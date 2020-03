45 de echipe se alatura programului de accelerare Innovation Labs 2020 din Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara

Inovatiile propuse de tinerele echipe din Hackathoanele Innovation Labs din Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara

Impreuna, vor participa in programul de mentorat Innovation Labs care se va desfasura pe parcursul urmatoarelor 10 saptamani.Hackathoanele reprezinta etapa de selectie a acceleratorului Innovation Labs , organizat de catre Asociatia Tech Lounge, Transylvania Institute of Technology, Asociatia Calemis, EduHub si ROSENC cu sprijinul Orange, Carrefour, BRD - Groupe Societe Generale, OMV Petrom, Atos, precum si al partenerului strategic The Romanian-American Foundation, in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara.In cele cinci orase, programul este sustinut academic de catre 10 universitati de top din Romania, ce includ peste 90% din studentii de tehnologie din Romania: Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea Politehnica Timisoara si Universitatea de Vest din Timisoara.Pentru cele 4 Hackathoane din Cluj, Iasi, Sibiu si Timisoara s-au inscris in total 100 de echipe formate din peste 230 de tineri cu proiecte curajoase, care si-au propus sa aiba un impact pozitiv asupra mai multor sectoare de business prin solutiile lor tehnologice.Start-up-urile prezente s-au aliniat cu una dintre cele sapte verticale de afaceri ale programului: Agriculture, Cyber-Security, Fintech, Health & Lifestyle, Retail, Smart Cities si Smart Mobility.Participantii au acoperit trei categorii, in functie de experienta membrilor: echipe formate exclusiv din studenti, echipe spin-off din proiecte de cercetare din mediul universitar si echipe formate din studenti si antreprenori cu experienta.Cele 100 de echipe inscrise, pasionate de tehnologie si animate de o idee indrazneata, s-au prezentat in dimineata zilei de sambata, 7 martie, pentru prima etapa a admiterii in Hackathoane: o prezentare fulger de 1 minut a ideii in fata juriului si publicului, urmata de votul publicului prezent la eveniment si deliberarea juriului.In baza optiunilor juriului si publicului participant, echipele cu cel mai mare potential au intrat in etapa de dezvoltare si mentorat rapid din cadrul Hackathonului.Pe parcursul zilei de sambata si a noptii ce a urmat, un total de 76 de echipe de tineri selectate au lucrat la perfectionarea unui prototip cat mai convingator al ideii lor initiale, sub indrumarea mentorilor si a membrilor Juriului din cadrul Hackathonului.Duminica, 8 martie, echipele au expus o versiune imbunatatita a produsului si a strategiei lor de business in fata juriului si publicului, printr-o prezentare ce a inclus o demonstratie tehnica si un elevator pitch de 2 minute.Juriul a selectat cele mai performante si promitatoare 45 de echipe, care au intrat astfel in programul de dezvoltare si mentorat de 10 saptamani: 14 echipe in Cluj-Napoca, 7 echipe in Iasi, 11 echipe in Sibiu si 13 echipe in Timisoara.Echipele calificate incep de astazi o experienta intensa de interactiuni saptamanale cu mentorii, utilizatorii si potentialii investitori, patrunzand treptat in lumea inovarii digitale si a antreprenoriatului tehnic.La Cluj-Napoca, Lung Cancer Diagnosis and Monitoring System, o echipa interdisciplinara bazata pe rezultate de cercetare din mediul universitar, propune o solutie pentru identificarea rapida si minim invaziva a cancerului pulmonar.Echipa va dezvolta o aplicatie bazata pe o ecografie ce poate fi utilizata intr-o plaja larga de cabinete medicale permitand confirmarea sau infirmarea naturii canceroase a unei leziuni pulmonare cu o acuratete de peste 95%, evitand in acelasi timp distrugerea tesuturilor cauzata de metodele invazive, si reducand timpul de diagnosticare.Tot la Cluj, echipa Care Connection dezvolta o platforma ce ofera parintilor un spatiu digital in care acestia pot identifica si obtine ajutor specializat in vederea activitatilor de babysitting si pregatire suplimentara.Produsul