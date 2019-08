Peste 10.000 de copii invata programare pe cont propriu. Cum arata scoala de IT care a incercat sa patrunda in fiecare oras din Romania

Curriculum si oferta educationala este constant actualizata conform standardelor internationale si a preferintelor din randul copiilor, de catre o echipa de specialisti.

Numarul locatiilor creste prin regimul franciza, iar printre cei care profita de oportunitatea deschiderii unei noi scoli se numara chiar parintii multumiti de rezultatele copiilor care se inscriu la aceste cursuri.

Iata, asadar, ca dupa doar un an si jumatate de la lansarea in Romania, Logiscool a ajuns in topul cursurilor extracurriculare preferate de copii, ajungand in toamna la peste 10.000 de elevi care invata programare, robotica si alte competente digitale.Dupa lansarea primei scoli pe piata romaneasca in februarie 2018, interesul pentru acest tip ce cursuri a crescut exponential, astfel ca prin regimul de franciza, intr-un interval de mai putin de 2 ani, Logiscool a ajuns la peste 25 de centre la nivel national.Multe dintre ele au fost deschise cu investitia parintilor cu posibilitati, multumiti de rezultatele copiilor lor."Ne bucuram ca Logiscool Romania a inregistrat o crestere foarte rapida, ceea ce arata un interes tot mai mare al copiilor dar si al parintilor din Romania fata de competentele digitale", transmite Dana Banica, Manager Logiscool Romania.Pentru semestrul care urmeaza sa inceapa, Logiscool a pregatit cursuri care combina armonios jocul cu principiile de programare si robotica.Logiscool nu este doar o scoala care preda cursuri de programare si robotica. Misiunea lor de a facilita accesul la cursuri de programare pentru cat mai multi copii urmareste ca elevii sa devina din utilizatori pasivi ai tehnologiei cei care o vor duce mai departe, indiferent de domeniul pe care-l vor alege in viitor.Copiii care au peste 7 ani si isi doresc sa afle mai multe despre programare si robotica se pot inscrie din septembrie la cursurile de toamna. Aici poti afla mai multe despre toate cursurile disponibile Inainte de inregistrarea cursantilor si inceperea cursurilor, intreaga retea de scoli Logiscool organizeaza o serie de evenimente educative in care copiii pot participa gratuit la o lectie demonstrativa.Printr-o vizita la unul din centrele Logiscool, copiii pot experimenta notiuni de programare in Scoolcode, platforma educationala proprie, in care, cu ajutorul jocurilor si al blocuri vizuale de comanda, copiii pot descoperi ce inseamna programarea si daca le-ar placea sa urmeze in continuare aceste cursuri. In timp ce copiii experimenteaza un curs de programare, parintii pot afla mai multe detalii despre scoala si sistemul de invatamant al Logiscool.Aceasta initiativa este apreciata in special de parintii copiilor care nu au mai avut contact pana acum cu programarea, iar multi au ales sa viziteze unul din centrele Logiscool pana la inceperea cursurilor din toamna."A fost o experienta noua pentru copil, programul a fost conceput astfel incat fiica mea sa aiba un timp minunat iar noi, parintii, am aflat mai multe despre metoda de predare si cunostintele dobandite aici. Iulia este deja captivata si de abia asteapta sa isi continue jocul inceput la lectia demo", povesteste tatal Iuliei, o eleva de 11 ani.Rezultatele sunt vizibile in scurt timp de la inceperea cursurilor, in special datorita modului de predare si mediul inspirational creat de echipa de instructori tineri si entuziasti care predau. Acestia le pun la dispozitie elevilor toate informatiile si explicatiile necesare. Tot ei se asigura ca fiecare elev tine pasul si asimileaza cat mai usor si natural conceptele predate."Metoda de predare combina armonios jocul cu principiile de programare si robotica. Elevul ajunge sa inteleaga notiunile de programare creandu-si si perfectionandu-si propriul joculet. Pentru ei sunt jocuri pe calculator, pentru noi, algoritmi de programare si scheme logice." povesteste Iulian, instructor la Logiscool.Impartirea in grupe de 6 pana la 12 cursanti creeaza dinamica