La 10 ani, o fetita a luat aurul la un concurs national de IT: Cum arata jocul programat de ea si ce mesaj are pentru copii

Carla a reusit performanta sa ia medalia de aur folosindu-si creativitatea, gandirea logica si noile abilitati de programare dobandite intr-un semestru de cand studiaza la Logiscool Noi i-am descoperit povestea, dar am aflat si ce mesaje are pentru copii, dar mai ales pentru fetitele care vor sa invete sa programeze.Participarea Carlei la competitia firSTep, ce a avut loc pe 16 februarie, a fost primul pas pe care elevii il fac daca vor sa ajunga la Olimpiada Internationala de Proiecte.Participantii au fost incurajati sa pregateasca proiecte stiintifice si tehnologice ca sa gaseasca solutii viabile la problemele cotidiane, iar proiectele prezentate nu au dezamagit.De la proiecte stiintifice, la crearea unor combustibili prietenosi cu mediul, la scrierea jocurilor in limbaje programare si la prezentarea proiectelor de design, copiii au venit cu solutii inovatoare si care isi gasesc rapid aplicabilitatea.Copiii si-au prezentat aplicatiile sau proiectele intr-un mod cat mai interactiv si au explicat cum se pot integra ele in activitatile de zi cu zi sau cum ne pot imbunatati vietile.Ei nu au fost ingraditi de folosirea unui numar limitat de programe software ca sa proiecteze si sa produca continutul si li s-a permis sa utilizeze orice tip de instrument de prezentare sau animatie.Jocul Carlei, pe care l-a denumit "Corect sau gresit", a fost scris in platforma Scoolcode iar scopul sau este ca cel care il joaca sa raspunda corect la cat mai multe intrebari si sa adune cat mai multe puncte. Personajul ales de Carla este un robotel care pune intrebarile si care spune daca ai raspuns sau nu corect la ele.In urmatorul video Carla prezinta in detaliu modul in care a proiectat jocul, pasii, dar si cum se poate juca:https://www.youtube.com/watch?v=Y4Qk0JUMj0I&t=16s/Carla a inceput sa studieze programare din toamna anului 2018, odata cu inceputul anului scolar 2018-2019, participarea la cursurile Logiscool.ro fiind chiar prima ei experienta cu lumea programarii.Desi a mai participat la alte concursuri in calitate de membra a unei echipe de performanta de atletism, fiRStep este primul concurs din domeniul programarii la care a participat dupa doar cateva luni de cursuri.Am intrebat-o cum a ajuns sa studieze programare:"Povestea mea nu este una complexa sau emotionala. Eu sunt foarte pasionata de aplicatii si de felul in care ne simplifica viata, dar voiam sa vad ce este si in spatele lor, codurile. La Logiscool am urmat cursurile de programare si in acest semestru am inceput in paralel si cursurile de robotica.Mi-a venit ideea sa particip cu un proiect creat in platforma Scoolcode, pe care am invatat practic sa programez, pentru ca imi place foarte mult sa creez jocuri pe aceasta platforma si am avut increderea ca si oamenilor le va placea ce o sa fac. Si am luat premiul I. Mi-a luat 90 de minute, stiu ca este un timp foarte scurt pentru crearea unui joc, dar la Logiscool am invatat sa le creez foarte rapid."Carla a fost impulsionata si ajutata de trainerii Logiscool care au indrumat-o, dar i-au si incurajat creativitatea:"Trainerii sunt super. Imi place ca ne lasa sa ne gandim cum vrem sa arate proiectul nostru, sa ne imaginam cum vrem sa arate personajele, cum sa le punem pe ecran, sa alegem ce fundal vrem noi. Ne lasa sa fim liberi si creativi", spune ea.Chiar daca la Logiscool procentul de elevi este inca in favoarea baietilor, Carla, optimista din fire si increzatoare in propriile forte, ii indruma si pe altii sa ii preia exemplul si sa inceapa sa programeze cat mai curand, indiferent de cate cunostinte au:"Si tu poti contribui la crearea mai multor jocuri, poti sa fii mai creativ cand scrii anumite jocuri si poti crea jocuri foarte complexe. Sunt foarte multe posibilitati. Te fac foarte fericit. As recomanda scoala Logiscool, e foarte cool aici. Si nu trebuie sa fii tehnic, ci doar sa vrei sa dezvolti si sa-ti aduci la viata propriile idei", sustine Carla.Ea considera ca daca ai un vis, trebuie sa il duci la capat indiferent de provocari:"Mesajul meu pentru toti copiii, in special pentru fete, este sa faca ceva ce le place. Daca ai o pasiune, incearca sa o imbunatatesti in fiecare zi. Nu trebuie sa iti pese daca unor persoane din jurul tau li se pare amuzant sau nepotrivit ca tu vrei sa inveti ceva, cum ar fi programare sau robotica", mai spune Carla Timofte.O.D.