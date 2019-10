Adrian Locusteanu, VP Business Development & Commercial Strategy Gemini Solutions - "MES poate reprezenta o oportunitate unica - aceea de a intra pe piata americana"

VP Business Development & Commercial Strategy - Gemini Solutions - " lucram exclusiv cu seniori, cu oameni care pot comunica cel putin de la egal la egal cu orice CTO din Silicon Valley"

Adrian Locusteanu, Business Development & Strategy Gemini Solutions - "Acesta este un maraton, nu un sprint"

Adrian Locusteanu, Business Development & Strategy - Gemini Solutions - " In tehnologie - ca in viata - singura constanta este schimbarea"

Daca pentru multe companii internationale, MES este oportunitatea de a intra pe piata americana software, pentru Gemini Solutions participarea la summit este un mod de a reconsolida pozitia de furnizor de solutii software high-end pentru companii IT cu recunoastere globala.Summitul MES este o oportunitate pentru companii medii IT, numerosi top executivi din domeniul software dandu-si mana in parteneriate fructuoase si noi solutii software. Bianual, furnizori de servicii specifice din intreaga lume se reunesc pentru a crea noi oportunitati in afacerea prezentului si viitorului: IT.Cu sediu in Palo Alto si contracte considerabile cu companii de top din Silicon Valley, Gemini Solutions este o prezenta traditionala pe piata americana de IT. Marele argument al companiei este calitatea serviciilor software, solutiile fiind furnizate de ingineri software prin vocatie, motivati inclusiv de provocarea proiectelor inovatoare.Dupa cum afirma Adrian Locusteanu, compania are rolul de a oferi conditii ca inginerii programatori sa exceleze si, bineinteles, proiecte care sa ii "mentina in forma", care sa le ofere blazonul unor solutii cu care sa se mandreasca.Despre importanta Midsize Enterprise Summit - Fall 2019 pentru "romaniaIT" am stat de vorba cu dl. Adrian Locusteanu, VP Business Development & Commercial Strategy Gemini Solutions.Cu experinta considerabila in sectorul business development IT&C, dl. Locusteanu ne-a oferit o perspectiva generala, dar si specifica, asupra oportunitatilor si provocarilor din domeniul software solutions.MES este un eveniment tehnologic bianual la care participa persoane de decizie (CIO) reprezentand companiile americane din segmentul de mijloc (20-500 milioane USD cifra de afaceri). Isi prezinta portofoliul producatorii de solutii hardware/software off-the-shelf (ex: Dell, Darktrace, etc), integratorii de sistem americani, dar si firme specializate de solutii/servicii din alte tari - asa cum suntem si noi.Un astfel de eveniment reprezinta o ocazie importanta de promovare a solutiilor si serviciilor IT romanesti pe piata din Statele Unite.VP Business Development & Commercial Strategy Gemini Solutions: Pentru foarte multi dintre colegii nostri din firmele din Romania un eveniment ca MES poate reprezenta o oportunitate unica - aceea de a intra pe piata americana. Gemini Solutions lucreaza inca de la inceput, de peste 15 ani, cu firme americane - asa ca participarea noastra vizeaza mai degraba extinderea portofoliului.Desigur, din punct de vedere al specificului Gemini Solutions- si anume arhitectura si dezvoltare software high-end - nivelul de asteptari si exigenta al companiilor de la MES sunt oarecum sub cel cu care suntem noi obisnuiti.Noi am lucrat foate mult cu companii din Sillicon Valley, avem peste 50 de start-up-uri si scale-up-uri in portofoliu. Este o presiune aparte pe care ei o au, asta datorita asteptarilor investitorilor - de aceea am lucrat si lucram exclusiv cu seniori, cu oameni care pot comunica cel putin de la egal la egal cu orice CTO din Silicon Valley.Premiul este generat de impresia pe care au lasat-o prezentarile tuturor firmelor din delegatia romana, ceea ce confirma maturitatea si nivelul ridicat al industriei din Romania.VP Business Development & Commercial Strategy - Gemini Solutions: "Acesta este un maraton, nu este un sprint" - ca sa-i citez pe colegii mei care participa regulat la intreceri sportive. Ceea ce cautam noi sunt clienti sau parteneri care inteleg valoarea noastra si cu care sa putem colabora pe termen mediu si lung. Am stabilit o