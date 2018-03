De ce am nevoie de CRM? Raspunsuri la cele mai frecvente intrebari despre managementul relatiei cu clientii

Ce face un CRM?

Un CRM este destinat doar companiilor mari?

Imi pot permite o solutie CRM?

Nu este mai sigur sa salvez datele in regim propriu?

Cu ce tipuri de incadrari este prevazut 1CRM?

Un manager informat este un manager puternic

CRM-ul, solutia care ii ajuta pe manageri sa faca mult cu putin

Brosura raspunde la cele mai frecvente intrebari despre managementul relatiei cu clientii, precum:CRM-ul este o unealta excelenta pentru vanzari si pentru o organizare perfecta in cadrul unei companii.Cu ajutorul unui astfel de sistem, reprezentantii unei firme au ocazia sa inteleaga ce anume functioneaza, si ce nu, pentru a aborda vanzarea intr-un mod cat mai eficient.Folosirea unui sistem CRM imbunatateste productivitatea, accelereaza procesul de vanzare, simplifica procesul de atragere a clientilor, optimizeaza etapele necesare managementului si conecteaza echipa cu ajutorul aplicatiilor mobile, care le permit membrilor sa lucreze de oriunde, chiar si de pe mobil.Motorul unui CRM se asigura ca fiecare oportunitate de vanzare este preluata si castigata.Un CRM bun poate creste vanzarile unei companii chiar si cu 45%. Cu ajutorul unei solutii CRM, echipa de vanzari parcurge mai rapid, mai usor si mai eficient procesul de vanzare.Reprezentantii echipei au astfel o perspectiva ampla asupra clientului, ceea ce ii ajuta sa construiasca o relatie solida cu acesta.Mai multe raspunsuri la intrebarea "" puteti gasi in brosura disponibila pe site-ul danmarcrm.ro Cu aproape 20 de ani de experienta in dezvoltarea de software, mai mult de 7 ani de experienta pe partea de software ERP, peste 11 ani in SugarCRM si peste 5 ani in 1CRM, Danmar ajuta cu succes companiile sa-si imbunatateasca procesele si procedurile de raportare si management al bazelor de date, furnizand intotdeauna servicii de inalta calitate.