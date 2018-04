Implementarea cu succes a unui soft ERP in 5 pasi

De la idee la implementare - un proces in care trebuie implicata intreaga echipa de conducere

74% dintre participantii la studiu au depasit bugetul alocat pentru implementarea ERP;

59% au depasit programul de implementare stabilit initial.

Fiecare pas in acest plan este foarte important pentru ca, in final, sa beneficiati de o solutie software ERP adecvata necesitatilor companiei, scalabila pe viitor si care va permite sa cresteti productivitatea activitatii.Echipa Wizrom Software a asistat numerosi clienti pentru implementare ERP si de fiecare data a invitat reprezentantii tuturor departamentelor cheie sa asiste la discutiile legate de instalarea si configurarea softului WizPro ERP.Fie ca este vorba de o implementare ERP productie, ERP distributie sau ERP servicii, sefii de departament de la contabilitate, productie, IT, logistica, vanzari si gestiune trebuie sa inteleaga modul in care se va schimba munca lor.De aceea este bine ca aceste persoane sa fie consultate, iar feedback-ul lor sa fie inclus in lista de intrebari, specificatii si observatii pe care o veti inainta furnizorului de ERP software Tinand cont de acest sfat, iata care sunt pasii recomandati pentru a implementa cu succes un soft ERP in compania dumneavoastra:Un soft ERP are rolul de a automatiza activitatea companiei, de a integra bazele de date si a le coordona cu fluxul productiei. Insa mai presus de orice, are rolul de a elimina erorile, timpii morti cauzati de munca manuala si riscul pierderii de date sau de interpretare gresita a acestora.Pentru a primi o solutie adecvata, trebuie sa aveti o imagine clara a situatiei existente (problemele cu care va confruntati) si a celei la care doriti sa ajungeti (obiectivele implementarii). Raportul privind softurile ERP pe anul 2017 elaborat de compania de consultanta Panorama Consulting a scos in evidenta urmatoarele situatii:Mergand mai departe, raportul a identificat drept principala cauza a celor doua probleme expansiunea obiectului implementarii - adica adaugarea de functii, instrumente si module noi fata de cele prevazute initial.Atunci cand demarati o negociere pentru a implementa WizPro ERP, trebuie sa aveti o idee clara privind toate aspectele activitatii companiei care vor fi preluate de sistemul ERP . Astfel, veti primi o oferta corecta si veti putea stabili un calendar de implementare realist.Aceasta etapa sensibila este extrem de usoara pentru clientii care opteaza pentru softul WizPro ERP. Aceasta solutie software ERP interfateaza cu cele mai frecvent utilizate sisteme de baze de date si realizeaza importareaa datelor, fara pierderi si fara erori.Dupa ce s-a realizat migrarea datelor, nu va mai fi necesar sa pastrati alte softuri de baze de date, deoarece softul ERP va asigura atat stocarea, cat si accesarea datelor ori de cate ori este necesar.Daca optati pentru versiunea SaaS (software as a service) a softului ERP WizPro ERP cu stocare si accesare in cloud, puteti sari peste aceasta etapa. Ea este necesara, insa, daca doriti instalarea solutiei software ERP pe computerele companiei.Acestea trebuie sa fie upgradate si dotate cu sisteme de operare recente, dar si cu programe antivirus performante, care sa asigure securitatea datelor companiei. De aceea noi recomandam lucrul in cloud - sigur, rapid, eficient si fara riscul pierderii sau compromiterii datelor companiei.Tranzitia de la lucrul manual sau cu alte solutii software la lucrul cu WizPro ERP nu se poate face instantaneu. Este necesar sa alocati o perioada de timp in care angajatii dumneavoastra vor fi instruiti si se vor acomoda cu softul ERP.