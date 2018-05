Cinci pasi pentru a spori profitabilitatea companiilor care administreaza imobile

Provocarile si riscurile companiilor care inchiriaza imobile

WizCount - mai mult decat contabilitate, administrarea eficienta a proprietatilor inchiriate

Reinnoiti sau reziliati contractele de inchiriere fara pierderi pentru companie (penalizari contractuale pentru obligatii neindeplinite, penalizari pentru lipsa notificarii prealabile);

Actualizati costurile de mentenanta , pentru utilitati si alte servicii oferite chiriasilor in cel mai scurt timp posibil;

Aplicati noile preturi/ tarife, imediat dupa expirarea unor facilitati la plata sau oferte speciale.

Exista intarzieri la plata chiriei

Exista facturi de utilitati neachitate

Au fost incalcate clauze contractuale pentru care se aplica penalizari.

Dupa cum stiti foarte bine, trebuie sa faceti o analiza atenta privind eligibilitatea si solvabilitatea clientilor. In plus, aveti de suportat costuri continue pentru intretinerea portofoliului de proprietati.Trebuie sa suportati costul impozitelor, reparatiilor majore si mentenantei, a politelor de asigurare, precum si riscul fluctuatiilor pretului de inchiriere pe piata.Pentru a administra eficient aceste riscuri si a lua cele mai bune decizii pentru a va spori profitul, aveti nevoie de un instrument de afaceri puternic si adaptat nevoilor dumneavoastra: softul de management WizCount Cu WizCount, managerii care administreaza imobile inchiriate pot avea in orice moment o imagine clara, de ansamblu, privind statusul tuturor proprietatilor din portofoliu si pot lua din timp decizii strategice.Va prezentam cei cinci pasi pentru a va creste profitabilitatea afacerii utilizand softul de management WizCount:Fiecare contract de inchiriere incheiat de compania dumneavoastra are clauze specifice, negociate cu clientii, include termeni si conditii, facilitati acordate pe perioada fixa sau nedeterminata.O monitorizare atenta in softul de management WizCount a acestor contracte va ajuta sa:Centrele de cost va permit sa aveti o imagine clara a veniturilor si costurilor operationale pentru a va adapta ofertele de inchiriere in mod adecvat. Dupa cum stiti, tarifele pentru utilitati sunt in continua schimbare.Fara o evidenta clara a costurilor cu electricitatea, gazele, apa calda, serviciile de salubritate etc., nu puteti sti clar daca preturile de inchiriere le acopera si va asigura si un profit.Crearea si monitorizarea centrelor de cost insunt utile si pentru a identifica proprietatile cu probleme speciale (consum foarte mare de apa calda sau curent electric) pentru a lua masurile cuvenite - inclusiv verificari pentru a repara eventualele defectiuni din reteaua de furnizare a utilitatilor.Fiecare zi in care un spatiu de birouri sau o locuinta nu are un chirias este o zi in care compania dumneavoastra acumuleaza pierderi. Cu softul de management WizCount, aceste pierderi sunt usor de evitat, prinIn plus, puteti bloca in sistem spatiile si imobilele pentru care s-a agreat o oferta ferma si puteti monitoriza evolutia ante-contractelor de inchiriere, aplicand cu promptitudine clauzele referitoare la depasirea termenului agreat pentru incheierea contractului de inchiriere propriu-zis. Softul de contabilitate - gestiune financiara - management WizCount, in care puteti monitoriza si emite din timp notificari daca:in softul de contabilitate WizCount: la nivel de apartament/ unitate de spatiu pentru birouri, la nivel de cladire sau pentru intregul complex rezidential/ comercial.Aceste rapoarte detaliate va vor semnala din timp unitatile cu probleme, care acumuleaza pierderi, pentru a lua masuri corective din timp.