Speakeri care revolutioneaza piata diamantelor cu tehnologii deep tech si cursuri despre cum se realizeaza o casa inteligenta si un asistent virtual, la Codiax 2018

Cum construiesti un sistem interconectat pentru o casa inteligenta? Dar un chatbot? Dedicat tehnologiilor viitorului si progreselor facute cu ajutorul deep tech, evenimentul aduce opt sesiuni practice tehnice pentru developeri si ingineri software. Codiax va avea locCodiax isi mentine promisiunea de a facilita transfer de cunostinte intre lideri de top din domenii precum inteligenta artificiala, realitatea virtuala, tehnologii 3D, blockchain, IoT si Industry 4.0 si participanti, iar cel mai bun mod in care acesta se poate realiza este prin prezentari si workshop-uri tehnice.Ea este una dintre cele 50 cele mai influente femei din Europa in domeniul tehnologiei si prima femeie care detine titlul de Antreprenor Sef al Queensland-ului, al doilea cel mai mare oras din Australia., o companie care foloseste intr-un mod inovativ tehnologia blockchain pentru a combate frauda si furturile de pe piata produselor de lux cum ar fi diamantele, rubinele si aurul. Compania sa valoreaza peste 50 de milioane de dolari.Pe scena Codiax va urca si, o companie din Anglia care ajuta giganti precum Coca Cola, Airbus sau Henkel sa se dezvolte cu ajutorul tehnologiilor viitorului precum inteligenta artificiala, machine learning sau chatbots.Stiati ca 27,2% dintre specialistii IT&C din Romania sunt femei? Romania ocupa locul doi in Europa in privinta ponderii femeilor in randul specialistilor in tehnologia informatiei, potrivit Eurostat. Marea Britanie, insa, locul in care cele doua antreprenoare si-au deschis companiile se afla abia pe locul 15.si a unei case inteligente predate de speakeri internationali, lideri in domeniul deep tech, ii asteapta pe cei 350 de participanti in prima zi a evenimentului.Pana in 2023 se preconizeaza o crestere cu 30% a companiilor care vor utiliza chatbot-urile in interactiunea cu clientii. Utilizand inteligenta artificiala acesti asistenti virtuali pot sa usureze si sa grabeasca procesul de vanzare al unui produs. Se estimeaza ca piata globala a chatbot-urilor va creste de la 367 de milioane de dolari in 2017 la peste 2 miliarde de dolari in 2024.In contextul unei astfel de analize Codiax a creat un workshop tehnic unde cei 350 de participanti vor invata care este cel mai eficient limbaj de programare pentru realizarea unui chatbot.Karol Przystalski, CTO si fondator al Codete, o companie specializata in dezvoltarea si implementarea de solutii pentru crestera firmelor, va sustine workshop-ul de 90 de minute. Printre clientii Codete se numara NFL si Kia Motors.Casele inteligente nu mai sunt un mit ci o realitate in plina dezvoltare. 67% dintre oamenii care detin un device smart au si o locuinta cu cel putin un TV, un termostat si frigider interconectate, potrivit unui studiu realizat de compania americana Clutch . 27% dintre ei detin cel putin un asistent virtual precum Google Home sau Amazon Echo.Florin Baroga, Software Developer la Macadamian va un sustine un workshop prin care isi propune sa ii invete pe developeri cum sa isi transforme locuinta intr-o casa inteligenta dezvoltand propriul sistem de interconectivitate.Biletele de tip Regular se pot cumpara online de pe www.codiax.co. Pana in 9 Noiembrie, puteti beneficia de pretul de Euro129 pentru biletul care include accesul doar la conferinta (16 noiembrie) si Euro189 pentru pachetul care permite accesul atat la sesiunea de workshop-uri (15 noiembrie), cat si la conferinta.Aceasta editie nu ar fi putut avea loc fara sprijinul partenerilor care sustin Codiax si se implica activ in dezvoltarea technologiei viitorului: Crossover, Betfair, Steelcase, Metro Systems, Macadamian, Endava, Halcyon Products.AI, Silexica, We are Crafting Software, Telenav, Spyhce, 3 Screen Solutions, Accesa.Prima editie a Codiax, eveniment organizat de echipa Techsylvania, a avut loc in 2017. In cele trei zile, peste 400 de participanti din Cluj-Napoca si Sibiu au participat atat la sesiunile practice, cat si prezentari.Printre cei care au urcat pe scena Codiax in 2017 se afla Dr. Alexey Ershov, Vice President at IBM Watson Internet of Things, Vlad Lata, CTO & Co-Founder at KONUX sau Mario Alemi, Scientist at GetJenny, Dinu-Tudor Gruian, Head of Test Technologies at Continental Automotive Group,Virginia Dignum, Associate professor on Social Artificial Intelligence at TU Delft si Sergii Kharagorgiiev, Chief Computer Vision Engineer at Starship Technologies.