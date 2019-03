Innovation Labs 2019 anunta cele 70 de echipe calificate in accelerator in urma celor cinci hackathoane din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara

Ce inovatii tehnologice ne propun tinerele echipe din Hackathoanele Innovation Labs din Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara

Partenerii si sustinatorii Innovation Labs in Bucuresti, Cluj, Iasi, Sibiu si Timisoara

Hackathonul, evenimentul de inceput al programului Innovation Labs, este o aventura de peste 30 de ore de efervescenta creativa, efort intens, mentorat, deschidere spre idei si oameni noi, animata de o doza serioasa de imaginatie si voie buna.La finalul acestei explorari in lumea posibilului, cele mai determinate echipe au fost selectate pentru a intra in etapa de dezvoltare a produsului organizata in urmatoarele 10 saptamani de catre Asociatia Tech Lounge, Transylvania Institute of Technology, Asociatia Calemis, EduHub si ROSENC cu sprijinul la nivel national al Orange, Carrefour, BRD - Groupe Societe Generale, OMV Petrom, Medicover precum si The Romanian-American Foundation, ca partener strategic, in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara.In cele cinci orase, programul este sustinut academic de catre, ce ofera o acoperire de peste 90% printre studentii de tehnologie din Romania: Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea Politehnica Timisoara si Universitatea de Vest din Timisoara.La cele 4 evenimente din acest weekend au participatcu initiative curajoase si imaginative. Acestia si-au prezentat in prima zi a evenimentului ideile de produse tehnice aliniate cu cele sapte directii ale programului: Agriculture, Cyber-Security, Fintech, Health & Lifestyle, Retail, Smart Cities si Smart Mobility.Hackathoanele au debutat sambata, 9 martie, printr-o prezentare initiala de 60 de secunde a fiecarei echipe. Dupa o prima selectie, prin votul Juriului si al publicului, cele mai promitatoare idei au fost admise in experienta propriu-zisa de dezvoltare a Hackathonului.Pe parcursul dupa-amiezii, serii si noptii ce au urmat, tinerii au construit si au slefuit un prototip cat mai persuasiv pentru produsul conceput de ei, sub indrumarea mentorilor - antreprenori si profesionisti de top din industriile IT&C si business, precum si reprezentanti ambasadori ai universitatilor partenere.Duminica, 10 martie, in cea de-a doua zi a Hackathoanelor, cele 70 de echipe din cele 4 orase si-au prezentat noua versiune a produsului si a strategiei de business. Prezentarile au inclus o demonstratie tehnica, precum si un elevator pitch de 2 minute in fata Juriului si publicului.Juriul, incluzand personalitati din ecosistemul inovarii digitale din Romania, a avut misiunea dificila de a selecta cele mai performante 46 prototipuri, ce intra astfel in programul condensat de dezvoltare si mentorat de 10 saptamani al Innovation Labs din Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara, alaturi de echipele calificate pe 3 martie in urma hackathon-ului din Bucuresti.Acestea vor incepe de astazi o experienta intensa de interactiuni saptamanale cu mentori, utilizatori si potentiali investitori, intrand gradual in lumea inovarii digitale si a antreprenoriatului tehnic.La Cluj, echipa Xcite dezvolta o solutie complexa formata dintr-un device care se foloseste de tehnologia Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) pentru a stimula senzorii de la nivelul cortexului orbito-frontal lateral.Acesti stimuli vor avea efecte similare cafelei, iar utilizatorul va putea selecta cantitatea dorita prin intermediul unei aplicatii mobile usor de utilizat.Incadrata tot in verticala de Health&Lifestyle, echipa CNEO isi propune digitalizarea la distanta a intregului proces de recuperare medicala pentru pacientii clinicilor de kinetoterapie.Produsul propus imbina utilizarea unei aplicatii software, ce foloseste algoritmi de machine learning, cu folosirea unor senzori