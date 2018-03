10 motive pentru a lucra intr-o echipa de produs digital propriu

Costi, ne poti spune de ce apare aceasta dilema in randul persoanelor cu o experienta indelungata in digital?

Ce perspectiva profesionala ar avea ele in acest caz?

Care ar fi avantajele unui astfel de business?

Unde ar putea fi gasite astfel de echipe?

Ne poti spune mai multe despre IntelligentBee?

Cum ai descrie echipa de Product IntelligentBee?

Ce avantaje pot gasi cei interesati in a lucra in astfel de echipe de Product?

Isi vor dezvolta abilitatile de coordonare

Vor lucra cu o echipa care intelege pe deplin intregul proces tehnic de dezvoltare a produsului

Vor lucra pentru un proiect in care calitatea primeaza in detrimentul limitarilor temporale

Posibilitatea de a-si expune propriile idei si perspective asupra procesului de dezvoltare a produsului si asupra tehnologiilor folosite

Libertate de decizie in ceea ce priveste procesul de dezvoltare a produsului

Pot dezvolta un produs prin care isi pot pune amprenta asupra pietei

Posibilitatea de a lansa idei inovatoare in echipa din care face parte

Vor fi implicati intr-un segment al pietei in dezvoltare si se vor numara printre putinii care fac acest lucru in Iasi: dezvoltarea propriilor produse digitale

Vor face parte dintr-o cultura organizationala in care eficienta proceselor se imbina cu sentimentul de familie

Nu vor lucra pentru noi, ci vor lucra alaturi de noi pentru dezvoltarea propriilor produse digitale

In concluzie, ce fel de specialisti cauta IntelligentBee pentru echipa sa de Product?

In acest context, tot mai multi oameni de online doresc sa contribuie la aceasta diferentiere, doresc sa isi puna amprenta asupra pietei.De aceea, una dintre cele mai pregnante dileme cu care se confrunta cei care au reusit sa bifeze intreaga lista de cunostinte si abilitati posibile in cariera lor, este:Pentru a-i ajuta in elucidarea acestei dileme, am vorbit cu Costi Teleman, CEO IntelligentBee , companie IT ieseana, afland astfel o serie de insight-uri utile.In general, cariera unor astfel de persoane este construita intr-un continuu curs ascendent. Au parte de posibilitati nenumarate de a invata, sunt ghidate de persoane experimentate in arii specifice, parcurg o ierarhie bine stabilita, se bucura de siguranta financiara si beneficii de recreere. Dar apare si un moment in care considera ca sunt capabile sa se implice intr-un proiect asupra caruia isi pot pune semnificativ amprenta. Unul de care sa fie responsabile in totalitate si in care fiecare zi de munca sa fie o aventura.De aceea, tot mai multi oameni de online, atat experimentati, cat si incepatori, isi doresc sa fie parte a unui start-up cu o viziune de business pe termen lung ce include dezvoltarea propriilor produse digitale, in detrimentul companiilor bine stabilite pe piata.Pentru cei care simt ca au atins punctul culminant in cariera si doresc sa isi foloseasca abilitatile pentru a dezvolta un proiect care va aduce un aport important pe piata tehnologiilor web, e important sa stie ca tot mai multe companii hotarasc schimbarea directiei de business si isi dezvolta propriile produse digitale.Avantajele implicarii intr-o astfel de echipa sunt multiple.In primul rand, exista mari sanse ca nimeni din acea echipa sa nu aiba cunostintele tale, expertiza pe care ai dobandit-o sau modul in care gandesti. Asadar, vei aduce un aport semnificativ atat in dezvoltarea produsului respectiv, cat si a echipei cu care lucrezi, pentru ca impreuna sunteti responsabili de succesul acestuia. Pe unii, aceasta situatie i-ar putea speria. Dar pentru altii, nu poate exista o motivatie mai puternica. In special, pentru cei ce isi doresc sa impartaseasca din cunostintele lor si pentru care viata lor profesionala capata sens atunci cand reusesc sa formeze oameni.De asemenea, ca membru a unei astfel de echipe, esti un initiator pentru industria IT prin produsele dezvoltate. Aceasta pozitie iti va permite sa dezvolti un produs cu un timp de executie mai redus, sa livrezi bazandu-te exact pe ceea ce stii sa faci, dar si sa inveti noi principii in ceea ce priveste produsele digitale si consumatorii carora li se adreseaza.Mai mult, vei realiza acel tip de activitati pe care erai atat de nerabdator sa le incepi, cele prin care iti poti pune amprenta in mediul digital pe termen lung. Pentru acest ultim tip de activitati esti dispus sa faci compromisuri, sa iti sacrifici un weekend sau sa faci un sprint de lucru mai indelungat pentru a vedea rezultatele dorite.Cea mai des intalnita optiune pentru a gasi compania ce poate oferi provocari de acest gen ar fi parasirea orasului sau a tarii. Dar acum, oamenii de online din Iasi, dar si din restul oraselor Moldovei, au sansa de a ramane acasa deoarece companiile software iesene au inceput sa-si dezvolte echipe de Product Development. Si IntelligentBee se numara printre acestea. Pana in acest moment am dezvoltat o serie de produse proprii si dorim in continuare sa oferim pasionatilor de digital sansa de a-si pune amprenta asupra pietei prin skill-urile lor.IntelligentBee este o companie de outsourced software development & technical support din Iasi. Oferim, de mai bine de 7 ani, echipe dedicate de engineering si suport tehnic care reusesc sa se alinieze rapid la obiectivele de business ale clientilor, devenind o extensie a departamentelor interne a acestora.In plus, am integrat dezvoltarea propriilor produse digitale atat in misiunea companiei, cat si in viziunea noastra pe termen lung. Astfel, IntelligentBee a construit propriul departament de Product. Este format din oameni ce nu mai doresc sa "joace" in siguranta, ci doresc sa se faca remarcati prin produsele digitale construite. Dorinta acestui departament e aceea ca produsele pe care le realizeaza sa adauge valoare industriei din care fac parte.Dar, viziunea pe termen lung a companiei nu include strict doar acest departament de Product, ci si cresterea industriei IT prin produsele pe care le va dezvolta.In primul rand, echipa de Product, la fel ca intreaga companie, este construita din oameni buni in ceea ce fac, stapani pe know-how-ul lor, capabili sa livreze inca din prima zi. La aceasta se mai adauga si cele 4 valori dupa care ne ghidam activitatea, cei 4H, cum ne place sa le numim: Honest, Happy, Humble and Hungry.Astfel, echipele IntelligentBee sunt formate din oameni deschisi, sinceri, ce isi recunosc greselile, isi asuma responsabilitati si ofera mereu feedback constructiv. Acestia accepta fiecare provocare si sarbatoresc orice reusita. Sunt adevarati jucatori de echipa, reusind sa inteleaga fiecare perspectiva si dorind sa fie mai buni in ceea ce fac, zi de zi. Mai mult, sunt avizi dupa cunoastere, fiind in permanenta in cautarea de lucruri noi pe care le-ar putea invata.Eu cred ca orice companie care a decis sa investeasca in produse proprii cauta asta, nu doar IntelligentBee. Dar daca e sa vorbim de noi, cautam atat oameni pentru executia produselor pe care dorim sa le dezvoltam, cat si oameni cu know-how-ul necesar in promovarea acestora.In principiu, oameni dispusi sa iasa din zona lor de confort si care doresc sa isi puna amprenta in piata digital.