Participa la cea mai mare competitie de programare pentru fete

Programul Technovation Challenge este adus in Romania de catre ADFABER , Ambasador National al proiectului, ce isi propune sa reuneasca profesori de TIC pasionati de educatie nonformala si mentori din companii care sa le ghideze pe fete in dezvoltarea unei aplicatii dar si sa le ofere o viziune pragmatica asupra aplicatiei pe care o dezvolta.Impreuna cu echipa de mentori, acesteace se adreseaza problemelor locale si globale.Si cum de la an la an mai multe fete accepta acesta provocare, stim cu siguranta ca mai sunt probleme de rezolvat si ca exista fete pasionate din fiecare colt al lumii, dornice sa le gaseasca o rezolvare!Proiectul lansat inca din anul 2010 a oferit un proces de invatare ghidat precum si exercitii de mentorat unui numar de, astfel ca fetele inscrise in program au oportunitatea sa dobandeasca abilitatile unor viitoare antreprenoare si lideri in domeniul IT.Desi aplicatia Technovation este locala, adresandu-se unei probleme din comunitate, implicarea in proiect poate fi un pas spre recunoastere internationala, deoarece cele mai bune echipe pot sa participe la Pitch-ul international din San Francisco.Anul trecut,, dintre care 29 de echipe au participat in cadrul unui Pitch Regional in Bucuresti, iar 3 echipe s-au clasat finaliste.In total, s-au realizat peste. Totodata, echipele finaliste in Romania ne-au putut reprezenta tara in semifinala internationala.La nivel global, Technovation Challenge isi propune sa ofere fetelor din toata lumea oportunitatea de a-si dezvolta skill-urile necesare pentru a deveni antreprenori Tech si lideri ai comunitatii din care fac parte.Astfel, daca ai intre 10 si 18 ani si esti pasionata de tehnologie si programare, te invitam sa faci parte din experienta Technovation!