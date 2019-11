Educatia IT: O investitie cu riscuri minime si potential urias in Romania #Interviu Academia Micilor Developeri

Cand si cum a luat nastere Academia Micilor Developeri?

Ce fel de cursuri urmeaza copiii, in cadrul Academiei? Care este programa?

Probabil nu toti copiii vor ajunge tineri programatori, insa cu siguranta toti copiii si tinerii e bine sa inteleaga cum functioneaza tehnologia si gadgeturile pe care ei le utilizeaza zilnic.

V-ati asumat o responsabilitate uriasa: aceea de a alfabetiza informatic copiii din aceasta tara. Ce v-a inspirat, la acel moment, sa creati primul hub de educatie IT din Romania?

Ati deschis, practic, o noua nisa in piata. Cum arata aceasta piata a cursurilor de programare in Romania la ora actuala si care este directia in care se indreapta ea?

Cum s-a dezvoltat Academia Micilor Developeri, in aceasta piata?

Ce planuri aveti pentru acest business?

Care este planul de business pentru o franciza Academia Micilor Developeri? Ce ar trebui sa stie cei interesati sa investeasca?

Vorbim astazi despre educatia IT ca un factor decisiv pentru dezvoltarea tinerilor, intr-o lume in care Uniunea Europeana va avea nevoie, in 2020, de 900.000 de specialisti IT pe langa cei 9 milioane care activeaza deja in industria IT&C, iar Statele Unite preconizeaza in 2020 o nevoie de 1 milion de specialisti IT.Business24 a stat de vorba cu, care inca din 2013 conduce, proiect inspirat de miscarea "Hour of Code" si estimat sa ajunga la o cifra de afaceri de 250.000 euro la finalul anului 2020.Aici, cei mici pot studia pana la obtinerea primei certificari Java de la Oracle, Java Foundations."Consideram investitiile in educatia IT ca fiind de risc minim in prezent si potential crescut in viitor, cu conditia sa ai un partener de business, ca in orice proiect, profesionist, cu istoric si experienta extinsa in piata in care vrei sa investesti", povesteste antreprenoarea, care a venit cu propunerea francizarii primului hub IT din Romania."...sa creada si sa investeasca in educatie, este practic singura sursa de crestere in Romania si speranta intr-un viitor mai bun, la nivelul altor state. In acelasi timp, satisfactia personala pe care o vor avea este foarte mare. Noi ii vom spijini cu know-how-ul dobandit, care tine atat de programa, marketing, logistica si activitati administrative", puncteaza Co-fondatoarea Academiei Micilor Developeri.Oana Manga este antreprenor full time din 2013, avand un cumul de roluri de-a lungul timpului in cadrul Academiei Micilor Developeri, rolurile cele mai active fiind de management operational si de Director de Dezvoltare de business."Cel mai nou proiect de care ma ocup este extinderea in franciza Academiei Micilor Developeri. Sunt motivata de ideea de a transforma copiii si tinerii, din simpli utilizatori de tehnologie, in creatori de tehnologie si de dorinta de a schimba modul de predare in Romania", povesteste Oana.Primul job l-a avut la 16 ani, in vacanta de vara, in vanzari la o agentie de turism. In industria digitala activeaza din 2002, cu experienta in companii precum Netbridge Investements, MediaPro Interactive, BestJobs SA, in roluri precum: Project manager, Director National Vanzari, Director Dezvoltare.Academia Micilor Developeri a luat nastere in 2013. In acel moment, lucram la BestJobs, intalneam zilnic HR Manageri ai celor mai mari companii din tara si vedeam cat de accelerat creste cererea de forta de munca specializata in domeniul IT.In acelasi timp eram constienta de numarul mic de candidati pregatiti in domeniu, cat si de numarul mic de absolventi ai facultatilor de profil. IT-ul era considerat un domeniu de nisa, in care intra si studiaza doar cei mai talentati si inzestrati.Impreuna cu fostul meu coleg de serviciu de la un job anterior, Costin Pietraru (el insusi activa la acea vreme in industria IT ), am decis sa punem bazele Academiei Micilor Developeri.Am considerat ca educatia in domeniul IT trebuie inceputa la varste mai mici, trebuie sa devina de masa si in acelasi timp ne-am dat seama ca scoala publica nu poate tine pasul cu dezvoltarea exponentiala a tehnologiei.Nu este doar cazul scolilor din Romania, cu acest