potrivita pentru ca parcursul fiecarui copil sa fie personalizat in functie de ritmul si metoda de rezolvare aleasa. In plus, avand tot echipamentul pus la dispozitie, se formeaza un spatiu deschis imaginatiei si experientei. Astfel cursurile Logiscool dezvolta mai mult decat competentele tehnice sau matematice necesare. Copiii sunt incurajati sa-si descopere si latura creativa."Logiscool ne permite sa cream un univers nu chiar separat de lumea noastra, dar care lucreaza in cooperare cu noi", povesteste Andrei, 10 ani.Portofoliul cursurilor oferite de Logiscool este bogat si accesibil mai multor grupe de varsta. Acestea sunt menite sa-i ajute pe copii sa devina creatori de continut si tehnologie, nu doar simpli consumatori.Cursul introductiv de IT prezinta metode practice si creative de utilizare a computerului, unde copiii isi fac o prima impresie despre programare. Ulterior, ei trec la un nivel incepator, unde incep sa combine blocurile vizuale de comenzi din platforma de programare pentru a rezolva diverse sarcini si dezvolta gandirea logica, algoritmica folosita in programare.In cadrul cursurilor de programare pentru nivel intermediar, elevii rezolva sarcini din ce in ce mai complexe: animatii, jocuri, programe. Urmarind in paralel comenzile cu blocuri si codul scris, pe care invata sa il editeze direct, elevii sunt introdusi treptat in lumea complexa a programarii bazata pe text.Cei ajunsi la nivel avansat continua prin trecerea de la programarea vizuala la programarea strict bazata pe text. Complexitatea sarcinilor cat si a conceptelor asimilate creste, elevii putand sa isi aleaga directia in care vor sa mearga mai departe, fie ca vorbim de dezvoltarea de jocuri 2D sau 3D, game design sau descoperirea unor limbaje noi de programare.Un domeniu tot mai cautat care ii fascineaza pe cei mici, dar si pe cei mai mari, este robotica - domeniu cu un ritm accelerat de dezvoltare si o utilitate diversa. De-a lungul cursului, copiii vor construi si programa roboti LEGO Mindstorms EV3 sau mBot, urmarind principiile roboticii. Cursurile de robotica sunt recomandate in special elevilor peste 10 ani.Un curs recent adaugat in curriculum Logiscool este cel de Productie si Editare Video. In cadrul acestui curs, elevii vor putea sa invete bazele editarii video si sa dobandeasca experienta in acest domeniu. De asemenea, ei vor avea ocazia sa isi regizeze propriul filmulet si sa puna in practica tehnicile de editare dobandite, precum crearea de montaje, inserarea unei subtitrari, aplicarea de filtre si efecte speciale.Dupa succesul primei scoli din Romania, cea din Bucuresti - Bulevardul Turda, Logiscool a inaugurat inca 8 locatii in zona Bucuresti-Ilfov. Pana la finalul anului vor fi deschise in total 30 de scoli la nivel national."Am observat o lipsa de optiuni in ceea ce priveste educatia digitala pentru copii. Eu insami m-am lovit de acest lucru in orasul in care locuiesc, cautand cursuri pentru baietelul meu, care e foarte pasionat de programare si robotica. Cred cu tarie ca intelegerea tehnologiei si minime cunostinte de programare vor fi absolut necesare in viitor, in mult mai multe domenii decat sunt acum si este datoria noastra sa le oferim copiilor oportunitati pentru dezvoltare. De aceea, am ales sa ma alatur Logiscool.", comunica Irina Craiovan, parinte care a deschis Logiscool Bacau.Planuri Logiscool: Lansarea noului an scolar si extinderea in orase noiNoul semestru scolar 2019-2020 va fi inaugurat printr-o petrecere de inceput de an scolar, in care elevii vechi vor intra in rolul de "scooleri" alaturi de colegii noi, vor face cunostinta, se vor juca si vor descoperi impreuna ce a pregatit echipa Logiscool. Pe tot parcursul anului scolar, elevii Logiscool vor putea participa la zile tematice si concursuri.In continuare, Logiscool Romania urmareste sa deschida noi centre in orase cu peste 70.000 de locuitori.Mai multe informatii despre inscrierea la cursurile Logiscool, disponibile din toamna, cat si despre posibilitatea de a participa la o lectie demonstrativa in oricare din centrele Logiscool puteti afla direct de pe site-ul scolii www.logiscool.com/ro