Care Connection integreaza sisteme de testare psihologica riguroase care sa ofere incredere parintilor cu privire la alegerea celor care vor lucra cu copiii lor.In Iasi, echipa Synovius dezvolta un echipament medical portabil care ajuta la recuperarea si tratarea articulatiilor (cot, genunchi si glezna), independent de locatia pacientilor. Solutia propusa promite inlocuirea echipamentelor traditionale de recuperare printr-un un model de business ce presupune vanzarea sau inchirierea lor in unitati medicale, spitale si centre de tratare.In Sibiu, Volunteer Management Platform vine in intampinarea celor interesati de voluntariat prin identificarea evenimentelor din zona lor la care pot contribui in organizare si ajuta organizatorii de evenimente sa gestioneze voluntarii din cadrul evenimentului. Solutia dezvoltata consta intr-o platforma care asigura recrutarea si integrarea voluntarilor in cadrul echipelor de organizare a diferitelor evenimente.In Timisoara, SpineUP ataca o problema tot mai actuala: durerile de spate. SpineUP pune la dispozitie o aplicatie ce contine programe de exercitii scurte ce pot fi desfasurate acasa sau la birou si care au ca scop ameliorarea si prevenirea durerilor de spate. Solutia SpineUP promite astfel sa ofere exercitii personalizate in functie de afectiunile si nevoile utilizatorilor.Pe parcursul urmatoarelor 10 saptamani, scopul programului este de a accelera ideile catre stadiul de MVP (Minimum Viabile Product), ajutand echipele sa isi aduca ideile intr-o forma validata si valoroasa, creata pentru clienti reali si stadiul pietei, dar si de a-i indrepta catre oportunitatile potrivite de finantare ale propriului start-up.Totodata, programul dezvolta gandirea si cultura antreprenoriala, introducand in vocabularul tinerilor din mediul tech termeni si concepte de business. Astfel, prin activitatile diverse din program, antreprenori si oameni de business consacrati vor impartasi experientele lor cu participantii, orientandu-i in cunoasterea si explorarea ecosistemului antreprenorial romanesc.Nu in ultimul rand, prin intermediul partenerilor programului, echipele beneficiaza de acces la tehnologii de ultima generatie pentru dezvoltarea produselor lor, precum si de oportunitati de pozitionare eficienta pe piata.In luna aprilie se vor desfasura evenimente de tip Boost Day in toate cele cinci orase din program, unde echipele vor prezenta evolutia si transformarea ideii lor de start-up in prima jumatate a programului de mentorat.La inceputul lunii mai, vor urma Demo Day-urile regionale, unde cele mai bune echipe care au dezvoltat un produs viabil, testat cu utilizatori reali, vor fi selectate pentru a participa la evenimentul national Demo Day.Pe 18 mai, in cadrul evenimentului Demo Day, finalistii programului din tara isi vor prezenta produsele in fata partenerilor, a reprezentantilor media si a potentialilor investitori, urmand ca echipele cele mai convingatoare sa fie recunoscute prin premiile Innovation Labs.Echipele vor continua sa beneficieze de sprijinul acceleratorului si al sustinatorilor programului si dupa incheierea perioadei de mentorat, devenind parte din comunitatea de alumni a Innovation Labs. Innovation Labs 2020 este un program organizat de catre Asociatia Tech Lounge, Transylvania Institute of Technology, Asociatia Calemis, EduHub si ROSENC cu sprijinul Orange, Carrefour, BRD Groupe Societe Generale, OMV Petrom, Atos precum si The Romanian-American Foundation ca partener strategic, si cu sustinerea Adobe, Bearingpoint, Eximprod Grup, Ericsson, Fitbit, IXIA (a Keysight Business), Medicover, NXP, Ortec, Pentest-Tools.com, PSS Prosoft Solutions, Softbinator Technologies, Windsoft si Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS) in Bucuresti, AROBS Transilvania Software, Macadamian, Wolfpack Digital si Linnify in Cluj, Bentley in Iasi, BearingPoint si Visma la Sibiu, Intel, imobiliare.ro si Ascent Soft in Timisoara, impreuna cu partenerii academici Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea Politehnica Timisoara si Universitatea de Vest din Timisoara.Budget Master vine