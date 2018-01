A pornit dintr-un liceu din Iasi, cu 30.000 de euro, iar acum se uita la o investitie de 1,7 milioane de euro si zeci de mii de vieti schimbate in bine! #Interviu

interviu cu Alexandru Holicov, CEO Adservio

"La inceput, Adservio a fost ca un catalog scolar electronic".

Cand si cum s-a nascut Adservio?

Cat ati investit in aceasta idee?

Cum functioneaza Adservio?

Multe scoli din Romania au ales deja sa implementeze acest sistem, majoritatea fiind din Iasi si Bucuresti. Ce ne puteti spune legat de aceasta polarizare?

De cand este folosit acest sistem si care este feedback-ul pe care l-ati primit?

Partile implicate au devenit mai responsabile vis-a-vis de actul didactic;

Adservio stimuleaza colaborarea si comunicarea intre elevi si profesori, elevi si elevi, parinti si scoala;

Scolile Adservio au fost dotate cu tablete si internet 4G de la Telekom;

Ca urmare a tehnologiei implementate de noi in salile de curs, cadrele didactice utilizeaza acum suporturi de curs digital (preluand informatii actualizate din surse precum: wikipedia, youtube etc.);

A crescut accesul elevilor si profesorilor la informatii scolare actualizate;

Parintii, profesorii si elevii se implica mai mult in procesul de educatie;

In unele unitati de invatamant s-au inregistrat cu pana la 63% mai putine absente dupa numai un an de utilizare;

A crescut media pe unitate scolara cu 1 punct;

S-au inregistrat rezultate imbunatatite la testarile nationale;

S-a imbunatatit considerabil comunicarea intre scoala-parinti-elevi.

Utilizatorii au la dispozitie module de file sharing si teme si proiecte;

Elevii pot face taste de IQ si autocunoastere pentru a afla ce fel de profesie li se potriveste.

Cate scoli estimati ca vor implementa acest sistem in 2018?

Ce planuri aveti pentru Adservio?

Ce ar presupune implementarea la nivel national a acestei platforme?

un instrument foarte util factorilor decizionali in scopul stabilirii strategiilor, masurilor corective si preventive de imbunatatire a calitatii actului educational;

un instrument de regenerare a sistemului educational din interior, sporind astfel eficienta tuturor actiunilor de imbunatatire a performantei sistemului, inclusiv a reformei invatamantului obligatoriu;

imbunatatirea indicatorilor statistici nationali aferenti mediului educational: dotarea cu echipamente TIC, reducerea ratei absenteismului, reducerea cazurilor de abandon scolar timpuriu, reducerea cazurilor de violenta, abuzuri si infractionalitate indiferent de natura acesteia, cresterea ratei de promovare a testarilor nationale;

De ce nu au intrat inca scolile romanesti in era digitala, daca solutia se afla chiar la indemana noastra?

Ati avut ocazia sa purtati discutii la nivel inalt in acest sens?

Ce inseamna o astfel de platforma pentru sistemul de invatamant romanesc?

