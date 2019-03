Iata cum poti ajunge dezvoltator de aplicatii web cu zero cunostinte in IT! #Interviu cu realizatorul celui mai bine cotat curs de programare pentru incepatori

Cand si cum ai trecut de la activitatea de programator la ipostaza de antreprenor si creator de cursuri de programare pentru incepatori? Ce te-a motivat?

Cum s-a nascut ideea? Ai facut o cercetare de piata, ai identificat o anumita necesitate/cerere?

Cat ai investit in aceste cursuri?

Cat costa aceste cursuri?

Cati oameni au urmat aceste cursuri?

Ce invata ei, mai exact?

Primesti un atestat la sfarsitul acestui curs?

Cui se adreseaza aceste cursuri?

Cum poti invata sa faci o aplicatie fara sa stii nimic despre programare inainte? Care e secretul pe care ai mizat?

Poti, asadar, datorita acestui curs, sa faci o schimbare radicala si sa iti pornesti o cariera in IT?

Ce sfaturi ai pentru cei interesati?

Ce alte planuri mai ai pentru cei dornici sa invete programare?

Nu am trecut complet la activitatea de antreprenor/creator de cursuri. Inca mai lucrez in programare. In plus, sa raman activ in domeniu, ma ajuta foarte mult pentru viitoarele cursuri.Mi-am dat seama ca dispun de anumite cunostinte, care pot fi folositoare pentru cei dornici sa invete programare si am hotarat sa imi folosesc timpul liber facand ceva util atat pentru mine, cat si pentru ceilalti.Asa ca, am construit "From A Non-Programmer To Full Stack .NET Developer", un curs de programare pentru incepatori sau cei care nu au mai avut treaba cu domeniul programarii pana acum. A primit calificativul "Highest Rated" (cel mai bine cotat) din categoria de dezvoltare web, datorita feedback-ului pozitiv primit de la cei inscrisi.Da, insa nu a fost o cercetare de piata activa. Mai mult am preluat ideea aceasta din discutiile pe care le-am avut cu prietenii sau diferite persoane care nu sunt programatori. Am observat o nevoie la ei si am inteles ca trebuie sa fac ceva in aceasta directie.Da-mi voie, te rog, sa ma exprim putin informal. In momentul de fata, in Romania, precum si in strainatate, programatorii sunt ca intr-o bula. Atat din punct de vedere al oportunitatilor de munca, cat si financiar. De aceea, foarte multe persoane isi doresc sa invete programare, iar eu am fost in situatia lor in urma cu 8 ani. Nu stiam absolut deloc ceea ce fac acum. Deci se poate!Astfel, mi-am spus sa construiesc acest curs, urmand acelasi model dupa care am invatat la vremea respectiva.In primul rand, am investit din timpul meu liber. Am inceput prin a cauta si invata despre partea de editare video & audio. Apoi am lucrat la script-ul cursului (continutul scris), ajungand in final la aproximativ 60 de pagini de word, urmand ca mai apoi sa il inregistrez in format audio. Ultima parte a reprezentat inregistrarea video a codului si a animatiilor, precum si editarea video a tuturor elementelor.In ceea ce priveste partea financiara, am investit intr-un microfon bun (Audio Tehnica 2035), un stativ pentru el si un pre-amplificator. Costul total a fost in jurul a 300-400$.Bineinteles, ai nevoie si de un calculator performant, pe care sa poti randa cursul, dar, in cazul meu, nu a mai fost nevoie de nicio investitie pe partea aceasta.Urmand link-ul din acest articol, cursul are un pret de $10.99 (aproximativ 50 RON) deoarece are aplicata o reducere de 90%.In mod normal pretul total este de $100, insa fiind incarcat pe platforma Udemy am optat pentru promotiile propuse de acestia, astfel ca sunt foarte rare ocaziile cand apare la pret intreg.Pe 14 februarie 2019 a fost acceptat pe platforma Udemy, iar pana in prezent, 19 martie 2019, s-au inscris 620 de studenti.In curs dezvoltam o aplicatie web de la zero folosind tehnici si metodologii moderne, astfel incat cei care il urmeaza sa se poata adapta usor la modul de lucru dintr-o companie.E foarte greu sa inveti pe cont propriu de la inceput, fara sa ai un exemplu. Sunt extrem de multe tehnologii sau moduri prin care poti construi o aplicatie web, iar fara un astfel de curs, in care cineva iti arata exact ce trebuie sa faci, probabil ai renunta din prima zi.De aceea explic doar ce este necesar, notiunile fundamentale. Studentii sunt astfel capabili sa il inteleaga, urmand ca mai apoi sa caute detalii si sa invete singuri.Da, primesti un certificat de completare generat de platforma Udemy, dar nu este recunoscut la nivel international. Cel putin nu in momentul de fata.Cu siguranta nu celor care au experienta. L-am construit pentru incepatori (sub 1 an in domeniu) sau pentru cei care isi doresc sa invete programare. Explic pana si concepte precum: ce este programarea, ce este un browser, ce este un hosting s.a.Puterea exemplului si explicatii usor de inteles. Se spune ca o imagine face cat 1.000 de cuvinte. In cazul acesta, un video probabil face cat 1.000.000 de cuvinteAsa cum am spus mai sus, l-am construit dupa acelasi model dupa care am invatat si eu la randul meu si a functionat.Eu m-am angajat fara sa am deloc experienta in programare. Timp de o luna am participat la un training care m-a ajutat sa incep si sa invat pe cont propriu.Deci, pot spune ca da. Cursul iti da boost-ul de care ai nevoie si in acelasi timp iti arata ce trebuie sa inveti, insa depinde foarte mult de fiecare persoana. Daca iti doresti un salariu mare de la inceput, cu siguranta nu te poti angaja.In plus, iti arata ca esti capabil sa dezvolti o aplicatie de la zero. Avand la sfarsit un rezultat, la care probabil nici nu te gandeai cu ceva timp in urma, ar trebui sa te motiveze foarte mult.Programarea nu se invata intr-o zi sau dupa ce ai terminat un singur curs de cateva ore. Trebuie sa ramai motivat si sa inveti cat mai multe lucruri pe cont propriu.Totusi, cursul este un inceput fara de care nu ai putea sa incepi, insa ceea ce se intampla dupa el, depinde foarte mult de tine.Un exemplu personal: m-am angajat in anul 2 de facultate si imi aduc aminte ca plecam la 6 dimineta spre munca, unde stateam pana la 15. Ziua se continua apoi cu orele de facultate, iar seara, pe la 20-21 incepeam sa invat lucrurile pe care nu le-am inteles foarte bine in ziua respectiva la job sau lucruri de care aveam nevoie in zilele urmatoare. Ziua se incheia pe la 1:30-2. Bineinteles nu faceam acest lucru in fiecare zi, dar au fost destul de multe zile cu un astfel de program.In final le doresc sa aiba rabdare si sa invete constant.Am de gand sa lansez si alte cursuri pe viitor, atat pentru incepatori, cat si pentru avansati.