in ajutorul celor care doresc sa adopte un comportament de consum rational si responsabil. Echipa Medicalo propune un sistem de management medical care sa ajute pacientii ce au finalizat un tratament sau au suferit interventii chirurgicale. Solutia propusa consta intr-o platforma care suplineste lipsa unei comunicari doctor-pacient eficiente prin digitalizarea recomandarilor si a monitorizarii procesului de recuperare in urma externarii din incintele spitalelor. Luckify dezvolta o aplicatie care sa ofere sansa achizitionarii de experiente si produse celor care dispun de un buget limitat. Solutia propusa consta intr-un magazin virtual in care companiile isi pot castiga clienti prin intermediul unor tombole organizate de aplicatie. Astfel, Luckify promite sa scada costul de achizitie pentru consumator si sa ofere o modalitate noua de promovare pentru furnizorii interesati. Produsul foloseste date despre istoricul medical al pacientului pentru a furniza informatii corecte si utile in situatii de urgenta medicala.Astfel, ID Medic promite sa ofere paramedicilor o solutie digitalizata pentru identificarea profilului medical al pacientilor in caz de accident in vederea luarii celor mai optime decizii de diagnosticare si tratare. Mai mult, XeoSmartHome promite sa actioneze ca un interlocutor intre stapan si furnizorii de hrana pentru animale prin integrarea unui senzor care determina cantitatea de hrana ramasa si facilitarea procesului de achizitie.Donero este un produs care ofera transparenta tuturor donatiilor financiare prin intermediul tehnologiei de tip blockchain. Solutia propusa promite sa incurajeze donatiile financiare individuale si colective prin a oferi incredere in faptul ca acestea sunt utilizate pentru cauza declarata. Produsul permite utilizatorilor accesul la informatii care nu pot fi modificate referitoare la achizitiile facute cu ajutorul donatiilor efectuate. Produsul integreaza un sistem de alerte care notifica utilizatorii de nevoile curente de donare de sange si ii recompenseaza prin intermediul cupoanelor si a unei comunitati virtuale.Lytter este un sistem inteligent de reciclare destinat scolilor. Solutia Lytter integreaza tehnologii de tip IoT in recipientele de reciclare din institutiile de invatamant si monitorizeaza rata de reciclare a fiecarei clase.Astfel, echipa Lytter promite atat o solutie pe termen scurt in vederea promovarii reciclarii responsabile prin elemente de gamification si parteneriate cu organizatii acreditate in prelucrarea deseurilor cat si o solutie pe termen lung prin educarea noilor generatii in acest sens. Produsul Care Connection integreaza sisteme de testare psihologica riguroase care sa ofere incredere parintilor in vederea babysitterilor si meditatorilor angajati.InventiffSMS.App este un sistem de management inteligent al SMS-urilor. Produsul permite conectarea serviciilor SMS ale unui utilizator la un dashboard personal de unde pot fi gestionate toate mesajele trimise si primite.Mai mult, solutia InventiffSMS.App permite transferul informatiilor in diferite platforme sociale in vederea facilitarii procesului de creare si editare al continutului. Molly este un asistent virtual personal de cumparaturi care ajuta consumatorii sa aleaga cea mai buna oferta atunci cand se afla intr-un magazin. Produsul dezvoltat creeaza profilul consumatorului si ofera sugestii de cumparare personalizate prin raportare la datele oferite de furnizor. Astfel, Molly promite sa faciliteze legatura clientului cu sectorul retail prin imbunatatirea satisfactiei cumparatorului cu deciziile de achizitie. Pills vs. Pills propune o platforma destinata informarii pacientilor cu privire la contraindicatiile medicamentelor pe care le consuma. Solutia foloseste profilul medical al pacientului si informatii din prospectele medicale pentru a oferi intr-un mod inteligibil detalii referitoare la substante medicamentoase incompatibile, restrictii alimentare sau sportive, efecte adverse ale medicamentelor si potentiale limitari in abilitatea de a conduce.Echipa Radio Saver dezvolta un sistem care raspunde la impedimentele