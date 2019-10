GoAheadHackaton - Solutii inovative pentru educatia viitorului, dezvoltate la Bucuresti, la DigiEduHack

Peste, impartiti in, au concurat pentru obtinerea primului loc si accederea inde jurizare a solutiilor care contribuie la dobandirea de noi competente digitale si transformarea educatiei viitorului.Ideile prezentate s-au bazat atat pe identificarea unor solutii de imbunatatire a unor sisteme sau platforme educationale existente, cat si pe solutii inovatoare care pot sta la baza educatiei viitorului.Toate cele patru echipe au prezentatpentru predare si invatare, comunicare si dobandirea de noi competente socio-emotionale.Juriul a fost format din- Rodica Lupu (Loop Operations, Ingenius Hub), Osnat Peled (Business Women Forum Romania, Evo), Dragos Nicolaescu (Business Angel), Cosmin Zah (Next Generation Business), Ionut Anghel (Accenture Technology).Acestia au analizat si selectat ideea cu cel mai mare potential, din punct de vedere al fezabilitatii, gradului de inovare si impactului asupra viitorului educatiei., condusa de Loredana Manasia si Andrei Pirvan, lectori la Universitatea Politehnica din Bucuresti, a propus oAplicatia are ca scop, in care profesorii si elevii pot decide impreuna planul de invatare, folosind doua strategii instructive esentiale:Aplicatia se bazeaza pe o pedagogie inovatoare, prin care profesorul poate atribui misiuni educationale individuale, atingand obiectivul invatarii personalizate, iar elevii, prin activitati de colaborare, pot atribui misiuni educationale profesorilor lor.", a declaratEvenimentul a fost organizat cu sprijinul partenerilor si sponsorilor: Accenture Technology, Next Generation Business, 01NO.DE, GO-TECH Consulting, ICF Romania, Business Women Forum Romania, Marcotec Bucuresti, The E-Learning Company, Centrul Confident, Artesana si Vindor.este o initiativa a Institutului European de Inovare si Tehnologie (EIT), ca parte a Planului de actiuni pentru educatia digitala propus de Comisia Europeana, gestionata de Climate-KIC si coordonata de Universitatea Aalto din Finlanda.DigiEduHack are ca: facilitarea dialogului intre categorii diferite de persoane interesate de viitorul educatiei si promovarea ideilor acestora, identificarea si promovarea tendintelor cheie din educatie, generate de transformarea digitala si identificarea unor posibile solutii inovative la cele mai importante provocari din domeniul educational.Cu o echipa tanara si ambitioasa,se implica in proiecte inovatoare care sprijina educatia din Romania si a obtinut rezultate notabile intr-un timp scurt: 4 programe de formare profesionala acreditate de Ministerul Educatiei Nationale avand ca tematica dezvoltarea personala, bullying, orientare scolara si profesionala si IT&C, peste 1800 de cadre didactice instruite si certificate la nivel national, o retea nationala cu peste 90 de locatii de formare acreditate si peste 130 de formatori/colaboratori, programe integrate de dezvoltare personala coaching, consiliere si orientare in cariera pentru elevi si studenti.