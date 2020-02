Cod de etica privind inteligenta artificiala: Bosch stabileste reguli clare

Toate produsele Bosch reflecta crezul companiei, "Tehnica pentru o viata", care combina cautarea inovatiei cu responsabilitatea sociala.

Deciziile luate prin intermediul IA, care pot avea un impact asupra oamenilor, nu trebuie savarsite fara supravegherea umana. Aceasta trebuie sa fie un instrument.

Ne dorim sa dezvoltam produse pe baza de inteligenta artificiala sigure, robuste si care pot fi explicate.

Increderea este una dintre valorile fundamentale ale companiei noastre. Vrem sa dezvoltam inteligenta artificiala de incredere.

In dezvoltarea produselor ce au la baza inteligenta artificiala, respectam cerintele legale si ne orientam catre principiile etice.

Codul de etica Bosch cu privire la inteligenta artificiala are la baza urmatoarea idee: oamenii ar trebui sa detina controlul asupra tuturor deciziilor cu privire la inteligenta artificiala."Inteligenta artificiala ar trebui sa serveasca oamenii. Codul de etica cu privire la inteligenta artificiala ofera angajatilor nostri instructiuni clare cu privire la dezvoltarea de produse inteligente", a spus Volkmar Denner, CEO-ul Bosch, in deschiderea de anul acesta a conferintei Bosch ConnectedWorld (BCW) de la Berlin."Obiectivul nostru este ca oamenii sa aiba incredere in produsele noastre bazate pe inteligenta artificiala."IA este o tehnologie de o importanta vitala pentru Bosch. Obiectivul este ca, pana in 2025, fiecare produs Bosch sa includa IA sau sa fi fost dezvoltat sau fabricat cu ajutorul IA. Compania si-a stabilit obiectivul ca produsele sale bazate pe inteligenta artificala sa fie sigure, robuste si sa poata fi explicate."Daca IA este o cutie neagra, atunci oamenii nu vor avea incredere in ea. Cu toate acestea, intr-o lume conectata, increderea va fi esentiala", a spus Michael Bolle, CDO-ul si CTO-ul Bosch.Bosch intentioneaza sa fabrice produse pe baza de inteligenta artificiala care sa inspire incredere.Acest cod de etica are la baza crezul companiei, "Tehnica pentru o viata", care combina cautarea inovatiei cu responsabilitatea sociala. In urmatorii doi ani, Bosch intentioneaza sa-si instruiasca 20.000 de angajati in domeniul inteligentei artificiale.Codul de etica Bosch cu privire la inteligenta artificiala, care reglementeaza utilizarea responsabila a acestei tehnologii, va face parte din acest program de instruire.Inteligenta artificiala este un motor global al progresului si dezvoltarii. De exemplu, consultantii de management PwC prevad ca, pana in anul 2030, inteligenta artificiala va spori PIB-ul in China cu 26 de procente, cu 14 procente in America de Nord si cu aproximativ 10 procente in Europa.Aceasta tehnologie poate ajuta la depasirea provocarilor, cum ar fi nevoia de a actiona din punct de vedere climatic si poate optimiza rezultatele intr-o serie de domenii precum transportul, medicina si agricultura.Evaluand volumele imense de date, algoritmii sunt capabili sa traga concluzii si sa ia decizii. Cu mult inainte de introducerea unor standarde obligatorii la nivelul Uniunii Europene, Bosch a luat decizia de a se implica in mod activ in problemele etice care apar in legatura cu utilizarea acestei tehnologii. Fundamentul moral pentru acest proces are la baza valori precum cele incluse in Declaratia Universala a Drepturilor Omului.Codul de etica a IA al Bosch stipuleaza ca inteligenta artificiala nu ar trebui sa ia nicio decizie cu privire la oameni fara ca acest proces sa fie supus unei forme de supraveghere umana.In schimb, inteligenta artificiala ar trebui sa serveasca oamenii ca un instrument. Sunt descrise trei abordari posibile. Toate au in comun urmatorul element: pentru toate produsele Bosch ce au la baza IA, oamenii vor pastra controlul asupra deciziilor luate de tehnologie.In prima abordare ("oamenii detin controlul"), inteligenta artificiala este doar un element de sprijin, exact ca in cazul sistemelor de sustinere a deciziilor care ajuta oamenii sa clasifice obiectele sau organismele vii.In cea de-a doua abordare ("omul in bucla"), un sistem inteligent ia decizii in mod autonom, dar acestea pot fi anulate in orice moment de catre oameni. Un exemplu este conducerea partial automatizata, in cadrul careia soferul uman poate interveni direct in deciziile unui sistem de asistenta la parcare.A treia abordare ("omul pe bucla") este utilizata in aplicatii precum sistemele de franare de urgenta. In acest context, inginerii definesc anumiti parametri in timpul procesului de dezvoltare.Astfel, nu exista nicio posibilitate de interventie umana in procesul decizional in sine. Parametrii ofera baza prin intermediul careia, IA decide daca sa activeze sistemul sau nu.Inginerii pot verifica, in mod retroactiv, daca sistemul respecta regulile stabilite de programatorul uman. Parametrii pot fi schimbati daca este necesar.Bosch spera, de asemenea, ca acest cod etic cu privire la IA, va contribui la dezbaterea publica privind inteligenta artificiala. "IA va schimba orice aspect al vietilor noastre", a spus Denner."Din acest motiv, o astfel de dezbatere este vitala". Va fi nevoie de mai mult decat cunostinte tehnice pentru a stabili increderea in sistemele inteligente. Este, de asemenea, necesar un dialog strans intre factorii de decizie, comunitatea stiintifica si publicul larg.Acesta este motivul pentru care Bosch s-a inscris in Grupul de experti la nivel inalt privind inteligenta artificiala, un organism desemnat de Comisia Europeana pentru a examina aspecte precum dimensiunea etica a IA.In cadrul unei retele globale care cuprinde in prezent sapte locatii si in colaborare cu Universitatea din Amsterdam si Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburgh, PA, compania efectueza cercetari in domeniul inteligentei artificiale sigure si de incredere.In mod similar, in calitate de membru fondator al aliantei de cercetare Cyber Valley din Baden-Wurttemberg, Bosch investeste 100 de milioane de euro in constructia unui campus IA, unde 700 dintre expertii sai vor lucra in curand, umar la umar, cu cercetatori externi si startup-uri asociate.Nu in ultimul rand, Digital Trust Forum, un comitet infiintat de Bosch, isi propune sa incurajeze un dialog strans intre expertii din asociatii si organizatii internationale de top. Cei unsprezece membri ai acestuia se intalnesc in cadrul Bosch ConnectedWorld 2020. "Obiectivul nostru comun este sa facem ca internetul lucrurilor sa ofere siguranta si incredere", a spus Bolle.Bosch ConnectedWorld (19-20 februarie 2020) reuneste peste 80 de expozanti care prezinta cele mai recente tendinte si evolutii din lumea conectata. Printre cei peste 170 de vorbitori se numara Volkmar Denner, CEO-ul Bosch si Michael Bolle, CDO/CTO Bosch, precum si Roland Busch (directorul general adjunct al Siemens), Axel Stepken (presedintele consiliului de administratie al TUV Sud) si Scott Guthrie (vicepresedinte executiv al grupului Cloud + IA din Microsoft).Principalele elemente ale evenimentului includ discursuri cheie, o expozitie de mari dimensiuni si un hackathon. Anul acesta are loc cea de-a saptea editie a conferintei Bosch ConnectedWorld. Este una dintre cele mai mari conferinte la nivel international pe tema internetului lucrurilor.