internet despre diferite limbaje de programare si decide care ti s-ar potrivi: Java, JavaScript, Python, C++ sau PHP sunt cateva din cele mai populare limbaje de programare.Totul pleaca de la ce ti-ai dori sa programezi: jocuri, aplicatii web, website-uri, interfete grafice, baza de date, programe automate etc. Fiecare program este mai potrivit pentru un anumit tip de activitate.Sursele de informare sunt multiple: de la forumuri si articole de specialitate, pana la tutoriale video care te invata pas cu pas despre programare.Acesta ar fi doar inceputul. Poti sa inveti principiile teoretice si poate sa faci putina practica singur, insa daca vrei sa eficientizezi timpul de invatare, este indicat sa te inscrii scoala de programare.Cursurile formatoare sunt o modalitate buna de a invata ceva nou intr-un mod organizat si eficient.Mai ales in programare, cursurile implica proiecte in echipa si ocazia de a vedea probleme din perspective diferite si moduri de a le solutiona diferit, proces care ajuta la acumularea si insusirea noilor cunostinte. Interactiunea si antrenarea reciproca accelereaza procesul de invatare, mai ales cand esti inconjurat de oameni pasionati de acelasi lucru ca si tine.De asemenea, unele scoli de programare ofera, care te pot ghida indeaproape. Mentorii, spre deosebire de profesorii clasici, iti ofera sprijin si feedback personalizat te vor indrepta spre sursele de informare de care ai tu nevoie.Totodata, este important sa te uiti peste curricula cursului ales si peste metoda de invatare pe care scoala respectiva o propune., declara Claudia Tamasi.Desi sunt multe carti care vand idei-minune - ca poti invata programare in 7 zile, adevarul este ca, daca vrei sa fii pregatit de angajare, ai nevoie de aproximativ un an sa inveti un limbaj de programare.In medie, ca sa inveti un limbaj de programare ca Java, Python, PHP, .NET etc., este nevoie de aproximativ 5-6 luni de formare intensiva. Nu acelasi lucru este valabil si pentru un(adica un programator care stie mai multe limbaje de programare esentiale), undeBineinteles, aceste perioade sunt valabile nu pentru studiu de 2-3 ore/zi, ci de studiu intensiv, de 6-8 ore/zi, ca si cum ai merge la un job. Acum ca stii cat dureaza, depinde de tine daca ai motivatia si disponibilitatea de a face acest lucru.Pe platformele de angajare sunt din ce in ce mai multe job-uri de programator, la diferite nivele. Dar, pentru un incepator, cea mai buna strategie este sa alegi o scoala de formare/de cursuri IT care sa aiba parteneriate cu un numar ceva mai mare de companii in cautare de programatori.Daca totul decurge bine la cursuri, de obicei, parte din aceste scoli iti garanteaza fie un internship platit in cadrul scolii, fie un loc de munca entry-level in cadrul unei din companiile partenere.Deci, sa devii programator nu este neaparat greu, din punctul de vedere al activitatii in sine. Cum spuneam la inceput, programarea se poate invata la fel cum inveti o limba straina.Ce este poate greu, pentru multi dintre noi, este sa gasim motivatia interioara si sa ne facem timp pentru acest lucru. Daca le ai deja si esti hotarat, tot ce-ti ramane de facut este sa primesti cu bratele deschise anul 2020 si sa spui DA unui nou inceput.