date de limitarile de comunicare din regiunile izolate. Solutia propusa consta intr-un circuit bazat pe tehnologii de tip wireless care permite achizitia informatiei de la un alt dispozitiv si transmiterea acesteia prin unde radio. Astfel, dispozitivul promite sa rezolve problemele de localizare si comunicare intampinate de unitatile de salvare si de cei care merg in aventuri montane.Discover Iasi dezvolta o aplicatie destinata turismului cu biciclete electrice din orasul Iasi. Produsul propus stabileste traseul si permite utilizatorului sa urmareasca in timp real informatii despre atractiile turistice existente. Echipa Discover Iasi dispune momentan de 10 biciclete electrice prin care promite sa ofere o noua dimensiune experientei de turist din orasul Iasi.Rungutan este cea mai rapida platforma de pe piata pentru testarea interfetelor web. Solutia propusa si dezvoltata prin tehnologie proprie de compania NETBEARS din Iasi ii ajuta pe testeri sa masoare viteza de incarcare si performanta site-urilor web.Caracterizata de o arhitectura serverless, solutia Rungutan este destinata proiectelor IT care au nevoie de investigatii si siguranta in procesul de analiza a performantei site-urilor web.Echipa Hereitis propune o solutie care sa faciliteze utilizarea transportului in comun din orasul Iasi. Aplicati Hereitis ofera utilizatorilor pozitia si distanta in minute/secunde a autobuzelor prin intermediul unui sistem de localizare actualizat automat. Astfel, echipa promite sa faca transportul in comun cat mai predictibil pentru cetatenii orasului.Echipa eDrive propune un sistem care sa faciliteze conversia de la o bicicleta standard la o bicicleta electrica in vederea minimizarii neplacerilor resimtite de cei care folosesc bicicleta ca mijloc principal de transport. Solutia propusa presupune un ansamblu ce cuprinde o roata cu motor, o baterie ce alimenteaza motorul, senzori, si o cutie de gestiune.Produsul ajuta astfel la imbunatatirea bicicletei standard prin cresterea vitezei, prin facilitarea semnalizarii (stanga/dreapta, lumini de stop) si prin inregistrarea traseelor parcurse.Echipa ParkingWizzard propune o aplicatie care faciliteaza gasirea rapida a unui loc liber de parcare. Solutia propusa preia imaginea de la camerele de supraveghere existente sau foloseste propriile camere pentru a identifica locul liber disponibil, si a il afisa in timp real in aplicatie.Produsul promite un corporatiilor care au parcari private si primariilor care gestioneaza parcarile publice o modalitate mai eficienta de gestionare a locurilor de parcare.Echipa On Time Agenda dezvolta o aplicatie destinata unei mai bune gestionari a programarilor pentru furnizorii de servicii. Solutia propusa promite automatizarea si imbunatatirea serviciului clienti din cadrul organizatiilor interesate prin trimiterea de notificari SMS pentru a le a reaminti ziua si ora programarii.Echipa Volunteer Management Platform vine in intampinarea celor interesati de voluntariat prin identificarea evenimentelor din zona lor la care pot participa ca voluntari in organizare si ajuta organizatorii de evenimente sa gestioneze voluntarii din cadrul evenimentului. Solutia dezvoltata consta intr-o platforma care asigura recrutarea si inductia voluntarilor in cadrul echipelor de organizare a diferitelor evenimente.MakeItEasy ofera o solutie menita sa digitalizeze procesele birocratice intre persoanele fizice si furnizorii de servicii publice. Produsul MakeItEasy economiseste astfel timp pentru ambele parti prin simplificarea proceselor de contractare, obtinere a avizelor si aprobarilor.Echipa e-Practica dezvolta o platforma menita sa digitalizeze procesul desfasurarii practicii din universitati. Solutia propusa creeaza un spatiu digital care include locuri de practica, internship-uri si job-uri oferite de potentiali angajatori la care studentii pot aplica.Prin utilizarea platformei universitatile beneficiaza de statistici si rapoarte, studentii de informatii corespunzatoare si de posibilitatea de a incarca documentele pentru practica, iar companiile de promovare. Astfel, e-Practica se asigura