In vacanta de iarna, copiii programeaza IT-ul de maine

De la programare la jocuri, aplicatii, robotica si Minecraft

Logiscool inaugureaza taberele de iarna pentru tehnologie si programare care se vor desfasura pe perioada vacantei de iarna 2019-2020, in perioada 6-10 Ianuarie.Timp de o saptamana, copiii si adolescentii care isi doresc sa programeze jocuri, website-uri, aplicatii, sau chiar roboti, vor avea acces la multe programe dezvoltate atat in Scoolcode, platforma creata de Logiscool si adaptata pentru toate varstele, cat si prin alte activitati interactive.Pentru a participa la programul de tabara ales, elevii nu au nevoie de nicio pregatire speciala sau de cunostinte in domeniul IT. Cursurile taberelor sunt structurate in patru categorii , iar participantii invata lucruri utile despre industrii care se afla in plina expansiune."Taberele urbane sunt locul unde copiii au ocazia sa descopere domenii noi si sa-si imbunatateasca abilitatile digitale, dar si sa isi gaseasca prieteni care au aceleasi pasiuni ca ale lor", ne transmite Dana Banica, Manager Logiscool Romania.Scoala de programare a strans in taberele urbane peste 2500 de copii si adolescenti intre 7 si 17 ani la nivel national, in cei doi ani de la lansarea in Romania.Mai mult, francizele Logiscool au pregatit 10.000 de elevi in locatiile din toata tara, atat in cadrul cursurilor din timpul semestrelor scolare, cat si in taberele urbane din vacantele scolare.Taberele Urbane de Iarna se anunta interactive si urmaresc sa starneasca curiozitatea copiilor si sa le puna la incercare gandirea analitica si critica.Pentru ei, Logiscool a pregatit diferite cursuri digitale captivante, combinate cu jumatate de zi de activitati recreative, pentru o vacanta de neuitat.Cu misiunea de a dezvolta creatori si nu doar simpli consumatori de tehnologie, Logiscool a pregatit urmatoarele programe de tabara de iarna:Destinate copiilor intre 7 si 15+ ani, elevii pot sa aleaga dintre 5 cursuri de programare: Hacker Camp, ANDROID APP, Kodu 3D Game Design, cursul intensiv pentru incepatori (12-14 ani) si cursul intensiv pentru incepatori de peste 15 ani."Experienta din tabere este ca un portal de acces in universul digital. Copiii pot invata lucruri noi din domeniul preferat, fie ca e robotica, programare sau, pentru cei mai artisti, design si productie video", ne-a dezvaluit Iulian - coordonator traineri la Logiscool.Daca cel mic este fascinat de roboti si de ce inseamna sa proiecteze miscarile si actiunile inteligente, pe langa asamblarea partilor de LEGO, taberele de robotica din vacanta de iarna se anunta captivante si gata sa potoleasca orice entuziasm.Potrivite pentru intervalul de varsta 6-14 ani,invata copiii cum sa programeze roboti si sa raspunda in fata unor provocari reale.Copiii pot sa aleaga din cinci cursuri de robotica: LEGO MINDSTORM EV3, LEGO WeDo, mBot, Cozmo sau LEGO BOOST si vor invata cum sa programeze robotii sa execute anumite comenzi.Minecraft este jocul momentului pentru copii si adolescenti. In tabara de iarna, copiii si adolescentii descopera cum este sa construiasca lumi cu adevarat uimitoare si cum pot folosi acest joc spre a intelege mai bine algoritmii din spate.Fie ca vor participa la, ei vor invata cum sa construiasca structuri mecanice controlate prin circuite virtuale complexe, vor intampina multe provocari, dar le vor si depasi cu ajutorul ingeniozitatii si a instructorilor care ii vor indruma pe parcursul celor cinci zile de tabara.isi vor pune si ei creativitatea la incercare in cadrul taberelor Logiscool la cursurile de editare video si grafica. La, copiii si adolescentii vor afla care sunt principalele genuri de film, cum pot sa-si spuna cat mai convingator povestea, ce tehnici de editare sa foloseasca, cum sa aplice efecte speciale, dar si cum sa puna subtitrari.Junior designerii vor testa practic, in timpul taberei, viata reala a unui graphic designer. Ei vor invata cum sa utilizeze un soft profesional de editare a imaginilor, cum sa combine culorile si cum sa faca prezentari interesante.Taberele aduc in locatia Logiscool tineri dornici sa se afle atat in fata camerei, cat si in spatele ei. Tot ce inseamna identitate vizuala, cum creezi un logo, ce inseamna constructia unui site si cum transmiti mesajul dorit prin operarea corecta a aparaturii necesare va fi descoperit in cadrul cursurilor disponibile in taberele de editare video si grafica.Taberele dureaza 5 zile si sunt disponibile in doua variante: jumatate de zi sau o zi intreaga. Pentru cei care vor sa studieze in mod intensiv, optiunea full day combina activitatea propriu-zisa cu o jumatate de zi de activitati recreative sau o alta tabara specifica varstei copilului.Preturile taberelor sunt disponibile pe platoforma online Logiscool, iar acestea difera in functie de tipul de program pentru care se opteaza. Pentru detalii complete, viziteaza sectiunea dedicata taberelor urbane din pagina scolii Logiscool.Inscrierile au loc incepand din luna noiembrie, iar parintii si copiii pot rezerva impreuna un loc in tabara la care isi doresc sa participe. Locurile sunt limitate!