"Investitia initiala, facuta la liceul Vasile Alecsandri, a fost de 30.000 de euro. Investitia totala, pana in acest moment, depaseste 1,7 milioane de euro", spune Alexandru Holicov, CEO Adservio, intr-un"M-am gandit cum si ce pot face eu sa imbunatatesc sistemul de educatie din Romania. Asa a prins contur si ideea unei platforme destinata scolilor: daca ii permitem procesului educational sa fie bine organizat si lipsit de toate actiunile birocratice pe care le stim cu totii, actul didactic si, implicit, invatarea, devin placute, motivante si dorite", isi aminteste Alexandru Holicov.Datorita sistemului creat de el, profesorii se pot concentra pe educatia reala a elevilor. De peste noua ani, Adservio actioneaza ca un liant intre unitatile de invatamant scolar si fiecare dintre partile implicate: inspectorat, directori de scoli, departamentul de secretariat, profesori si diriginti, parinti si elevi.In 2008, Adservio a fost prima aplicatie de acest gen din Romania. Existau foarte putine la nivel european si mondial. "Nu ne-am inspirat de nicaieri, a fost o idee originala, dezvoltata pentru nevoile sistemului educational din Romania", mai spune tanarul.Treptat, a adaptat functionalitatile sale in concordanta cu nevoile utilizatorilor. Astazi, Adservio este o platforma de management educational care ofera beneficii extinse pentru fiecare participant la actul didactic: profesorii, parintii, elevii, directorii de scoala, departamentele de secretariat, inspectoratele scolare isi pot lua informatia de care au nevoie, atunci cand au nevoie.Un modul dedicat Ministerului Educatiei pune la indemana date scolare actualizate la minut. Se asigura, asadar, o comunicare directa, transparenta si sigura intre toti participantii unei scoli.O serie de facilitati, precum biblioteca online, o sectiune de Admitere, teste de autocunoastere si orientare in cariera, anuarul scolii, teme si proiecte s.a., ii ajuta pe elevi sa ramana conectati la activitatea scolara si sa aiba toate informatiile scolare intr-un singur loc.In 2009, Liceul Teoretic Vasile Alecsandri din Iasi a fost prima unitate scolara din tara si printre primele din lume care a avut un sistem educational electronic integrat, in care elevii, parintii si profesorii puteau accesa in timp real date despre note, absente si alte informatii.Investitia a constat in echiparea claselor cu calculatoare, infrastructura pentru retea, aducerea internetului in salile de clasa si dotarea lor cu proiectoare - primul pas pentru sustinerea orelor intr-o maniera interactiva.Investitia s-a facut din fonduri proprii, iar platforma, in noua ei versiune, actualizata, este utilizata si astazi, de liceul Vasile Alecsandri din Iasi.Investitiile au fost mari, iar reticenta fata de acest tip de catalog electronic este mare in sistemul romanesc de educatie. Investitia initiala, facuta la liceul Vasile Alecsandri, a fost de 30.000 de euro. Investitia totala pana in acest moment depaseste 1,7 milioane de euro.In prezent, aplicatia se adreseaza tututor utilizatorilor din invatamantul preuniversitar: parinti si elevi, profesori, diriginti, invatatori, educatori, directori si secretari.Fiecare utilizator primeste un cod unic prin care acceseaza aplicatia. Profesorii introduc informatia scolara in Adservio (note, absente, scutiri etc.) iar utilizatorii acceseaza informatiile in timp real prin Adservio. Aplicatia poate fi accesata non-stop de pe orice dispozitiv conectat la internet.Directorii si secretariatul acceseaza instant orice informatie din scoala: clasamentul general al elevilor, situatia detaliata a elevilor, foi matricole si fise elevi, rapoarte de activitate ale cadrelor didactice, rapoarte statistice (generale, specifice si individuale), mesagerie catre toti parintii, elevii si profesorii, vizualizare cataloage in format electronic etc.Beneficiile pentru profesori, diriginti si invatatori includ: introducerea rapida a notelor si absentelor, calcularea automata a mediilor, tinerea evidentei activitatilor scolare si extrascolare, motivarea automata a absentelor prin introducerea scutirilor si adeverintelor medicale, semnalizarea elevilor cu probleme de corigenta, numar de note insuficient sau medii neincheiate, generarea de statistici legate de performanta clasei, comunicarea directa cu toti parintii, elevii si colegii.Elevii au acces la: situatia scolara, grafice privind evolutia, probabilitate de ascultare, teste de autocunoastere, modul de teme si proiecte, activitati extrascolare, biblioteca, albumul clasei etc.Parintii au acces de oriunde si oricand la situatia scolara a copilului. De asemenea, au aces