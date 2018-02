Coordonare, control si automatizare - cele 3 principii de baza ale succesului in industria auto

Producatorii de componente auto - veriga de baza in lantul productiei de masini

Managementul fluxului de productie, un perpetuum mobile

Cum reuseste WizPro ERP sa mentina echilibrul in acest mediu de lucru atat de complex?

WizPro ERP pentru productie include module specializate pentru:

Definirea procedurilor de testare si a standardelor

Aplicarea testelor pentru loturi de produse sau elemente cu acelasi numar de serie

Efectuarea de teste care nu sunt aplicabile unor elemente de inventar, cum ar fi testele privind emisiile poluante

Testare prin metoda esantionului

Efectuarea CTC la finalul procesului de productie

De la materia prima la automobilul nou-nout care iese de pe linia de asamblare este un drum lung, plin de pericole: intarzierea livrarii pieselor, lipsa de comunicare dintre birourile centrale si diversi subcontractanti si furnizori etc.Lucrurile cele mai mici au importanta cea mai mare. Instrumente de bord, tapiterie, bujii, fiecare dintre acestea sunt realizate in fabrici diferite, chiar si in tari diferite.Managerii de astazi au un respect deosebit pentru inaintasii lor, care trebuia sa coordoneze totul manual. Chiar si in prezent, cu ajutorul unor softuri de afaceri performante cum ar fi WizPro ERP productie, munca este dificila.Daca in trecut o singura companie realiza toate piesele si componentele pentru o marca de automobile, in prezent industria auto se bazeaza pe colaborarea dintre mai multi furnizori.Fiecare companie producatoare de componente auto lucreaza cu mai multe branduri auto, cu comenzi diferite cantitativ si din punctul de vedere al specificatiilor si caracteristicilor tehnice.O singura zi de lucru intr-o companie producatoare de piese si componente auto este o exemplificare a expresiei "secolul vitezei si al informatiei".Comenzile sunt transmise in continuu, ordinele de productie sunt procesate, loturile de produse sunt testate...toate acestea printr-o singura solutie informatica: WizPro ERP software Fara un soft ERP performant, ziua de lucru nu ar mai fi un perpetuum mobile eficient si organizat, ci scena unui haos constand din comenzi de lucru care nu sunt conforme cu ordinele clientilor si lipsa stocurilor suficiente de materie prima.Industria auto este una dintre cele mai descentralizate. De la desenul de proiectare la produsul finit, componentele circula intr-o bucla logistica foarte complexa, in care fiecare piesa realizata si livrata trebuie justificata printr-o comanda ferma.Softul de productie WizPro ERP are capacitatea de a prelua comenzile de lucru si de a prelua informatiile, traducandu-le in ordine de productie cu specificarea clara a cantitatii si detaliilor tehnice.Aceste ordine de lucru sunt, in paralel, comparate cu datele de inventar a materiilor prime. Astfel, in cateva minute, softul WizPro ERP pentru productie formuleaza proceduri de lucru clare, pentru care nu mai este necesara utilizarea altor softuri si sisteme de baze de date.Controlul si asigurarea calitatii sunt cele doua aspecte care creeaza si mentin reputatia brandurilor de top. Clientii au garantia ca fiecare produs este realizat cu grija, folosind materiale de calitate superioara.Aceasta garantie este data de testarile pentru calitate si conformitate, pe care companiile le realizeaza dupa standardele acceptate la nivel international.Astfel, orice brand auto cu buna reputatie se bazeaza pe furnizori de piese si componente care implementeaza un sistem performant de testare a loturilor de produse pentru a confirma calitatea si conformitatea acestora.Fiecare companie producatoare de componente auto are in lucru, in paralel, mai multe comenzi de lucru de la diversi clienti.Fiecare comanda implica mai multe procese repetitive, care ar necesita activitatea intensa a numerosi angajati pentru a le indeplini.WizPro ERP lucreaza rapid, sigur si cu mare corectitudine, fiind necesar un numar redus de angajati pentru a programa fluxurile de lucru si a da comanda de initiere a acestora.Tot ce urmeaza este supravegheat de un sistem computerizat cu mare putere de calcul, care este capabil de automatizare avansata si procese logice complexe.Descoperiti WizPro, sistemul ERP romanesc oferit de Wizrom Software!