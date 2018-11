DefCamp 2018 a atras peste 1.800 de participanti de pe toate continentele

Premii de peste 25.000 de euro pentru participantii la Hacking Village

Specialistii au dezbatut subiectele de securitate cibernetica ale momentului

Obiectivele urmatoarei editii - DefCamp 10

Ponderea participantilor a fost reprezentata de peste 30 de tari precum China, Coreea de Sud, Singapore, Statele Unite, Orientul Mijlociu si delegatii din toata Europa. Pe langa expertii din securitate cibernetica si hacking, la DefCamp au participat si specialisti din Fintech, banking, e-commerce, retail, startup-uri, companii de outsourcing, telecom, mediul industrial, reprezentanti academici, institutii publice si multi altii interesati sa inteleaga cum sa-si minimizeze riscurile pierderilor de date in fata vulnerabilitatilor cibernetice."Cu toate ca ne asteptam la 1.500 de participanti, la conferinta au participat peste 1.800 de persoane. Majoritatea participantilor au fost din Romania, dar anul acesta am avut si foarte multi participanti inregistrati din strainatate (circa 20%) . De multe ori, companiile multinationale cu prezenta in Romania aduc delegatii destul de mari in luna noiembrie pentru a se sincroniza cu DefCamp, fiind cea mai mare conferinta de acest tip din regiune", a declarat Andrei Avadanei, fondatorul DefCamp si CEO Bit Sentinel.Pe parcursul celor doua zile de conferinta, infrastructura WiFi dezvoltata de cei de la Orange pentru DefCamp a fost accesata de peste 1.200 de vizitatori, care au stat in medie conectati 3 ore si 30 minute, cel mai mare numar de participanti fiind in jurul orei 11:00 din fiecare zi de eveniment.Hackerii albi au incercat timp de doua zile sa descopere vulnerabilitati cibernetice in sistemele si dispozitivele puse la dispozitie in cadrul competitiilor din Hacking Village. Asadar, cele 14 probe de concurs au reunit peste 500 de participanti, cu 15% mai mult decat la editia precedenta.Acestia si-au putut testa abilitatile pe un bancomat real (Hack the Bank), pe sisteme de infrastructura critica, cum ar fi cea feroviara sau de energie electrica (Critical Infrastructure Attack), dar si dispozitive inteligente utilizate zilnic de oamenii in intreaga lume, cum ar fi camere web sau de supraveghere (IoT Village) . Cei care au vrut sa-si testeze abilitatile de hackeri si in viata reala au putut participa la probele de "spart" yale, incuietori si lacate (Lock Picking Village).Competitia DefCamp - Capture The Flag (D-CTF) a fost castigata de echipa "Tasteless", formata din hackeri din mai multe tari, iar podiumul a fost completat de echipele "P4" din Polonia si "Hacking for Soju" din Suedia. Foarte aproape de podium a fost si echipa "Junorii" care a reprezentat Romania la Campionatul European de Securitate Cibernetica. Valoarea premiilor a fost, in cuantum, de peste 25.000 de euro.DefCamp 2018 a pus in scena peste 60 de speakeri din intreaga lume, care au adus in discutii unele din cele mai importante teme de securitate cibernetica. O prezentare foarte apreciata in cadrul editiei din acest an a fost cea a lui Stephan Gerling, Security Evangelist ROSEN Technology & Research Center GmbH, despre Yacht Hacking. Cele mai intense dezbateri au fost legate de subiecte precum vulnerabilitati IoT, dar si fraudele din piata de mobile.Totoadata, prezentarile ce au cuprins subiecte precum fake news si dezinformare au atras atentia multor participanti, care s-au angajat activ la dezbateri. Jayson E. Street, VP of Infosec in cadrul SphereNY, a fost si in acest an pe scena DefCamp, subliniind faptul ca oamenii sunt in continuare principalii responsabili pentru vulnerabilitatile din companii."Pentru cea de-a zecea editie, ne vom concentra pe atragerea mai multor participanti, dar si pe cresterea numarul de activitati din Hacking Village, avand in vedere succesul de care s-a bucurat aceasta zona si anul acesta. O prima estimare ne spune clar ca vom depasi pragul psihologic de 2.000 de participanti.DefCamp va ramane in aceeasi perioada, dar vom dezvolta si alte evenimente dedicate si intalniri pe tot parcursul anului in mai multe orase din tara, pentru a reusi sa acoperim cat mai multe subiecte de interes", declara Andrei Avadanei, fondatorul DefCamp.Evenimentul DefCamp este organizat de Asociatia "Centrul de Cercetare in Securitate Informatica din Romania" - CCSIR, impreuna cu Orange Romania, in calitate de partener principal.DefCamp 2018 se bucura de sprijinul Ixia, Keysight Business, SecureWorks si Intralinks in calitate de parteneri Platinum si se desfasoara cu sustinerea IPSX, Bit Sentinel, TAD Group, Enevo, Crowdstrike, CryptoCoin.pro, Siemens, Alef, UiPath si Kaspersky Lab.