la scutiri si sursa motivarii absentelor, comunicare directa, securizata si individuala cu orice profesor sau director pentru a creste eficienta vizitelor la scoala.Educatorii beneficiaza de un sistem de notare adecvat gradinitelor (bazat pe profilul copilului), comunicare directa cu parintii. De asemenea, pot transmite rapoartele zilnice de activitate a copilului catre parinti (a dormit, a luat mic dejun, a luat pranz etc), pot incarca fotografii si pot comunica intr-un mod profesionist cu parintii prin intermediul Mesageriei.Ministerul si Inspectoratele Scolare Judetene pot beneficia de preluarea directa a rapoartelor si statisticilor necesare, comunicare directa cu oricare dintre factorii implicati etc.Un astfel de instrument ar putea sa le permita inspectoratelor sa aiba statistici in timp real, iar Ministerului Educatiei sa aiba o radiografie exacta a sistemului, care sa ii permita sa elaboreze politici eficiente.Faptul ca avem sediul in Iasi si o filiala in Bucuresti explica de ce in aceste orase a fost mult mai usor de ajuns in scoli.In acest moment, aplicatia Adservio este utilizata in Chisinau si in 20 de judete din tara: Iasi, Botosani, Vaslui, Giurgiu, Buzau, Alba-Iulia, Bucuresti, Cluj, Suceava, Dambovita, Timis, Vrancea, Constanta, Brasov, Braila, Calarasi, Maramures, Ilfov, Satu-Mare, Hunedoara.Sunt 9 ani de cand Adservio investeste in educatia din Romania, ani in care am observat o serie de efecte pozitive, in unitatile de invatamant unde Adservio a fost utilizata constant de catre toate cadrele didactice:Adservio a devenit indispensabil unui management educational de elita, aliniat secolului 21 si tehnologiei timpurilor noastre.Educatia este unul dintre cele mai importante domenii care are nevoie urgenta de adaptare la noile tehnologii, iar Adservio este anume creat pentru a servi acestui progres.Avand in vedere ca in anul trecut numarul scolilor care au adoptat solutia de management Adservio s-a triplat, anul acesta ne propunem o crestere cel putin la fel de spectaculoasa si dublarea numarului de utilizatori, depasind cifra de 500.000.Pe termen scurt, datorita parteneriatului cu Telekom, mizam pe o extindere accelerata la nivel national, iar pe termen lung vizam extinderea la nivel international.Platforma este deja disponibila in limba engleza, la fel si manualul de utilizare.Prin implementarea platformei la nivel national, se poate obtine un sistem de comunicare pentru toti participantii la sistem;Dezvoltarea unei baze de date actualizate confera o imagine reala si corecta, ceea ce inseamna:Romania este in topul tarilor cu cele mai slabe investitii in educatie. E lesne de inteles ca si la capitolul digitalizare ne situam mult sub nivelul Europei.Din cunostintele noastre, varietatea de solutii educationale digitale in Europa este mult mai mare comparativ cu Romania, insa nivelul solutiilor existente - in cazul de fata, Adservio, este similar si competitiv cu solutiile de pe piata internationala.Problema sta, in continuare, in gradul scazut de implementare la nivelul scolilor, din lipsa fondurilor si a unei legislatii care sa permita unitatilor scolare sa adopte solutii moderne de management educational, conservatorismul si rezistenta la schimbare.Reprezentantii scolilor care utilizeaza Adservio au solicitat in numeroase randuri extinderea implementarii aplicatiei la nivel national avand in vedere beneficiile pe care aceasta le-ar putea genera sistemului educational romanesc.Implementarea la nivel national ar putea conferi o imagine reala si corecta a sistemului, ceea ce inseamna o baza extrem de utila factorilor decizionali in scopul stabilirii strategiilor, masurilor corective si preventive in scopul imbunatatii a calitatii.Alte cateva efecte benefice ar putea fi: imbunatatirea indicatorilor statistici nationali aferenti mediului educational, dotarea cu echipamente TIC, reducerea ratei absenteismului, reducerea cazurilor de abandon scolar timpuriu, reducerea cazurilor de violenta, abuzuri si infractionalitate indiferent de natura acesteia, cresterea ratei de promovare a testarilor nationale;Invatamantul nu poate evolua fara digitalizare. Scoala trebuie sa tina pasul cu tehnologia, care ofera posibilitati de predare intr-o maniera noua, atractiva, prin forme, culori si miscare, dezvoltand perspicacitatea, atentia distributiva, creativitatea si abilitatile de investigare stiintifica.Rezultatele vorbesc de la sine. Scolile care utilizeaza Adservio sunt convinse de utilitatea sa, iar linistea de care se bucura parintii, informati in timp real despre activitatea scolara a copiilor lor, este de neinlocuit.