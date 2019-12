Kaspersky: Stalking-ul se raspandeste din ce in ce mai mult in mediul digital

Blocati instalarea programelor din surse necunoscute, din setarile smartphone-ului.

Nu transmiteti niciodata parola sau codul de acces al smartphone-ului catre terti, chiar daca sunt persoane de incredere.

Nu stocati niciodata fisiere sau aplicatii necunoscute pe dispozitiv, deoarece acestea ar putea compromite confidentialitatea.

Modificati imediat toate setarile de securitate de pe toate dispozitivele odata ce ati incheiat o relatie. Fostii parteneri pot incerca sa fure informatii personale pentru a manipula detinatorii.

Verificati toate aplicatiile utilizate pe dispozitiv pentru a determina daca au fost instalate programe suspecte fara permisiune.

Folositi o solutie de securitate fiabila, cum ar fi Kaspersky Internet Security for Android, care notifica imediat utilizatorii atunci cand se incearca instalarea de programe spyware comerciale.

Cei afectati de hartuire sau in cautare de ajutor in acest sens ar trebui sa contacteze organizatii de specialitate pentru asistenta profesionala.

Cu toate acestea, stalking-ul este o problema grava care se raspandeste din ce in ce mai mult in mediul digital. Asa numitele programe de tip stalkerware - software de spionaj instalat in secret pe smartphone-ul unei victime - le permit atacatorilor sa invadeze viata privata a unei alte persoane.Aceste programe pot fi achizitionate, iar utilizarea lor este in crestere: conform analizelor Kaspersky, in perioada ianuarie - august 2019 a existat o crestere aproape dubla, de 83% in incercarile de instalare a programelor stalkerware in Romania (de la 68, pe tot parcursul anului 2018, la 128, in primele 8 luni din 2019).David Emm, Principal Security Researcher la Kaspersky, comenteaza pericolul in crestere:"Programele de stalkerware sunt mai raspandite decat s-ar putea crede. Acestea ruleaza in fundal fara ca persoana afectata sa observe nimic. Dupa instalare, faptuitorul poate accesa stiri, fotografii, retelele de social media, date de localizare geografica si inregistrari audio sau de pe camera video - in unele cazuri chiar si in timp real. Ceea ce captiveaza cand avem un actor atragator intr-un serial TV este o problema serioasa in viata reala si o amenintare serioasa pentru multe femei, dar si pentru barbati. Din acest motiv, am inceput recent sa colaboram cu numerosi parteneri, ca parte a initiativei "Coalitia impotriva Stalkerware", pentru a atrage atentia asupra pericolelor asociate fenomenului stalkerware si pentru a ajuta persoanele afectate."In afara de Kaspersky, alte noua companii si asociatii de renume, printre care Avira, the Electronic Frontier Foundation, the European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, G DATA, CyberDefense, Malwarebytes, National Network to End Domestic Violence, NortonLifeLock, Operation Safe Escape si Weiser Ring, s-au alaturat initiativei pentru protectia impotriva software-ului de spionaj. Acest nou grup de lucru activ la nivel mondial isi pune laolalta expertiza in domeniile de asistenta pentru victime si securitate cibernetica pentru a oferi cel mai bun ajutor posibil utilizatorilor afectati de stalkerware.