dezechilibru s-au confruntat si inca se mai confrunta si scolile publice din US si vestul Europei, motiv pentru care au aparut miscari precum "Hour of Code", organizat de catre cei de la Code.org, miscare din US care ne-a inspirat foarte mult la acea vreme. Cu toate acestea, atat US cat si vestul Europei sunt mult inaintea Romaniei si de aceea este o necesitate sa tinem pasul cu ei.Programa Academiei Micilor Developeri se intinde pe 4 ani de studiu, de la simplu la complex, si este in continua dezvoltare.Fiecare an de studiu contine lectii care acopera cei mai importanti piloni ai disciplinei de Computer Science: computational thinking (gandire algoritmica), programare software, robotica, electronica. Toate lectiile sunt gandite ca proiecte practice pe care copiii le implementeaza alaturi de profesor.Copiii se pot alatura programului in jurul varstei de 8-9 ani si pot studia pana la obtinerea primei certificari Java de la Oracle, Java Foundations. Am ales pentru programa micilor developeri programarea in Java pentru ca este unul dintre cele mai cerute limbaje de programare la momentul actual iar specialistii in domeniu estimeaza ca va ramane in topul limbajelor de programare si in viitor.Se spune ca asistam la cea de-a treia revolutie industriala (ba chiar cea de-a patra) si anume revolutia IT si revolutia digitala.Este imposibil sa lucrezi in domeniul IT si sa nu observi efervescenta globala din aceste domenii, energiile, ideile si opartunitatile care sunt generate in aceste industrii.Ne dorim ca si copiii din Romania sa beneficieze de aceasta a doua alfabetizare care ii va trece din tabara celor care folosesc tehnologiile create de altii in tabara celor care vor inventa noile tehnologii.De altfel, aceasta este si misiunea Academiei Micilor Developeri: Imbogatim gandirea copiilor astfel incat ei sa poata crea in viitor o lume mai buna si mai fericita cu ajutorul tehnologiei.Piata este in crestere, ba chiar si in scoli s-a introdus in 2017 in programa o ora de informatica de la clasa a V-a. Sunt din ce in ce mai multi oameni in domeniul IT si educatie care doresc sa impartaseasca aceste cunostinte indispensabile in viitor cu copiii, de aceea ne-am decis sa facem acest tip de educatie accesibila la nivel national, nu doar in Bucuresti, prin extindere in franciza, sub indemnul "Schimba viitorul educatiei in orasul tau". Sunt investitori care considera educatia (mai ales cea din IT) o oportunitate de business si, din experienta noastra de pana acum, au dreptate.Academia Micilor Developeri a pornit cursurile in iunie 2013 cu o grupa de 5 copii si programa pe un trimestru.Intre timp, 8000 de copii ne-au trecut pragul, programa Academiei a ajuns la 4 ani de studiu (cu cel de-al cincilea in lucru), copiii inscrisi in 2013 la cursuri, acum sunt clasele a IX si a X-a si vin la cursurile de certificare Java sau isi aduc fratii mai mici la cursurile de incepatori.Ca cifre, avem 2 centre proprii in Bucuresti, lansam zilele acestea un centru in franciza in Buzau si estimam o cifra de afaceri de 250.000 euro la finalul anului 2020.Avem ca plan extinderea in franciza, deschiderea prin parteneri francizati ai centrelor: Bucuresti Drumul Taberei, Bucurestii Noi, Pipera, Berceni, Titan/Balta Alba, Baneasa, Colentina si centre ale Academiei Micilor Developeri in toate orasele cu peste 80.000 locuitori.Ne propunem sa investim cu precadere in dezvoltarea programei de studiu si a instrumentelor informatice si educationale pe care profesorii Academiei le folosesc la cursuri, astfel incat elevii sa aiba acces la cele mai inalte standarde de predare, indiferent de orasul in care sunt sau scoala in care studiaza.Numim acest business "o investitie cu semnificatie", pentru ca in urma investitiei obtii profit financiar, dar obtii si o mare satisfactie profesionala, aceea de a simti zilnic faptul ca munca si investitia ta conteaza si fac o diferenta masurabila in viitor.Din punct de vedere financiar, taxa de intrare in franciza este de 15.000 euro (10.000 euro pentru primii 3 investitori, oferta a ramas valabila pentru unul singur, deja primii 2 s-au alaturat proiectului Academiei).Investitia initiala, fara taxa de franciza, poate fi intre 15.000 si 25.000 euro, in functie de oras si marimea sediului.