serie de contacte si avem incredere ca pot da rezultate.Cererea de servicii in sectorul tehnologic (si in special in dezvoltare de software) creste accelerat. Piata globala incearca sa faca fata ca volum, dar - credem noi - provocarea cea mai mare o reprezinta diferentierea din punct de vedere al calitatii.Clientii nostri traditionali (high-tech) sunt foarte educati si stiu exact ce vor, inteleg complexitatea nevoilor lor si, in consecinta, apreciaza plusul de calitate al serviciilor pe care le oferim. Din ce in ce mai mult observam aceeasi tendinta si in celalalt mare segment de clienti - si anume top enterprise.Pe noi ne avantajeaza mult aceasta evolutie - nu am facut niciodata compromisuri la calitatea oamenilor pe care-i angajam si suntem recunoscuti pentru asta. Acesta este un stimulent pentru inginerii nostri, un astfel de mediu fiind un impuls pentru cresterea profesionala.In tehnologie - poate la fel ca in viata - singura constanta este schimbarea, singura diferenta este ca in tehnologie vorbim poate de schimbari fara precedent.Observam un interes crescut in tot ceea ce inseamna artificial intelligence, pentru arhitecturi serverless si edge computing, iar securitatea cibernetica a devenit astazi o necesitate inca de la design-ul aplicatiilor.De asemenea, vedem si solicitari din ce in ce mai dese pentru dezvoltari IoT. Ca sa dau un exemplu din ultima categorie - Gemini Solutions a dezvoltat pentru unul din leaderii mondiali din industria "white goods" o aplicatie mobila pentru comanda masinilor de gatit.Ne mandrim nu doar cu faptul ca aplicatia are un rating de aproape 5 stele la cateva saptamani de la lansare, dar mai ales ca arhitectura creata de noi, si care intermediaza accesul la orice "appliance", va sta la baza oricaror dezvoltari viitoare de alte aplicatii mobile pentru acest client.Astfel de proiecte sunt foarte complexe si, din punct de vedere tehnologic, ele reprezinta o oportunitate deosebita pentru orice programator.Sa fac o paralela, a lucra cu echipa de dezvoltatori de la Gemini Solution este ca si cum ai fi antrenor la o echipa de top, ca Barcelona sau Manchester United. Toti oamenii nostri sunt speciali, toti sunt ingineri software prin vocatie: datoria noastra este sa le asiguram conditii pentru a putea performa la capacitate maxima si, bineinteles, sa cautam si sa-i implicam cu precadere in proiecte care "sa-i mentina in forma".Pe langa clientii din Statele Unite colaboram cu firme foarte mari din Europa. Ca sa dau cateva exemple: lucram de peste 6 ani cu cea mai mare companie de tehnologie din Franta, Criteo, leader de piata in retargeting in Advertising Technology, iar in Germania lucram cu unul din cei mai importanti jucatori mondiali din domeniul platilor online.In demersul de integrare cat mai buna a echipelor de proiect cu echipele dedicate de la client, inginerii nostri calatoresc la sediile clientilor atat in faza de on-boarding - demararea proiectului, cat si pe parcurs, pentru diverse meeting-uri, interactionand frecvent cu partenerii nostri.Activand de 15 ani pe piata de servicii IT, cu birouri in Palo Alto, Bucuresti, Cluj Napoca si Iasi, Gemini Solutions se diferentiaza prin solutii software high-end, dezvoltate de ingineri cu experienta de peste 10 ani in domeniul programarii.Echipa Gemini Solutions este in continua crestere, relatiile din cadrul companiei fiind fundamentate pe calitatea solutiilor oferite, echilibru munca-viata privata si valori comune.Proiectele dezvoltate de Gemini Solutions se adreseaza in mod deosebit pietei internationale, companiilor de top si start-up-urilor inovative.: iOS, Android, Windows Mobile, Windows Phone, Objective-C, Swift, Java, NDK: Google Cloud IoT, AWS IoT, BlueMix, IBM Watson IoT, MQTT: Amazon EC2-based solutions, Azure Custom Solutions, Rackspace, Google Cloud: .NET, WPF, WCF, ASP, ASP.MVC, J2EE: EJB 3.0, JMS, JSP, JDBC, LDAP, Spring framework, Hibernate: HTTP, SOAP, Comet model, Pub-Sub model, load-balancing, fail-safe configurations, distributed computing: ASP.NET, ASP MVC, JSP, Ruby on Rails, PHP, Python, HTML5: AngularJS, React, Node.js, jQuery, ExtJS: Hadoop, Spark, RabbitMQ, Mahout, Red Table, Shark: Statele Unite ale Americii, Israel, Europa: Theo Nissim (CEO), Florin Pirlea (Managing Director)