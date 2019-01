Copiii invata programare inca din scoala primara in tarile avansate ale Europei. Ce se poate face in Romania?

Care sunt tarile din UE care au adoptat deja predarea limbajelor de programare in scoli

Ce alegeri au luat alte tari din afara Europei

Ce cursuri de programare pot face copiii in Romania

Impreuna cu cei de la Logiscool Romania am realizat un studiu despre tarile care ofera gratuit cursuri de programare pentru elevi. Afla in continuare care sunt acestea si unde poti gasi cursuri de programare pentru copii si adolescenti in Romania.Conform unui studiu Euractiv,: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Irlanda, Lituania, Malta, Marea Britanie,Polonia, Portugalia, Spania, Slovacia si Ungaria.Dintre aceste state, Belgia, Estonia, Finlanda, Franta, Marea Britanie, Portugalia, Polonia, Spania si Slovacia au luat decizia ca aceste cursuri sa fie incluse inca de la ciclul primar.Alte 12 state vor introduce aceste cursuri la ciclul gimnazial ca prime cursuri (acolo unde nu se incepe din scoala primara) sau in continuarea cursurilor din clasele primare.Cu toata aceasta implicare, scopul acestor cursuri nu este de a influenta copiii si adolescentii sa aleaga o cariera in programare, ci mai degraba sa le ofere sansa sa iti dezvolte gandirea logica, sa invete sa gaseasca solutiile potrivite cat mai rapid, in orice situatie, si sa le puna bazele pentru o abilitate ceruta la aproape toate locurile de munca - utilizarea eficienta a unui calculator.Acest trend pentru ore de programare in scoli nu exista doar in Europa. Exista si alte tari de pe alte continente care sunt preocupate de a tine pasul cu tehnologia. In SUA, Asia si Australia, copiii au parte de cursuri gratuite de programare in scoli.In SUA, legislatia reglementeaza educatia astfel incat toate statele au adoptat sau urmeaza sa adopte cursuri de informatica in scoli. In septembrie 2018, 44 dintre cele 50 de state predau deja sub o forma sau alta informatica si programare in scoli, iar celelalte 6 state se pregatesc si ele sa se adapteze legislatiei.In functie de regiune, copiii invata bazele programarii incepand cu scoala primara, dar sunt si scoli unde aceste cursuri sunt predate abia la liceu.In Asia si Pacific, exista acelasi trend de a introduce cursuri pentru tehnologii digitale pentru copii incepand cu varsta de 10 ani. In Australia, nu toate scolile au adoptat acest trend, insa se afla pe drumul cel bun.Statele din Asia au vazut deja avantajul unor astfel de cursuri. In Singapore, spre exemplu, se pune mare accent pe acest aspect, iar scolile iau in considerare predarea unor limbaje cunoscute de programare (cum este), si nu doar punerea unor baze ale cunostintelor digitale.Turcia si Coreea de Sud sunt si ele printre tarile care au inteles importanta programarii si sunt in proces de introducere a cursurilor de programare obligatorii la clasele primare (in Coreea de Sud) si la clasele gimnaziale (in Turcia).Momentan, in Romania, elevii au un curs obligatoriu de TIC (Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor), insa acesta atinge relativ putin aspecte ce tin de limbaje de programare propriu-zise.Exista insa scoli de programare si robotica pentru copii si adolescenti care aprofundeaza acest domeniu intr-un mod atractiv pentru copii. La scolile Logiscool Romania , copiii invata intr-un cadru non-formal cum sa programeze jocuri sau sa creeze roboti, iar grupele sunt formate in functie de varsta si competente.Momentan, astfel de scoli se regasesc in Bucuresti (Bd. Turda, Piata Muncii, Piata Romana, Tineretului, Brancoveanu, Colentina), Pipera, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Craiova, Pitesti, Ploiesti, Ramnicu Valcea si Timisoara.