medicali, cu scopul de a usura procesul de recuperare.Aqua Smart, una dintre ideile inovatoare ale tinerilor din Iasi, ofera un sistem auto-sustenabil de monitorizare si mentenanta, care furnizeaza informatii in timp real despre chimia si temperatura din acvariu afisate in cadrul unei platforme digitale.In plus, pe baza datelor colectate, produsul va controla automat parametrii de mediu din acvariu, precum iluminarea, fertilizarea si hranirea pestilor.vCatalog este o solutie ce vine in ajutorul parintilor, profesorilor si elevilor prin intermediul unei platforme de catalog virtual care isi propune sa modernizeze educatia in scoli.In Sibiu, pe directia Smart Cities, echipa SEM a atras atentia juriului printr-o solutie automatizata de analiza si de optimizare in timp real a consumului electric, ce foloseste un dispozitiv conectat cu panoul electric al utilizatorului.O alta echipa, Burnout Hub, incadrata in verticala business de Health&Lifestyle, propune o platforma online de machine learning, care va spori bunastarea angajatilor unei companii prin prevenirea stresului, oboselii mentale si a scaderii motivatiei.Echipa AIStatistici din Timisoara propune un serviciu de predictii prin intermediul caruia companiile pot identifica noi oportunitati de crestere.Pentru realizarea predictiilor, serviciul foloseste atat volume mari de date despre procesele de durata din interiorul companiei, cat si informatii din mediul socio-economic extern.Tot in Timisoara, insa in domeniul de CyberSecurity, IntelScale ofera posibilitatea companiilor sa isi reduca riscul de aparitie a unor atacuri cibernetice.Solutia lor foloseste multiple surse de informatii din companie impreuna cu algoritmi de machine learning, pentru realizarea unor automatizari de securitate si raportarea vulnerabilitatilor in timp real.Pe parcursul urmatoarelor 10 saptamani, antreprenori si oameni de business de varf vor impartasi experientele lor cu tinerii participanti, orientandu-i in explorarea ecosistemului antreprenorial romanesc.In plus, prin intermediul partenerilor programului, echipele au posibilitatea de a folosi tehnologii de ultima generatie pentru dezvoltarea produselor, oportunitati de pozitionare eficienta pe piata, precum si acces direct la clienti.In aprilie se vor desfasura evenimente de tip Boost Day in toate cele cinci orase din program, unde echipele vor prezenta evolutia si transformarea ideii lor de startup, pana la mijlocul programului de mentorat.La inceputul lunii mai vor urma Demo Day-urile regionale, unde cele mai bune echipe care au dezvoltat un produs viabil, testat cu utilizatori reali, vor fi selectate pentru a participa la etapa nationala de pe 20 mai, ce se va desfasura la Teatrul National din Bucuresti.In cadrul evenimentului, finalistii isi vor prezenta prototipurile in fata partenerilor, a reprezentantilor media si a potentialilor investitori, urmand ca echipele cele mai convingatoare sa fie recunoscute prin premiile Innovation Labs 2019.Echipele pot continua sa beneficieze de sprijinul acceleratorului si al sustinatorilor programului si dupa incheierea perioadei de mentorat, devenind parte activa din comunitatea de alumni a Innovation Labs, formata in cei sapte ani de activitate.Innovation Labs 2019 este un program organizat de Asociatia Tech Lounge, Transylvania Institute of Technology, Asociatia Calemis, EduHub si ROSENC, cu sprijinul Orange, Carrefour, BRD Groupe Societe Generale, OMV Petrom, Medicover, precum si The Romanian-American Foundation ca partener strategic, si cu sustinerea Renault, Adobe, Fitbit, NXP, PSS Prosoft Solutions, BearingPoint, IXIA (a Keysight Business), ORTEC, Microsoft si Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS) in Bucuresti, Arobs Transilvania Software in Cluj-Napoca, Tivo la Iasi, BearingPoint in Sibiu, Safe Fleet, Restart Energy, imobiliare.ro si eucemananc.ro in Timisoara, impreuna cu partenerii academici Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea Politehnica Timisoara si Universitatea de Vest din Timisoara.