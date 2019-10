Romania produce anual doar 9500 de absolventi IT, dar piata are nevoie de peste 15.000 de programatori. Care e solutia?

Romania - o tara cu un potential imens in sectorul IT

Romania nu a ratat nicio olimpiada de matematica din 1958 : prezenta noastra la Olimpiada Internationala de Matematica a fost constanta, din 1958, fara sa ratam nicio editie. Mai mult, romanii sunt premiati foarte des la olimpiadele de informatica si in ultimii ani tara noastra a fost sursa celor mai bune echipe de robotica, la nivel global.

Starea actuala a domeniului IT in Romania, conform studiului

Mediul academic nu furnizeaza destui absolventi IT : se pare ca, intr-adevar, puterea de acoperire a universitatilor nu este deloc mare: cele 5 universitati politehnice, 59 de universitati de stat si 174 de universitati private cu specializari tehnice ofera anual aproximativ 9.500 de absolventi, versus cei peste 15.000, de care avem nevoie.

Solutii: cum acoperim deficitul de peste 15.400 de specialisti IT?

cresterea numarului de absolventi;

implicarea marilor companii in furnizarea de cursuri/workshop-uri in cadrul universitatilor;

introducerea de scoli profesionale tehnologice (asa cum exista scoli profesionale pentru alte meserii, sa existe si pentru specializarea de programator):

retinerea si repatrierea talentului - prin livrarea unor pozitii cu insemnatate si responsabilitate mai mare asupra proiectelor (pentru ca specialistii IT care au plecat sunt deja obisnuiti cu un alt nivel de calitate, cu proiecte interesante, complexe si foarte utile);

abordarea unor strategii de HR care sa puna mult accentul pe partea de training a angajatilor, astfel incat sa se poate aduce la un nivel mai inalt nivelul calitatii;

incurajarea reconversiei profesionale - parte din cursantii care deja s-au inscris la cursurile de IT Codecool din toamna aceasta vin din domenii diferite cum ar fi banking-ul, finante sau marketing;

adaptarea curriculei universitare la nevoile pietei;

o alta solutie esentiala este o colaborare stransa intre cei care pregatesc coderi si companiile care au nevoie de ei.

Un studiu realizat de Codecool , scoala de programare si companie de sourcing de viitori programatori si Brainspotting (agentie de recrutare), dezvaluie faptul ca avem anual doar 9.500 de absolventi IT, care nu pot acoperi nevoia pietei de angajare. Studiul si datele aferente pot fi parcurse in intregime pe blogul companiei Pentru a gasi solutii la rezolvarea acestei crize de specialisti IT, Codecool si Brainspotting au stat de vorba cu 47 de companii, lideri in domeniul IT - cum am ajuns in aceasta situatie si care sunt posibilele directii de actiune sunt cateva din intrebarile la care acest studiu raspunde.Desi studiul arata o lipsa vadita a specialistilor in piata nationala, potentialul tarii noastre in acest sector este enorm si se datoreaza, in primul rand, oamenilor.Capacitatile intelectuale si de asimilare ale romanilor sunt peste medie. Si sunt dovezi clare pentru a sustine aceasta afirmatie:"Pe langa potentialul enorm al romanilor, tara noastra a devenit in sine o tara in care este cu adevarat favorabil sa profesezi in IT. De ce? Pentru ca deja am ajuns la nivel un nivel salarial asemanator cu cel care se practica in celelalte tari. Diferentele de venit dintre programatorii care lucreaza peste hotare si cei de aici nu mai sunt deloc mari", spune Liviu Ivascu, Marketing Manager Codecool Romania.Desi ipotezele de mai sus ar duce spre concluzia ca, mai mult decat orice, nu ne lipsesc programatorii buni, statisticile arata, de fapt, caPentru a diagnostica mai bine starea actuala a pietei de angajare in IT, Codecool, cu ajutorul agentiei de recrutare Brainspotting, a discutat cu mai mult 45 de companii din domeniul IT si a depistat principalele provocari cu care acestea se confrunta in procesul de selectie si recrutare a IT-istilor.Printre companiile participante la studiul initiat de Codecool se numara: DB Global Technology, eMag, GoPro, Finastra, Luxoft, Garmin, Playtika, IBM Romania si Raiffeisen Bank. In urma studiului, au reiesit si cateva rute de solutionare a acestui deficit, acesta fiind si scopul final al start-up-ului in educatie IT, Codecool, care isi propune ca in primul an sa pregateasca 300 de cursanti.Iata care sunt datele care au reiesit in urma studiului:In urma analizei datelor primite de la cele peste 45 de companii, scoala de programare Codecool a trasat si cateva directii de rezolvare a acestor bariere care impiedica marile companii sa-si mareasca numarul de specialisti IT.Mai mult decat atat, pentru ca deja exista potentialul intelectual, prin implementarea acestor masuri,Printre solutiile recomandate in studiu se numara:De exemplu, Codecool mentine un dialog activ cu companiile lideri din domeniul IT, astfel ca informatia predata la cursurile lor de programare este incontinuu adaptata nevoilor din piata - iar cand cursantii acestei scoli invata programare, o invata chiar pe cea pe care o vor practica atunci cand se vor angaja, si nu doar pe cea "scolareasca". Practic, sunt direct pregatiti de plasare - eficienti, integrati in cultura organizationala, abili sa lucreze pe proiecte complexe si se lucreze in echipa.In Ungaria, Codecool a produs deja peste 500 de absolventi, dintre care 98% s-au angajat in reteaua de 150 de companii partenere a scolii. Scoala are planuri la fel de mari si pentru piata din Romania, pe care o vede pregatita si cu un potential foarte mare.Prin metoda de studiu Mastery based Learning cursantii, ghidati de mentori bine pregatiti, aprofundeaza in ritm propriu limbaje de programare specifice unui, precum: Python, .NET, Java si Javascript, GIT, lucrul cu diferite baze de date prin metoda Agile pentru dezvoltarea de software, ca de exemplu, SCRUM.Pe langa formarea competentelor digitale, start-up-ul de educatie IT pune un accent puternic pe dezvoltarea abilitatilor de tip soft-skills cum sunt: solutionarea conflictelor, business-thinking si crearea unei culturi de feedback, toti factori cruciali in mediul actual de lucru.Cei care isi doresc o cariera in IT sau o reconversie profesionala se pot inscrie pe www.codecool.com/ro , iar cursurile, care dureaza in medie 12 luni, sunt gratuite pana cursantii obtin primul lor job de junior de full-stack developer.