DefCamp #10: editia aniversara a celei mai mari conferinte de securitate cibernetica aduce in Romania peste 2.000 de participanti din peste 40 de tari

La aniversarea celor 10 editii sunt asteptati peste 2.000 de participanti, de la antreprenori si dezvoltatori software pana la membri activi in mediul academic si specialisti din sectorul public, dar si pasionati de securitatea cibernetica. DefCamp #10 va fi cea mai ampla editie de pana acum.Conferinta internationala DefCamp a ajuns la cea de-a 10-a editie. In 2019, DefCamp va gazdui prezentari ale celor mai experimentati hackeri etici din lume.In cadrul evenimentului vor avea loc peste 10 competitii create pentru a stimula si dezvolta cunostintele participantilor, de la raspuns la incidente informatice pana la metode si tehnici complexe de exploatare, toate inspirate din industrie si evenimente cu un impact global.In toate aceste competitii, concurentii isi vor pune la bataie talentul si experienta in securitate cibernetica pentru a dezactiva masurile de siguranta ale echipamentelor electronice care, de multe ori, sunt vitale pentru societate.Pe cele trei scene ale DefCamp vor urca peste 60 de speakeri in cele doua zile de conferinta. Reprezentanti ai peste 400 de companii cu prezenta locala si internationala vor participa la eveniment pentru a dezbate probleme avansate de securitate cibernetica si impactul acestora in zona de business."Acum ca anuntam oficial editia cu numarul 10, ne dam seama ca peisajul s-a schimbat fundamental in ultimul deceniu. Acum 10 ani inca discutam de computere clasice, internet prin cablu sau virusi care iti afectau datele, cu impact financiar minim sau moderat pentru utilizatori. Acum situatiile in care ne pot duce vulnerabilitatile cibernetice sunt realmente dramatice.Vorbim de criptarea datelor si deblocarea lor contra unor sume importante de bani, vulnerabilitati pe dispozitivele mobile pe care le folosim zilnic sau crize de securitate a informatiei in companii mari care gestioneaza datele a milioane de oameni.Ne bucuram ca am ajuns aici, dar cred ca urmatorii 10 ani vor fi si mai dificili. Tehnologia imbunatateste calitatea vietii, dar aceasta introduce si noi metode de atac. Ne bucuram ca prin DefCamp putem contribui activ la dezvoltarea comunitatii locale, reusind astfel sa punem Romania pe harta evenimentelor de succes din Europa", a declaratPe parcursul a doua zile intense, specialistii vor sustine prezentari despre inginerie sociala, hacking de masini si dispozitive medicale, infectii cu malware a dispozitivelor IoT, dar si criptografie sau vulnerabilitati in sisteme vitale pentru societatile digitale actuale.Nu vor lipsi nici dezbaterile despre fraude online, securitatea retelelor telecom si wireless, noile standarde de comunicatii 5G, stabilitatea aplicatiilor web si mobile, dar si prezentari despre vulnerabilitatile critice din sistemele cu care utilizatorii interactioneaza zilnic.Printre speakerii pe care participantii ii pot urmari se numara: Jeff Man - criptoanalist si strateg in securitate cibernetica, cu o experienta de 36 de ani, Jayson Street - unul dintre cei mai cunoscuti si cautati specialisti din domeniu la nivel mondial, Christina Kubecka - a coordonat una dintre cele mai complexe operatiuni de securitate din istorie, si Alex Matrosov - cercetator specializat pe amenintarile cibernetice avansate.Pe scena va mai urca si Eva Galperin - Director pe Securitate Cibernetica la Electronic Frontier Foundation, si cea mai cunoscuta activista pentru dreptul de confidentialitatea si securitatea informatiei in mediul online.Evenimentul DefCamp este organizat de Asociatia "Centrul de Cercetare in Securitate Informatica din Romania" - CCSIR, impreuna cu Orange Romania, in calitate de partener principal. Conferinta se bucura de sprijinul Ixia si SecureWorks in calitate de parteneri Platinum.UiPath si Bit Sentinel completeaza lista de parteneri valorosi - Gold - iar Pentest-Tools, Cegeka si Kaspersky Lab, in calitate de parteneri Silver, contribuie la dezvoltarea constanta a conferintei.Din 2011 pana in prezent, DefCamp a reusit sa atraga la Bucuresti aproape 7.500 de participanti din peste 55 de tari si 150 de orase. Acestia sunt pasionati de hacking, vulnerabilitati cibernetice si interesati sa-si dezvolte abilitatile tehnice.Audienta conferintei cuprinde: 45% participanti din zona de cercetare si dezvoltare proiecte, 30% specialisti in securitate cibernetica, 18% reprezentanti din zona de top management si factori de decizie in companii, iar 7% studenti.