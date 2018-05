Google, Amazon Web Services, Red Hat, Microsoft, SoundCloud si TransferWise vor participa la DevTalks Bucuresti

Felipe Hoffa - Developer Advocate, Google;

Axel Fontaine - Java Champion & CEO nBoxfuse GmbH;

Marko Luksa - Software Engineer, Red Hat;

Anders Lybecker - Cloud Architect Catalyst Engineer, Microsoft;

Adrian Hornsby - Cloud Architecture Evangelist, Amazon Web Services;

Nader Dabit - Developer Advocate, Amazon Web Services;

Martin Woolley - Technical Program Manager, Bluetooth SIG;

Chris Raastad - Software Developer North America, TransferWise;

Jock Busuttil - Founder, Product People;

Mark Wyner - UX Designer, Mark Wyner LLC.

La cea de-a cincea editie a evenimentului sunt asteptati peste 1000 de programatori, pasionati de tehnologie, reprezentanti ai companiilor de top din Romania, cat si peste 60 de speakeri de la companii internationale precum Google, Amazon Web Services, Red Hat, Microsoft, SoundCloud, Bluetooth, Oracle si TransferWise.DevTalks este o conferinta care se numara printre cele mai importante evenimente de profil la nivel european. Agenda complexa impreuna cu activitatile din zona expozitionala reprezinta elementele cheie ale fiecarei editii DevTalks. Astfel ca si anul acesta evenimentul propune noi sesiuni de discutii abordate de catre lideri si profesionisti din domeniu, cat si noi modalitati de interactiune prin demo-uri, prezentari practice si oportunitati de networking cu peste 25 de companii IT&C din industrie.Pe 8 iunie la DevTalks Bucuresti vor fi prezenti peste 60 de speakeri. Evenimentul aduce impreuna software developeri, Java Champions, Product Owners, CEO si fondatori, evanghelisti si profesionisti IT precum:Anul acesta DevTalks aduce in prim-plan subiecte de noutate prin 7 noi conferinte. Scena principala la aceasta editie va fi cea dedicata tehnologiilor viitoare si emergente.Scena deva aduce in discutie subiecte de importanta pentru societatea actuala precum ultimele inovatii in domeniul Internet of Things, deciziile etice cauzate de empatia artificiala a robotilor, revolutia blockchain, schimbari de ultima ora din zona machine learning si nu numai. Zonele de Web&Mobile se afla in continuare printre scenele unde vor fi abordate noile trenduri din domeniu si vor propune noi perspective asupra tehnologiilor actuale.Pe scena devor fi prezentate exemple si studii de caz de catre speakeri de la Amazon Web Services sau SoundCloud, iar pentru pasionatii de Big Data & Cloud, scena de Datafication va reprezenta un mix de bune practici si instrumente folosite de catre speakeri de la companii precum Google, Amazon Web Services, Microsoft, TransferWise sau Taxify.. Aflate printre cele mai dorite subiecte ale momentului, cele 3 noi scene vor aborda teme despre evolutia tehnologiilor si impactul acestora asupra societatii actuale, oferind noi perspective din industrie de la speakeri locali si internationali.Anul acesta, experienta din cadrul DevTalks este realizata impreuna cu sprijinul partenerilor: ING Software Development Center, Metro Systems, Harman, Netcentric, UiPath, Crossover, eMAG, Dell, Stefanini, Ericsson, Luxoft, Endava, Accenture, Deloitte, Bearing Point, DB Global Technology, Asseco, Axway, Every Matrix, Systematic, Taxify, Gameloft, Bright Agency si Resin.io.Mai multe detalii despre evenimentul DevTalks Bucuresti pot fi accesate pe http://www.devtalks.ro/bucharest/