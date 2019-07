S-a lansat tehnologia prin care putem accesa de pe mobil cartea de identitate si permisul de conducere. Pe cand si in Romania?

Cu noul Portofel Digital de Identitate guvernele vor putea implementa o versiune digitala securizata a documentelor oficiale, inclusiv carti de identitate, carduri de sanatate si permise de conducere, disponibile pentru toti cetatenii pe telefoanele lor mobile, se arata intr-un comunicat al companiei Thales.Cetatenii vor putea astfel sa-si dovedeasca identitatea, atat in mediul virtual, cat si in lumea reala, sa beneficieze de drepturi si servicii cu o simpla apasare de buton.Aceasta solutie foloseste sisteme tehnologice securizate si mecanisme sofisticate de criptare pentru a oferi o protectie robusta a datelor personale, in timp ce le asigura utilizatorilor control total asupra informatiilor pe care doresc sa le ofere, ei fiind cei care decid cu cine si cand impartasesc aceste date.Cum tot mai multe guverne aleg sa digitalizeze bazele de date oficiale, noul Portofel le va oferi cetatenilor posibilitatea sa-si pastreze toate informatiile vitale intr-un singur loc sigur, accesibil si securizat.Utilizatorii pot astfel sa se bucure oricand si oriunde de acces la un numar tot mai mare de servicii online, cum ar fi completarea documentelor fiscale.Respectand pe deplin confidentialitatea, Portofelul Digital de Identitate este proiectat sa furnizeze tertilor doar informatii pe care utilizatorul doreste sa le ofere.Astfel, atunci cand acceseaza locuri care impun limita de varsta - cum ar fi cazinourile - utilizatorul trebuie doar sa demonstreze ca are varsta ceruta pentru a face acest lucru, fara a fi nevoit sa-si dezvaluie data nasterii sau alte date personale, se mai arata in comunicatul citat.Guvernele vor putea eficientiza procedurile de verificare a documentelor din bazele oficiale, diminuand birocratia si avand la dispozitie un instrument eficient impotriva furtului de identitate si a folosirii frauduloase a serviciilor publice.Creand un canal dinamic de comunicare intre emitator si utilizator, Portofelul Digital de Identitate va contribui la stabilirea unei conexiuni mai bune intre guverne si cetateni.De exemplu, aceasta solutie faciliteaza trimiterea de notificari rapel pentru vaccinari sau pentru ridicarea documentelor emise.In plus, Thales a proiectat masuri robuste de securitate pentru programele de software (Mobile Security Core), pentru a oferi cea mai buna performanta, protejand Portofelul Digital de Identitate impotriva amenintarilor si atacurilor cibernetice si respectand cele mai stringente cerinte de securitate impuse de autoritati.", explica