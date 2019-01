Aplicatia de contabilitate Smart Bill Conta, o alternativa in pas cu timpurile

(P)

2. De ce am ales sa dezvoltam aceasta aplicatie?

3. Atuurile majore pe care le aduce Smart Bill Conta:

Preluarea in mod automat sub forma de note contabile a documentelor emise si inregistrate in Smart Bill Facturare si Gestiune

Acces online - oricand, de oriunde, de pe orice dispozitiv.

Stocarea automata a bazei de date fara pericolul de a o pierde

Generarea rapida a rapoartelor pe centrele de cost

Accesul contabilului in timp real la datele clientilor sai

4. Functionalitati-cheie

Modulul de Vanzari si achizitii este intuitiv si usor de operat pentru un profesionist contabil cu experienta programelor de contabilitate.

Sectiunea de Vanzari este deja automatizata complet, adica prin sincronizare cu contul Smart Bill Facturare/Gestiune se pot prelua in mod automat aceste documente, inregistrate ca note contabile, dar si incasarile aferente lor. Aici discutam inclusiv de incasari provenite din import de borderouri de la curieri.

Din sectiunea de Achizitii, se pot prelua prin sincronizare NIR-urile din Gestiune Smart Bill.

Se importa extrasele bancare transformate in note contabile, fara a mai fi necesara operarea lor manuala (deocamdata ING, BT, Unicredit) .

Acest modul ne ofera posibilitatea de a tine evidenta, a importa registrul initial al imobilizarilor si a calcula si inregistra amortizarea in mod automat.

Smart Bill Conta, prin acest modul de Salarizare, pune la dispozitia contabililor un mod facil de a inregistra, calcula si genera un stat de salarii, impreuna cu fluturasii de plata si notele contabile la salvarea statului, a contractului de munca cu aditionalele aferente lui si adeverinte diverse pentru salariati.

De asemenea, aplicatia poate calcula indemnizatia pentru concediul medical daca ii oferim informatia necesara si va genera rapoartele la concedii medicale.

Se realizeaza printr-o apasare de buton inchiderea notelor de TVA, a celor de venituri si cheltuieli si se reevalueaza in mod automat soldurile conturilor de valuta.

D100/710, D112, D300, D390, D394 nu mai sunt o problema: pot fi intocmite direct in Smart Bill Conta

Datorita volumului mare de informatie, declaratiile sunt impartite in sectiuni usor accesibile, mai ales la D394 unde exista foarte multe campuri de completat si verificat; navigarea in aplicatie este mult mai facila in acest fel

In sprijinul preluarii in declaratii a unei informatii corecte, am implementat Verificarea partenerilor din punct de vedere al regimului TVA

Este aplicatia de contabilitate care functioneaza online si completeaza cu succes ecosistemul Smart Bill. Aceasta automatizeaza contabilitatea romaneasca, ducand munca unui contabil la un alt nivel, de la timpul petrecut in mare parte cu inregistrari de contabilitate primara la timp disponibil pentru analize financiar-contabile, raportari si optimizari de profit.Functionalitatile puse la dispozitie de Smart Bill Conta elimina munca atat de consumatoare de timp cu evidenta primara a unui contabil.Ce se intampla in cadrul ecosistemului? In primul rand, documentele emise si inregistrate in aplicatia de Facturare si Gestiune , sunt preluate prin sincronizare in Smart Bill Conta si inregistrate din punct de vedere contabil.Extrasele bancare se pot importa cu usurinta si fiecare tranzactie se transforma in nota contabila. In plus, inchiderea de luna se efectueaza automat cu tot cu reevaluari ale soldului in valuta, iar inainte de generarea automata a declaratiilor, putem verifica partenerii din punct de vedere al statutului TVA.Toate aceste automatizari aduc avantaje atat contabilului, cat si antreprenorului. Primul castiga timp, al doilea informatie in timp util, iar prapastia care exista in acest moment intre antreprenori si contabili este eliminata, relatiile dintre acestia fiind semnificativ imbunatatite prin accesul simultan la aceasta platforma.