ca activitatea universitara este sincronizata cu cerintele din piata muncii.Echipa Clean Car dezvolta o aplicatie care intermediaza legatura dintre posesorii de masini auto care doresc sa spele masina si posesorii de permis auto care doresc sa obtina un venit suplimentar. Solutia propusa permite posesorului de masina auto sa economiseasca timpul aferent spalarii masinii cu ajutorul unui alt sofer interesat de indeplinirea acestei activitati in schimbul unei remuneratii.Smart Cow este o aplicatie care ofera o interfata web pentru automatizarea dozatoarelor de lapte si a aparatelor automate pentru cafea. Solutia propusa foloseste tehnologii de tip IoT prin care verifica nivelul de lapte si starea tehnica a componentelor dozatoarelor sau aparatelor in vederea notificarii furnizorilor de necesitatea reaprovizionarii sau interventiei tehnice.Echipa Sweet Deal propune o aplicatie destinata activitatilor de account management care automatizeaza procesul de urmarire a progresului in cadrul unui proiect.Produsul ofera o solutie de eficientizare a comunicarii ce inlocuieste interactiunea prin telefon si email cu o interfata usor de utilizat care centralizeaza si gestioneaza toata informatia din cadrul proiectului.Echipa Mr.K Smart Wallet promite sa reinventeze portofelul prin intermediul unui port card fizic multifunctional.Solutia propusa permite sincronizarea cu telefonul utilizatorului si integreaza un sistem de securitate care protejeaza impotriva clonarii cardului si permite localizarea acestuia in cazuri necesare alaturi de un modul de digitalizare a cartilor de vizita.Mai mult, Mr.K Smart Wallet ofera o gama larga de optiuni pentru personalizarea port cardului prin care permite utilizatorilor sa opteze pentru stilul ales.Echipa eServicii dezvolta o interfata web menita sa conecteze liberii profesionisti din diferite domenii cu clientii care au nevoie de serviciile acestora. Solutia propusa vizeaza initial serviciile care presupun ingrijirea animalelor din zonele urbane si urmareste extinderea catre alte sectoare de activitate.Astfel, produsul cauta sa creeze un spatiu digital cu oportunitati de obtinere a veniturilor suplimentare din partea clientilor dispusi sa plateasca pentru asemenea servicii.Produsul propus de Sales Scanner vine in intampinarea celor interesati de cele mai avantajoase oferte din proximitate, puse la dispozitie de restaurante, cafenele si magazine.Solutia propusa consta intr-o aplicatie mobila care foloseste coordonatele GPS ale utilizatorului si date despre reducerile oferite de furnizori pentru a recomanda consumatorului oferte accesibile referitoare la servicii si produse aflate in proximitate.POLYMORE ofera o solutie ce foloseste algoritmi de tip Inteligenta artificiala pentru gestionarea deseurilor plastice. Aplicatia propusa analizeaza variantele de refolosire si descompunere a produselor ce contin plastic contaminat si ofera strategiile cele mai eficiente pentru gestionarea acestora. Solutia vine atat in ajutorul firmelor din sectorul alimentar cat si in ajutorul actorilor din sectorul agricol si de constructii interesati de utilizarea materialelor alternative.BuyBox promite sa imbunatateasca relatia client-magazine prin integrarea tehnologiilor IoT in procesele de retail. Solutia propusa utilizeaza o serie de senzori pentru colectarea de date in timp real in vederea optimizarii proceselor de gestionare a clientilor si a produselor din magazine.BuyBox colecteaza si centralizeaza intr-o aplicatie mobila informatii precum stocul de pe raft, detalii despre produs si statistici despre comportamentul consumatorului pentru a oferi magazinelor strategii inteligente de administrare a cumparatorilor bazate pe informatiile obtinute din datele agregate.Dorel este o platforma ce actioneaza ca intermediar intre mesteri si potentiali clienti, venind ca o solutie a dificultatii intalnite in piata muncii in ceea ce priveste calibrajul defectuos al asteptarilor profesionisti - clienti. Aplicatia disponibila in varianta de mobil pe Android si iOS permite clientilor care necesita ajutorul oamenilor priceputi sa cunoasca