Romania are un nou centru de cercetare si dezvoltare cibernetica

Noul centru R&D va avea sediul in Astoria Business Center din Bucuresti, unde Verint are in plan sa faca mai multe zeci de angajari in acest an si in 2019."Cu peste doua decenii de experienta vasta in industrie, Verint este lider mondial in Inteligenta Cibernetica, care este astazi unul dintre domeniile tehnologiei cu dezvoltarea cea mai rapida.Noul centru R&D din Bucuresti reprezinta o oportunitate de dezvoltare unica, provocatoare, pentru specialistii din IT, de a contribui la securitatea lumii in care traim", spune Noam Rosenfeld, Senior Vice President of R&D, Verint."Romania este locul unde gasesti profesionisti inovatori, pasionati, cu o pregatire de cel mai inalt nivel in diverse arii ale tehnologiei, precum analiza retelelor, inteligenta artificiala, analiza predictiva, analiza big data, prelucrarea limbajului natural, recunoastere faciala, blockchain si Internet of Things".Profesionistii Verint au reputatia de a depasi asteptarile si de a fi dedicati gasirii celor mai bune solutii pentru a-si asista clientii si colegii.Compania este un standard al profesionalismului si cultiva un mediu de lucru al integritatii si inovatiei.Cei mai talentati si motivati specialisti din industrie aleg Verint pentru tehnologia de ultima ora, mediul de lucru ce le ofera sustinere si pentru a inova alaturi de echipe care ii inspira.Fiecare dintre membrii echipei isi lasa amprenta unica asupra companiei iar, la nivel de echipa, sunt preocupati de a fi cei mai buni din domeniul lor si a face lumea un loc mai sigur si mai bun.Pentru a afla mai multe despre Verint Romania si oportunitati locale de locuri de munca, puteti accesa acest link.Verint® (Nasdaq: VRNT) este lider global in solutii de Inteligenta Actionabila®, cu accent pe optimizarea angajamentului clientilor, informatii pentru securitate si frauda, risc si conformitate. Astazi, peste 10.000 de organizatii din peste 180 de tari-inclusiv 85% din companiile aflate in topul Fortune 100-se bazeaza pe informatii furnizate de solutiile Verint, pentru a lua la timp decizii mai eficiente, mai bine documentate.