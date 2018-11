Romania, pe harta celui mai mare eveniment educational de programare din istorie

In fiecare an, Romania este in topul tarilor participante la Hour of Code, in 2017 inregistrand peste 800.000 de entuziasti care au parcurs o ora de programare."In premiera, Romania are un website national HourofCode.ro si o harta unde organizatorii din comunitati isi pot inregistra participarea. Astfel, cei care isi doresc sa ia parte la initiativa noastra pot intra in contact cu noi mult mai usor", a spus Alin Chiriac, CEO & Fondator ADFABER, institutia organizatoare care aduce educatia mai aproape de tehnologie.Anul acesta, campania Hour of Code are ca tema creativitatea. Personalitati marcante din intreaga lume, alaturi de sportivi si reprezentanti ai celor mai mari companii IT, ii incurajeaza pe tineri sa faca primii pasi in lumea tehnologiei si a programarii, intr-un mod accesibil si interactiv, printr-un video de sustinere Practic, odata cu inscrierea ca participant pe website-ul Hour of Code, orice cadru didactic poate organiza in scoala sa o altfel de ora de programare. Astfel, oricine poate investi in educatia sa, fie ca este elev, profesor sau parinte.In 2018, Raytheon este partener national Hour of Code, compania fiind un sustinator activ al educatiei care pregateste generatiile viitoare pentru cariere in tehnologie. Raytheon intelege sa contribuie astfel la dezvoltarea tehnologica a comunitatii locale, sprijinind acest program ce vine in completarea curriculei educationale si care cultiva abilitatile si cunostintele in stiinte exacte ale viitorilor deschizatori de drumuri romani.De asemenea, Bitdefender se alatura si anul acesta initiativei Hour of Code , oferind licente de securitate pentru cei mai activi profesori ambasadori.Printre sustinatorii evenimentului se mai numara UPC si Banca Transilvania.Code.org, initiator Hour of Code, este o asociatie nonprofit din Statele Unite dedicata promovarii educatiei IT in scoli, dar si in randul femeilor, un segment slab reprezentat in acest domeniu de expertiza. Adfaber.org este o organizatie nonprofit ce promoveaza tehnologia in domenii in care aceasta poate avea cu adevarat un impact pozitiv pentru imbunatatirea vietii oamenilor, precum educatia si sanatatea.Mai multe detalii despre Hour of Code: www.hourofcode.ro