ofertele disponibile in proximitate alaturi de calitatea si pretul acestora.Orderro propune un soft de management pentru restaurante, baruri si cafenele. Scopul solutiei este de a eficientiza procesul de gestionare al clientilor din restaurante, baruri si cafenele prin a oferi consumatorului posibilitatea de a rezerva in prealabil masa si consumatia dorita prin intermediul unui meniu digital. Mai mult, Orderro foloseste datele agregate pentru a oferi sugestii de imbunatatire a proceselor de achizitie si preparare a produselor.Crystal-matrix.com este platforma de work outsourcing care ajuta la dezvoltarea afacerilor de succes prin imbunatatirea brandurilor personale ale profesionistilor alaturi de conectarea si facilitarea comunicarii dintre acestia. Echipa Crystal-Matrix.com propune un spatiu digital in care firmele pot externaliza munca iar utilizatorii pot descoperi si aplica la oferte de munca tip freelancing.Experience Jobs este un start-up care dezvolta o aplicatie destinata persoanelor fara istoric in piata muncii si persoanelor care cauta surse de venit suplimentar. Solutia propusa actioneaza ca un intermediar intre segmentul tinta si ofertele flexibile de munca valabile in piata, oferind astfel posibilitatea de acumulare a experientei si veniturilor suplimentare.Planty este o aplicatie mobila care foloseste algoritmi de tip Inteligenta Artificiala pentru a detecta bolile patologice ale plantelor. Solutia propusa este dedicata fitofarmaciilor si fermierilor interesati de identificarea cat mai rapida a posibilelor probleme patologice si solutii inteligente in ceea ce priveste sanatatea plantatiilor.Q-toggle este o aplicatie care ofera consultanta pentru automatizarea spatiilor prin tehnologii de tip IoT. Solutia propusa analizeaza dificultatea de implementare si compatibilitatea tehnologiilor IoT cu spatiul si tehnologiile deja implementate pentru a oferi cele mai optime strategii de tranzitie catre spatii inteligente. Echipa Q-toggle promite astfel sa solutioneze dificultatile de integrare a multiplelor echipamente inteligente existente pe piata.Guidify este platforma online care ajuta companiile sa creeze prezentari animate si usor de inteles pentru utilizarea de produse sau servicii, acestea fiind accesibile pentru utilizatorii finali prin simpla scanare a unui cod QR. Platforma include, de asemenea, un asistent virtual care poate fi instruit cu usurinta pentru a raspunde la orice tip de intrebare. Solutia propusa promite astfel sa faciliteze intelegerea informatiei necesara pentru utilizarea unui produs sau tehnologie de catre utilizatorul final si sa reduca timpul necesar realizarii instructiunilor de catre furnizori.AI UAV lucreaza in prezent la dezvoltarea si integrarea robotilor industriali cu o capacitate mobila in ariile de productie. Solutia propusa foloseste parametrii precum temperatura sau umiditatea mediului inconjurator pentru a crea sisteme ce permit robotilor industriali sa depaseasca constrangerile mobilitate impuse de spatiul in care acestia activeaza.Echipa wARdrobe dezvolta o aplicatie care vine in ajutorul pasionatilor de shopping online folosind realitatea augmentata si prelucrare prin modele tridimensionale. Solutia propusa urmareste forma corpului uman si proiecteaza o imagine a piesei de imbracaminte selectionate pe imaginea corpului virtual al utilizatorului. Astfel, wARdrobe promite nu doar sa ofere pasionatilor de shopping online o experienta inedita ci si sa scada probabilitatea de returnare a unui produs vestimentar.Echipa Waev dezvolta o aplicatie de socializare prin care prima interactiune se realizeaza in urma ascultarii unor inregistrari vocale, in baza carora utilizatorii stabilesc compatibilitati. Durerile de spate sunt o problema reala, iar aplicatia SpineUP este solutia rapida pentru acestea. SpineUP pune la dispozitie o aplicatie ce contine programe de exercitii scurte ce pot fi desfasurate acasa sau la birou si care au ca scop ameliorarea si prevenirea durerilor de spate. Solutia SpineUP promite astfel sa ofere exercitii personalizate in functie de afectiunile si nevoile utilizatorilor.