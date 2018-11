Romania, peste media UE in ceea ce priveste ponderea femeilor in sectorul IT

In schimb, doar 16%, adica una din sase persoane, angajate cu o diploma in ITC in Uniunea Europeana erau femei in anul 2017.Cu toate acestea, in randul tarilor UE, statele unde ponderea barbatilor in randul persoanelor angajate cu o diploma in ITC era mai mica de 75% erau: Bulgaria (66%), Irlanda (73%) si Romania (75%) . Conform acestor cifre, un sfert dintre persoanele angajate in sectorul IT din Romana sunt femei, fata de media UE de 16%.Tarile UE in care barbatii aveau cea mai mare pondere a persoanelor angajate cu o diploma in ITC erau Cehia (93%), urmate de Ungaria si Polonia (ambele cu 90%) .