Eurostat: Romania are printre cele mai multe fete care studiaza in IT

In randul statelor membre UE, peste un sfert din cei inscrisi in 2016 la cursuri de tehnologia informatiei si comunicatiilor erau femei in Bulgaria (33%), Romania (31%), Grecia si Suedia (ambele cu 29%) si Cipru (26%), in timp ce procentul de studente ICT era de sub 10% in Olanda (6%), Belgia (8%) si Luxemburg (aproape 10%).O tendinta similara se observa si pe piata fortei de munca din UE, unde 8,4 milioane de persoane lucrau in 2016 in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, dar procentul femeilor era de doar 17,2% (1,4 milioane).In randul statelor membre UE, unul din patru specialisti in tehnologia informatiei si comunicatiilor este o femeie in Bulgaria (26,5%), Romania si Lituania (ambele cu 25,7%), in timp ce procentul de femei angajate in ICT era de sub 10% in Ungaria (8,9%) si Cehia (9,3%).Informatiile au fost publicate de Eurostat cu ocazia Zilei internationale a fetelor din ITC (International Girls in ICT Day), care se sarbatoreste anul acesta pe 26 aprilie, fiind stabilita in a patra zi de joi din luna aprilie.