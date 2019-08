UE se confrunta cu o criza de experti in securitate IT. Ce e de facut?

"Date pe care ne putem baza arata ca Uniunea Europeana se confrunta cu o criza critica de specialisti IT. Comisia Europeana se asteapta ca piata muncii sa inregistreze pana la 500.000 de posturi vacante din sectorul IT, pana in 2020. Putem confirma existenta acestei probleme, este o provocare intampinata de companiile cu care avem relatii de afaceri si este o concluzie inclusiv a cercetarii noastre de piata, aflata in curs de desfasurare. O alta problema care a iesit la iveala este legata de numarul scazut al expertilor in securitate, din randul specialistilor IT. Sa gasesti niste specialisti IT talentati este o sarcina grea, insa cu atat mai dificil este sa gasesti niste experti in securitate", subliniaza Michal Jankech, manager de produs la Eset.Expertii Eset ofera, in acest sens, si un exemplu, comparand "neurochirurgii" din tagma specialistilor IT cu cei din domeniul sanatatii."Presupunem ca un specialist in IT este echivalentul unui medic generalist, iar un expert in securitate cibernetica reprezinta un neurochirurg. Specialistii IT sprijina in primul rand activitatea unei organizatii, dar ajuta, de asemenea, la protejarea retelelor corporative prin configurarea hardware-ului si verificarea setarilor de baza, functiilor si alertelor automate. Cu toate acestea, exista multe situatii in care poate aparea o nevoie tehnica sau de business ce poate avea un impact asupra securitatii, iar aceasta trebuie evaluata de un expert in securitate. Astfel de nevoi includ: setarile avansate de securitate, care permit accesul si gestionarea de la distanta a sistemelor informatice, utilizarea instrumentelor de colaborare, accesibilitatea in cloud, utilizarea criptarii si/sau autentificarea prin doi factori, precum si gestionarea si securizarea datelor colectate. E ca atunci cand un medic generalist trimite un pacient la un neurolog, apoi la un neurochirurg, care apoi examineaza o tomografie a creierului si decide daca obiectul suspect este, de fapt, un vas de sange sau ceva mai grav", mentioneaza Jankech.In viziunea specialistilor, externalizarea serviciilor de securitate ar fi o cale de urmat, in conditiile in care exista prea putine scoli si institutii de formare profesionala care se concentreaza pe pregatirea unor experti in securitate."Lipsa de pe piata muncii a unor persoane care sa detina un astfel de set de aptitudini se explica prin faptul ca, la nivel mondial, sistemele de invatamant nu au reusit sa se adapteze la acest prag imens dintre oferta si cererea unor astfel de abilitati specializate. In trecut, multe tari au oferit educatie de nivel superior in diferite discipline ingineresti, insa acum piata IT are nevoie de specialisti de top cu educatie avansata in securitatea IT", explica reprezentantul Eset.Pe fondul acestui trend negativ, Eset anunta investitii intr-o oferta extinsa de servicii de securitate pentru companii si organizatii. Acestea includ servicii de specialitate precum Threat Hunting, care analizeaza datele primite de la Eset Endpoint Protection prin instrumentul de detectie si raspuns, Eset Enterprise Inspector.Eset a fost fondata in anul 1992, in Bratislava (Slovacia), si se situeaza in topul companiilor care ofera servicii de detectie si analiza a continutului malware, fiind prezenta in peste 180 de tari.